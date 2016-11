Ruotsi päätti jatkaa kiisteltyjä henkilöllisyystarkastuksiaan Tanskan puolella – ”Tilanne on edelleen epävarma”

Kööpenhamina

Ruotsin hallitus on päättänyt jatkaa edelleen henkilöllisyystarkastuksia, jotka se aloitti pakolaiskriisin vuoksi etelärajallaan Tanskan puolella.

Tarkastukset ovat olleet voimassa nyt jo lähes vuoden julkisissa kulkuvälineissä ja ne jatkuvat tällä haavaa kolme kuukautta, hallitus kertoi keskiviikkona.

Asia on Ruotsissa ja Tanskassa jatkuva puheenaihe, sillä tarkastukset ovat vaikeuttaneet huomattavasti työpaikkaliikennettä maiden välillä. Samalla turvapaikanhakijoiden tulo on enää hyvin vähäistä, tulijoita on noin 500 viikossa kun heitä viime syksynä oli kiivaimpina viikkoina noin 10 000.

”Tilanne on edelleen epävarma”, perusteli pääministeri Stefan Löfven Kööpenhaminassa Pohjoismaiden neuvoston kokouksen yhteydessä.

Hän totesi ymmärtävänsä, että tarkastukset vaikeuttavat liikkumista alueella. Siksi niiden poistamiseen mahdollisimman pian suhtaudutaan myönteisesti.

”Mutta meidän on ensin pidettävä huolta siitä, että se järjestys ja turvallisuus, jonka olemme saavuttaneet, säilyy”, Löfven sanoi.

Ruotsi ja Tanska koettavat paraikaa löytää keinoja tilanteen helpottamiseksi rajalla. Maiden pääministerit keskustelivat asiasta Pohjoismaiden neuvoston kokouksen yhteydessä.

Matkustajien tilannetta hankaloittaa se, että rajalla tehdään henkilöllisyystarkastusten lisäksi myös Ruotsin rajatarkastuksia. Myös niiden jatkosta odotetaan päätöstä aivan lähipäivinä.

Kyse ei ole pienestä ongelmasta. Noin 17 000–18 000 skånelaista on viime vuosina käynyt töissä Tanskan puolella päivittäin, laski Skånen aluehallinnon puheenjohtaja Henrik Fritzon HS:lle aiemmin.

Alueen taloutta seuraavan Øresundsinstituttetin kyselyssä 80 prosenttia junamatkustajista kertoi harkitsevansa muuttoa tai työpaikanvaihtamista toiseen maahan tuplatarkastusten aiheuttaman vaivan takia.

Tanskan pääministeri Lars Løkke Rasmussen sanoi ymmärtävänsä Ruotsin linjaa. Tanskalla itsellään on voimassa rajatarkastukset Saksan rajalla. Se päätti vastikään jatkaa niitä.

”Tämän on tarpeen niin kauan kuin ulkorajoillamme tilanne ei ole järjestyksessä, mutta on selvää, että tämä on haaste Juutinrauman alueella, jonka integroitumisen eteen olemme tehneet niin paljon töitä”, hän sanoi.