Irakin joukot tunkeutuivat Mosuliin – taistelu Isisin viimeisestä merkittävästä tukikohdasta käydään talo talolta

Fakta Taistelu Mosulista Irakin armeija ja kurdien peshmerga-joukot aloittivat Mosulin valtausoperaation 17. lokakuuta. Mosulin saartoon osallistuu myös shiiajoukkoja, ja Yhdysvaltain johtama liittouma tukee operaatiota. Mosul on viimeinen Isisin hallussa oleva merkittävä kaupunki Irakissa. Isis valtasi Mosulin kesäkuussa 2014, ja piti pahimmillaan hallussaan Irakin alueesta lähes kolmannesta. Hyökkäykseen osallistuu arviolta 50 000–80 000 sotilasta. Isisillä puolestaan on arviolta 4 000–7 000 taistelijaa.

Tämän viikon tiistaina se viimein tapahtui.

Mosulin kaupungin alueelle tunkeutui Irakin eliittijoukkojen sotilaita ensimmäistä kertaa sitten kesäkuun 2014, jolloin Irakin toiseksi suurin kaupunki jäi äärijärjestö Isisin panttivangiksi.

Erikoisjoukot valtasivat tiistaina Mosulin itälaidalla sijaitsevan Kukjalin teollisuusalueen ja televisiotornin, sekä etenivät myös lähemmäs keskustaa Karaman alueelle ja Judaydat al-Muftin alueille.

Sinne ne keskiviikkona pysähtyivät odottamaan täydennysjoukkoja ja sään selkenemistä, ennen kuin suuri hyökkäys varsinaisille asutusalueille alkaa.

Hyökkäyksestä tulee vaikea ja mahdollisesti pitkä, sillä Mosulissa on jumissa arviolta 1,5 miljoonaa siviiliä. Kaupunki on levittäytynyt laajalle alueelle, ja Isisillä on ollut kaksi vuotta aikaa rakentaa puolustusasemia ja viritellä ansoja.

Irakin joukot ovat tällä hetkellä vasta Mosulin laitamilla, eivät siis vielä varsinaisessa keskustassa ja tiheimmin asutuilla alueilla. Kaupunkia on yritetty saartaa kaikista suunnista, mutta lännessä on edelleen vuotava aukko, jota pitkin Isisin taistelijat pääsevät liikkumaan Syyriaan.

”Mosulissa ollaan toteuttamassa saarrostusvaihetta. Voi mennä vielä viikkoja tai kuukausi ennen kuin voidaan aloittaa täysi hyökkäys asutuskeskukseen”, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun strategian pääopettaja, everstiluutnantti Torsti Astren.

Mosulin hyökkäyksen valmistelu aloitettiin jo viime kesänä. Toinen vaihe eli saartovaihe alkoi 17. lokakuuta. Etelästä Mosulia lähestyy ainakin kaksi divisioonaa Irakin armeijan yleisjoukkoja. Idästä tulee Irakin erikoisjoukkojen lisäksi kurdien peshmerga-joukkoja. Pohjoisesta päin puskevat Syyrian kurdijoukot. Yhdysvaltain tukema kansainvälinen liittouma on avustanut ilmaiskuin ja tykistötulella.

Lännen vuotavaa aukkoa lähetettiin viime viikon lopulla tukkimaan irakilainen shiiamuslimien Hashed al-Shaabi -taistelijaryhmä. Ne yrittävät katkaista Isisin huoltotien valtaamalla Tel Afarin kaupungin.

Kenelläkään muulla kuin Irakin joukoilla ei kuitenkaan ole asiaa varsinaisen kaupungin rajojen sisälle. Päähyökkäys tapahtuu idästä.

”Idän suunnasta on paras tulla sen takia, että Mosulin länsipuolella ihmiset ovat vahvemmin Daeshin kannattajia”, Astren sanoo. Daesh on Isisin arabiankielinen nimi.

Silmukka Mosulin ympärillä on kiristynyt nopeasti saarto-operaation alettua. Ensimmäisen viikon aikana Isisiltä vallattiin takaisin 78 kylää.

Kaupungin sisällä tilanne on täysin toinen.

”Nyt kun ollaan päästy tiheästi asutetulle alueelle, niin hyökkäyksen nopeus hidastuu radikaalisti.”

Irakin joukot jakanevat kaupungin osiin, joita he alkavat puhdistaa järjestelmällisesti kortteli korttelilta ja talo talolta Isisin taistelijoista. Hyökkäyksessä voidaan Astrenin mukaan käyttää erikoisjoukkoja ja mekanisoitua jalkaväkeä eli jalkaväkeä tukevia panssarivaunuja.

Kaupunkisodassa tarvitaan erikoisaseistusta, kuten sinkoja ja kranaattikonekiväärejä.

