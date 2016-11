Arabikevään kaiut heräsivät Marokossa –  tuhannet vaativat monarkiaa tilille kalakauppiaan kuolemasta jätepuristimessa

Tuhannet marokkolaiset ovat kokoontuneet vastustamaan korruptiota ja poliisiväkivaltaa suurmielenosoituksissa, joita on järjestetty viikonlopusta lähtien useissa kaupungeissa. Protestit laukaisi kalakauppiaan karmiva kuolema Al Hoceimassa Välimeren rannikolla.

Viranomaiset takavarikoivat viime perjantaina 500 kilon lastin miekkakalaa, jonka Mouhcine Fikri, 31, oli ostanut kalastajilta Al Hoceiman satamasta. Takavarikoinnin syy oli miekkakalan pyyntikielto loka–marraskuussa kantojen suojelemiseksi. Kun kalat heitettiin jäteautoon, Fikri säntäsi perään pelastaakseen omaisuutensa ja ruhjoutui kuoliaaksi jätepuristimessa.

Järkyttävät kuvat tapauksesta levisivät vauhdilla. Suuri osa mielenosoittajista on syyttänyt Fikrin kuolemasta viranomaisten mielivaltaa ja sitä myöten jopa monarkiaa.

”Kaikki täällä tuntevat joutuneensa sen jäteauton murskaamiksi”, aktivisti Houssin Lmrabet sanoi uutistoimisto Reutersille Al Hoceiman lähistöllä Imzourenissa, jonne Fikri haudattiin sunnuntaina tuhansien ihmisten seurattua hänen ruumistaan kuljettanutta ambulanssia.

”En ole nähnyt moista väkijoukkoa viime vuosina, en ainakaan vuoden 2011 jälkeen.”

Poliisi alkoi tutkia kuolemaa huomattavan rivakasti, luultavasti yleisen paineen takia. Yksitoista ihmistä on pidätetty epäiltynä kuolemantuottamuksesta.

Alustavien tutkimusten mukaan kukaan ei kehottanut vahingoittamaan Fikriä, mutta jäteauton kuljettaja sai toiselta jätetyöntekijältä käskyn käynnistää jätepuristin ohjaamossa sijaitsevasta napista, kun Fikri ja muitakin ihmisiä oli auton takaosassa yrittämässä estää kalojen lastaamista, kertoo marokkolainen uutissivusto Le 360.

Kalakauppiaan kuolema ja sen aikaansaama reaktio muistuttaa elävästi tapausta, jossa tunisialainen katukauppias Muhammed Bouazizi sytytti itsensä tuleen protestina hedelmäkärrynsä takavarikoimiselle ja poliisien mielivallalle. Hän kuoli vammoihinsa tammikuussa 2011.

Bouazizin kohtalon lietsomat mielenosoitukset johtivat nopeasti Tunisian vallankumoukseen ja levisivät niin sanottuna arabikeväänä halki Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän. Kansalaiset nousivat vastustamaan itsevaltaisia hallitsijoita useissa maissa, mutta vain harvassa niistä kansannousut ovat lisänneet demokratiaa. Syyriassa, Libyassa ja Jemenissä kansannousut johtivat verisiin sisällissotiin.

Yli 30 miljoonan asukkaan Marokkoon arabikevään aallot löivät maltillisina, ja harva rohkeni vaatia kuningas Mohammed VI:n eroa. Vuodesta 1999 hallinnut Mohammed reagoi kansan demokratiankaipuuseen siirtämällä osan valtaoikeuksistaan parlamentille. Korkein hallitus- ja talousvalta pysyi silti kuninkaalla.

Osa vuonna 2011 aloitettua uudistusohjelmaa on syyskuussa vahvistettu päätös nostaa berberikansan puhuma tamazight viralliseksi kieleksi arabian rinnalle.

Berberit polveutuvat alkuperäiskansoista, jotka asuttivat Pohjois-Afrikkaa ennen arabien valloituksia. Jopa noin puolet Marokon asukkaista on berberitaustaisia, mutta asiaa on vaikea arvioida kovin tarkasti väestön sekoittumisen takia.

Uusien mielenosoitusten lähtöpiste Al Hoceima sijaitsee berberienemmistöisellä Rifin seudulla, joka oli myös vuoden 2011 mielenosoitusten ydinaluetta. Rifin asukkaat ovat pitkään kokeneet joutuvansa kohdelluiksi toisen luokan kansalaisina.

”Koko Rif on shokissa ja kiehuu yli”, kuvaili kansallisen ihmisoikeusjärjestön paikallisedustaja Fassal Aoussar Reutersille.

Pääkaupungissa Rabatissa mielenosoittajat huusivat Reutersin mukaan: ”Mouhcine murhattiin, syyllinen on Makhzen!”

Makhzen tarkoittaa Marokon valtiomuotoa, perustuslaillista monarkiaa, ja sillä viitataan myös valtiojohtoon.

”Vuoden 2011 jälkeen ihmiset eivät ole enää pelänneet”, mielenosoittaja Abdelhak El Amrani, 26, kertoi sanomalehti The New York Timesille sunnuntaina Marrakeshin kaupungissa.

”Nykyään marokkolaiset ovat tarkkoja kunniansa loukkaamisesta. Yhteiskuntarauhaa ei voi taata ilman oikeusvaltioperiaatetta. Oikeutta ei ole saatu. Syvät haavat on nyt revitty auki.”

Mielenosoitukset vellovat Marokon johtajien kannalta kiusalliseen aikaan, sillä neuvottelut koalitiohallituksen muodostamiseksi ovat juuri alkaneet lokakuun vaalivoittajan, maltillisen islamistipuolueen johdolla, ja Marrakechissa alkaa maanantaina YK:n ilmastokokous.

Rabatissa mielenosoittajat toivottivat kansainvälisen kokousväen jo etukäteen tervetulleeksi huomauttaen, että ”meillä jauhetaan ihmisiä”.

