Bono ehdolla vuoden naiseksi – internet ilkkuu ehdokkuutta: ”Viimeinkin Bono rikkoi lasikaton!”

Rockmuusikko ja ihmisoikeusaktivisti Bono, 56, on ehdolla Vuoden nainen -kilpailussa. Kilvan järjestää amerikkalainen Glamour-lehti.

Tunnettua kilpailua on järjestetty 36 vuotta, ja Bono on ensimmäinen mies, joka on asetettu ehdolle. Muita ehdokkaita ovat muun muassa laulaja Gwen Stefani, olympiavoittaja Simone Biles, raiskauksen uhri Emily Doe ja laulaja-näyttelijä-malli Zendaya.

Lehti perusteli U2-yhtyeen keulakuvan ehdokkuutta sillä, että muusikko on kampanjoinut näkyvästi naisten oikeuksien puolesta. Vuonna 2015 Bono järjesti Poverty Is Sexist -kampanjan, joka auttoi maailman köyhimpiä naisia koulutuksen, terveydenhuollon ja työelämän pariin.

Bono itse on sanonut olevansa kiitollinen ehdokkuudesta.

Glamour-lehti sai kritiikkiryöpyn miehen ehdokkuudesta.

Päätoimittaja Cindi Leive kommentoi uutistoimisto AP:lle, että miesten ehdokkuuksista on puhuttu jo vuosia – ja aina päätöstä lykättiin, koska miehille on tarpeeksi palkintoja muutenkin.

”Se alkoi tuntua vanhanaikaiselta tavalta ajatella. Tänä päivänä on monia miehiä, jotka tekevät hienoja asioita naisten aseman eteen. Jotkut miehet vain tajuavat, ja Bono on sellainen mies”, Leive sanoi Hollywood Reporterin mukaan.

Internet räjähti heti, kun ehdokkaat julkistettiin.

Brittiläisen The Guardian -lehden toimittaja otsikoi kolumninsa viimeinkin mies kertoo, mitä on oikea feminismi.

Twitterissäkin ehdokkuudelle ilkuttiin laajalti. ”On tärkeää, että tyttäremme ymmärtävät, että heistäkin voi tulla Bonoja”, yksi twiittaaja kirjoitti. ”Viimeinkin Bono rikkoi lasikaton”, vastasi toinen.

”Bonon olisi pitänyt kertoa heille, ettei hän ole nainen!”

At last Bono has shattered the glass ceiling and given men like me the confidence to know we too can aspire to being Woman of the Year. https://t.co/XmpPD90fQP