Tuomioistuimen mukaan brittiparlamenttia on kuultava ennen brexit-ilmoitusta – Voiko EU-ero peruuntua?

Lontoo

Tuomioistuimen torstaisen päätöksen mukaan pääministeri Theresa May ei saa antaa EU:lle brexit- eli EU-eroilmoitusta kuulematta asiasta Britannian parlamenttia.

Päätös on iso isku Mayn hallitukselle, joka on katsonut päätösvallan asiasta kuuluvan itselleen. Tuomarit päättivät nyt, että May ei saa käynnistää EU-perussopimuksen artiklaa 50 ilman parlamentin hyväksyntää.

Samalla päätös on voitto parlamentarismin kannattajille.

Tuomio sysää Britannian perustuslailliseen kriisiin. Britannian EU-ero olisi jo itsessään valtaisa urakka. Nyt parlamentti on saamassa oikeuden päättää kaikkien olennaisimmasta asiasta eli eroneuvottelujen aloittamisesta.

Mayn hallitus voi kuitenkin hakea halutessaan tuomioon muutosta korkeimmassa tuomioasteessa. BBC:n tietojen mukaan hallituksen tiedottaja olisi sanonut torstaina, että hallitus aikoo valittaa päätöksestä.

Yksi oikeusjutun nostajista, sijoittaja Gina Miller, ilmoitti torstaina, että hän toivoo Mayn hallituksen jättävän käyttämättä oikeuttaan. Millerin mukaan kyse ei ole siitä, kuinka britit EU-kansanäänestyksessä äänestivät, vaan parlamentin oikeudesta osallistua brexit-päätökseen.

”Tämän oikeusjutun ydin on oikea prosessi”, Miller sanoi lausunnossaan.

Olennainen kysymys on nyt se, voiko parlamentin oikeus päättää artikla 50:n käynnistämisestä jopa perua Britannian koko EU-eron. Tämä on epätodennäköistä.

Suurin osa alahuoneen kansanedustajista vastusti EU-eroa vielä ennen kesäkuun 23. päivän EU-kansanäänestystä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kansanedustajien enemmistö äänestäisi nyt brexit-neuvottelujen käynnistämistä vastaan.

Monet parlamentaarikot voivat tulkita, että kansanäänestyksen päätyminen brexitin kannalla sitoo heitä niin poliittisesti kuin moraalisestikin. Kansanäänestyksen tuloksen ylenkatsominen voisi myös maksaa ainakin osalle poliitikoista myös heidän kansanedustajapaikkansa seuraavissa vaaleissa.

Pääministeri May itse on sitoutunut brexitiin, vaikka hän kuului aiemmin EU-jäsenyyden jatkon kannattajiin.

Miten ja milloin parlamentaarikkoja brexit-päätöksestä kuullaan, se on vielä epäselvää.

May ilmoitti aiemmin syksyllä käynnistävänsä brexit-neuvottelut muiden EU-maiden kanssa maaliskuun loppuun mennessä 2017. Jos parlamentti pääsee sanomaan oman kantansa, aikataulu voi pitkittyä jopa kuukausia.

”Hallitus on tyytymätön tuomioistuimen päätökseen”, brexitin kannattajin alun perinkin kuulunut ulkomaankauppaministeri Liam Fox sanoi parlamentissa torstaina.