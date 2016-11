Onko Nord Stream 2 -putki poliittinen kysymys tai turvallisuushuoli? Pohjoismaissa toivotaan EU-linjaa kaasuputkesta

Kööpenhamina

Onko Nord Stream 2 -putki poliittinen kysymys tai turvallisuushuoli? Muun muassa tämä kysymys, nousi esiin Kööpenhaminassa keskiviikkona, kun Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerit tapasivat.

Maat ovat yksimielisiä siitä, että turvallisuustilanne Itämerellä on heikentynyt Venäjän vallattua Krimin. Mitä kaasuputkeen tulee, ovat äänenpainot erilaisia. Erityisesti Baltian maissa pelätään hankkeen lisäävän riippuvuutta venäläisestä energiasta.

"Emme ole naiiveja ja ajattele, että tämä olisi vain taloudellinen kysymys. Projektilla on selvä poliittinen ulottuvuus Gazpromille ja Kremlille", sanoi Viron pääministeri Taavi Rõivas.

Pohjoismaiden neuvoston kokouksen yhteydessä asian nosti esiin konservatiivipoliitikkojen ryhmä, joka vaati jo tiistaina aloitteessaan Pohjoismaiden hallituksilta kriittistä arviota sekä kaasuputken ympäristövaikutuksista että sen turvallisuuspoliittisista vaikutuksista.

"Turvallisuustilanne on heikentynyt, ja me tiedämme, että Venäjä on aiemmin käyttänyt energiaa poliittisena painostusvälineenä - - ja Gazprom ei ole mikä tahansa yhtiö. Se edustaa Venäjän valtion kansallisia intressejä", totesi aloitteen puuhamies, Ruotsin maltillisen kokoomuksen Hans Wallmark. Hän toivoo yksinkertaisesti, että Pohjoismaat pyrkisivät pysäyttämään kaasuputken.

Venäjältä Saksaan kulkevaa putkea suunnittelee Nord Stream -yhtiö, jonka suurin omistaja on Venäjän valtion Gazprom.

Putki kulkisi Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Viron lähialueilla. Ruotsi on näistä ainoa, joka on jo saanut yhtiöltä virallisen pyynnön rakentamisesta. Pääministeri Stefan Löfven korosti, että koska putki ei kulkisi Ruotsin aluevesillä, ovat mahdollisuudet puuttua asiaan rajalliset. Ruotsi haluaa, että asiaa tarkastellaan EU-tasolla.

"On tärkeää korostaa EU:n komissiolle, että teidän on tarkasteltava tätä asiaa EU:n ja EU:n energiaunionin näkökulmasta. Sitä on tarkasteltava energiariippumattomuuden, Ukrainan tilanteen ja ympäristön näkökulmasta", Löfven sanoi.

Myös Tanskan pääministeri Lars Løkke Rasmussen korosti EU-tason linjan tarvetta. Hän totesi, että putkeen liittyy ”geopoliittisia näkökohtia.”

Ruotsissa, toisin kuin Suomessa, Nord Stream II:sta on käyty vilkasta keskustelua poliittisista ja turvallisuuslähtökohdista. Suomessa se on nähtyy pitkälti ympäristölupa-asiana. ”Suomelle tämä on enemmän ympäristölupakysymys kuin muu kysymys. Mutta ymmärrämme hyvin sen huolen, mitä tähän liittyy, ja mitä naapuritkin ovat nostaneet esille", pääministeri Juha Sipilä sanoi.

”Varsinaisesti putkeenhan ei sellaisia (turvallisuusnökökohtia) liity. Vedetään toinen putki toisen viereen. Mutta energiaturvallisuuden näkökulmasta ja energiamarkkinoiden näkökulmasta tämä keskustelu on paikallaan.”