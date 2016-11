Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama on arvotellut kovin sanoin liittovaltion poliisin FBI:n toimia presidenttiehdokas Hillary Clintonin sähköpostien tutkinnassa.

”Mielestäni yleinen käytäntö on, että emme tee tutkimuksia vihjaillen, emmekä toimi vaillinaisen tiedon tai vuotojen pohjalta. Me toimimme selkeiden päätösten pohjalta”, Obama totesi Now This News -verkkomedian keskiviikkona julkaistussa haastattelussa.

Obama ja Clinton kuuluvat molemmat demokraattisen puolueeseen. Presidentti ja hänen vaimonsa Michelle Obama ovat näkyvästi kampanjoineet Clintonin valinnan puolesta.

FBI:n pääjohtaja James Comey on puoluekannaltaan republikaani, mutta Obama on itse nimittänyt hänet virkaan.

Vielä viime viikolla presidentin tiedottaja kertoi, että Obaman mielestä Comey on ”periaatteellinen ja rehti mies”, joka ei juonittelisi kumpaakaan presidenttiehdokasta vastaan, kertoo Wall Street Journal -lehti.

FBI kertoi viime viikolla löytäneensä Clintonin lähimmän avustajan käyttämältä tietokoneelta lisää sähköposteja, jotka saattavat liittyä aiemmin jo loppuunkäsitellyksi luultuun kohuun.

Clinton käytti yksityistä sähköpostiosoitetta ja palvelinta työsähköpostiensa hoitoon ollessaan Yhdysvaltojen ulkoministeri vuosina 2009–2013.

Clintonin toimet tulivat julkisuuteen maaliskuussa 2015, jonka jälkeen FBI aloitti tutkinnan entisen ulkoministerin sähköpostin käytöstä. Ministerin olisi pitänyt käyttää hänelle määrättyä ja valtion turvaamaa virallista sähköpostitiliä.

Viime kesänä FBI:n pääjohtaja Comey kuitenkin totesi, että Clintonin toimet eivät ylittäneet rikoksen kynnystä, vaikkakin hän toimi ”äärimmäisen varomattomasti”.

Presidentti Obaman tuore kritiikki osuu etenkin pääjohtaja Comeyn tekemisiin. Comey lähetti viime viikon perjantaina kongressille kirjeen, jossa hän ilmoitti FBI:n aloittavan uuden tutkinnan sähköposteihin, jotka saattavat liittyä Hillary Clintoniin.

Sen enempää yksityiskohtia Comey ei antanut, eikä FBI ollut tuossa vaiheessa vielä saanut edes lupaa lukea sähköposteja, eikä poliisi siis tiennyt niiden sisällöstä mitään.

Sekään ei ollut FBI:n tiedossa, olivatko Clintonin avustajan Huma Abedinin ja hänen aviomiehensä Anthony Wienerin tietokoneelta löytyneet sähköpostit vain kopioita samoista sähköposteista, jotka FBI on jo aiemmin käynyt läpi.

Sähköpostit löytyivät, kun FBI tutki epäilyä siitä, että useissa seksiskandaaleissa ryvettynyt Wiener olisi lähettänyt 15-vuotiaalle tytölle seksuaalisia ehdotuksia sisältäviä viestejä.

Istuvan presidentin sivallus FBI:n suuntaan on vahva kannanotto Clintonin puolesta. Ulostulollaan Obama asemoi Valkoisen talon Clintonin taakse sähköpostikiistassa.

”Minä luotan häneen. Minä tunnen hänet. Enkä kannattaisi häntä, jos en täysin luottaisi hänen rehellisyyteensä”, Obama totesi Now This Newsille.

Oikeusministeriö varoitti FBI:n johtajaa ennakkoon lähettämästä kirjettä kongressille. Ministeriö arvioi, että kirje puuttuisi liian vahvasti presidentin vaaleihin, jotka ovat jo ensi viikon tiistaina.

Comey oli puun ja kuoren välissä. FBI olisi todennäköisesti kohdannut kiivaita syytöksiä vaaleihin puuttumisesta myös silloin, jos se olisi kertonut uudesta tutkinnasta vasta vaalien jälkeen.

Asiantuntijat ovatkin arvelleet Comeyn turvanneen FBI:n ja itsensä selustaa kertomalla tutkinnasta julkisuuteen jo varhaisessa vaiheessa.

Epämääräinen kirje kongressille sisälsi kuitenkin niin vähän tietoa, että FBI aiheutti toimillaan lähinnä spekulaatiota ja hämmennystä.

Syytökset FBI:n puolueellisuutta kohtaan kasvoivat, kun poliisi yllättäen julkaisi vanhaa, aiemmin salattua, tutkintamateriaalia liittyen Hillary Clintonin aviomieheen, entiseen presidenttiin Bill Clintoniin.

Comey ei myöskään halunnut mainita Venäjän sekaantumista Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin, koska vaalit olivat niin lähellä.

Lukuisat muut turvallisuusviranomaiset antoivat lausunnon, jonka mukaan Venäjä oli osallinen demokraattipuolueen sähköpostien hakkerointiin.