”Ilmaiskujakin voidaan tehdä. Mutta silloin kohteet pitää maalittaa”, Astren sanoo.

Kohteiden paikantamisen hoitavat esimerkiksi erikoisjoukkojen sotilaat, jotka ovat soluttautuneet Mosuliin ennen saartovaiheen alkamista. Siviilien kansoittaman kaupungin pommittaminen on silti aina suuri riski.

Isis on valmistautunut Irakin joukkojen hyökkäykseen kaivamalla salaisia tunneleita kaupungin alle ja sen ympäristöön. Joukot liikkuvat tunneleissa ja rakennusten välille puhkaistuissa käytävissä.

Lisäsuojaa Isisin taistelijat luovat itselleen polttamalla öljyä ja esimerkiksi autonrenkaita, joilla he luovat savuverhon kaupungin ylle.

”Daesh on valmistautunut puolustamaan kaupunkia aivan reuna-alueilta keskustaan saakka joka suunnasta.”

Isisin pääasemat sijaitsevat Astrenin mukaan kaupungin reuna-alueella, mutta myös kaupungin sisällä on linnoitettuja tukikohtia. Sieltä johdetaan ja huolletaan joukkoja.

Isis käyttää taistelussa monia keinoja, kuten tarkka-ampujia, kranaattitulta, tienvarsipommeja ja itsemurhaiskuja. Monia rakennuksia ja keskeisiä kohteita on miinoitettu.

Suurimman ongelman aiheuttaa se, että Isis on soluttautunut paikallisten joukkoon. YK on raportoinut Isisin siepanneen kymmeniätuhansia ihmisiä lähikylistä ja pakottaneen heidät ihmiskilviksi kaupungin sisälle.

”Mitä pidemmälle taistelu etenee, sitä huonommin pystytään turvaamaan siviilit.”

Mosul on iso kaupunki, joten periaatteessa siviilit voivat yrittää paeta sen turvallisempiin osiin. Siviileille yritetään myös avata evakuointireittejä, mutta se on hankalaa, sillä Isis estää heidän pakonsa.

Isisin taistelijoiden määrästä ei ole varmaa tietoa. Heitä arvellaan olevan Mosulissa ja lähialueilla 4 000–7 000.

Arsten arvioi Mosulin vapautusta yrittävien joukkojen kokonaismääräksi 50 000–80 000 sotilasta. Näistä kuitenkin vain osa osallistuu varsinaisen kaupungin valtaukseen, koska sinne ei haluta kuin Irakin hallituksen joukkoja.

Hallituksen joukkoja on tällä hetkellä arviolta 25 000–30 000, mutta täydennyksiä voi vielä olla tulossa.

”Kyllähän se pieneltä tuntuu se joukko, mutta Irakilla on kuitenkin ainakin teoriassa suhteellisen vahva armeija”, Arsten arvioi pelkkien Irakin joukkojen mahdollisuutta kaupungin valtaukseen.

”Kuinka kauan se kestää, on eri asia.”

Keskeinen rooli vapautustaistelussa tulee olemaan Yhdysvaltain kouluttamilla Irakin terrorisminvastaisilla joukoilla. Nämä joukot ovat niitä, jotka ovat nyt etulinjassa tunkeutuneet kaupungin itäosiin.

”Terrorisminvastaiset joukot ovat erittäin hyvin koulutettuja ja pääsevät tavoitteeseen.”

Eliittijoukkoja osallistuu tällä hetkellä taisteluun ainakin yhden prikaatin verran, mikä tarkoittaa noin 4 300 sotilasta.

”Nekin ovat kuitenkin melko pieni joukko. Joukot tarvitsevat huoltoa ja lepoa.”

Astren muistuttaa, että Mosulin vapautusoperaatio voi viedä vielä kuukausia. Esimerkiksi kesäkuussa vallatun paljon pienemmän Fallujan vapautus kesti monta kuukautta.

Astren ei myöskään täysin usko uutisia, joiden mukaan paikalliset Mosulin sisällä olisivat nousseet vastarintaan Isisiä vastaan.

”Sitä ei ole vahvistettu.”

Kaupungissa on tapettu joitakin Isisin alempiarvoisia päälliköitä. Astrenin arvio on, että tapoista ovat vastuussa Mosuliin soluttautuneet Irakin joukkojen tai heidän kumppaneidensa sotilaat.

Siitä ei ole kuitenkaan epäselvyyttä, miten Mosulin taistelussa tulee loppujen lopuksi käymään.

”Aikataulu on epäselvä, mutta lopputulos on selvä”, Astren sanoo.

”Lopputulos on se, että Daesh lyödään Irakin alueelta niin, että se ei enää aiheuta Irakille olemassaolon uhkaa.”

