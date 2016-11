Sotarikoksista syytetty Syyrian johtaja al-Assad aikoo pysyä vallassa vielä vuosia – syyttää sodasta ”pahoja tulkintoja”

Syyrian presidentti Bashar al-Assad suunnittelee pysyvänsä vallassa ainakin vuoteen 2021 asti, jolloin päättyy hänen kautensa maan johdossa. Al-Assad kertoi aikeistaan harvinaisessa kansainvälisten toimittajien tapaamisessa Syyriassa.

Al-Assadin asema on yksi suurimmista kysymysmerkeistä Syyrian rauhanneuvotteluissa. Esimerkiksi sotaan osallistunut Venäjä tukee voimakkaasti al-Assadia, kun taas sodan osapuolena niin ikään oleva Yhdysvallat vaatii presidenttiä luopumaan asemastaan.

Syyriaan on yritetty toistaiseksi tuloksetta neuvotella erilaisia siirtymäkausia, joiden avulla valta saataisiin vaihdettua ja sota lopetettua.

Toimittajien tapaamisessa al-Assad kuitenkin torppasi kaikki poliittiset uudistukset ainakin siihen saakka, kunnes hän on toivomustensa mukaan voittanut jo yli viisi vuotta jatkuneen sodan, kertoi haastattelussa mukana ollut The New York Times.

Al-Assad kertoi suunnitelleensa omia uudistuksia. Tärkeintä hänen mukaansa olisi muuttaa Syyrian henkistä, uskontoon pohjautuvaa ”käyttöjärjestelmää”. Al-Assadin mukaan islamiin perustuvat ”pahat tulkinnat” ovat Syyriassa johtaneet sotaan.

”Islamisaatio tarkoittaa, että ’en usko keneenkään, joka ei näytä minulta, käyttäydy kuin minä ja ajattele kuin minä’. Sekularismi tarkoittaa uskonnonvapautta”, al-Assad sanoi.

Al-Assadia on laajasti syytetty sotarikoksista.

Sodassa on kuollut satojatuhansia ihmisiä ja miljoonat syyrialaiset ovat joutuneet pakenemaan väkivaltaa. Hallituksen joukkoja on syytetty kemiallisten aseiden ja niin kutsuttujen tynnyripommien käytöstä sekä laajamittaisista kidutuksista. YK:n raportin mukaan hallituksen turvallisuusjoukot ovat tappaneet järjestelmällisesti tuhansia ja todennäköisesti kymmeniätuhansia siviilejä sodan aikana.

Toimittajatapaamisessa al-Assad kiisti kaikki syytteet. Poliittisia vankeja ei Syyriassa hänen mukaansa ole.

”Tämä ei ole realistinen tarina”, al-Assad sanoi nauraen.

”Olen vain otsikko – paha presidentti ja tyyppi, joka tappaa hyviksiä. Kyllä te tiedätte tämän tarinan. Todellinen syy on hallitukseni syökseminen vallasta. Tämä hallitus ei täytä Yhdysvaltojen kriteerejä”, al-Assad sanoi.

Reuters

Poikkeuksellisesti myös al-Assadin vaimo, ”aavikon kukkanakin” tunnettu Asma al-Assad antoi aiemmin lokakuussa vuosikausien tauon jälkeen haastattelun. Venäläisen televisiokanavan haastattelussa hän kertoi torjuneensa turvapaikkatarjouksia.

”Olen ollut täällä alusta lähtien, enkä ole koskaan ajatellut olevani muualla”, Asma al-Assad sanoi.

”Minulle tarjottiin mahdollisuutta lähteä, tai pikemminkin paeta Syyriasta. Tarjoukset pitivät sisälsivät takeet turvallisuudesta sekä suojelusta lapsilleni ja jopa taloudellisesta vakaudesta. Ei tarvitse olla nero ymmärtääkseen, mitä tarjouksen esittäjät todellisuudessa tavoittelivat. Tarjous oli yritys horjuttaa kansalaisten luottamusta heidän presidenttiinsä”, Asma al-Assad sanoi The Guardianin mukaan.