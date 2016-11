Kiinalaisia ”vinosilmiksi” haukkunut komissaari Oettinger pyysi anteeksi

Saksalaiskomissaari Günther Oettinger pyysi torstaina anteeksi rasistisiksi ja homofobisiksi tulkittuja puheitaan.

Digitaalisesta kehityksestä vastaava Euroopan komission jäsen piti viime viikon keskiviikkona puheen, jossa hän kuvaili kiinalaisia ”vinosilmäisiksi veijareiksi” ja vitsaili, että Saksassa voi kohta tulla voimaan ”pakolliset homoavioliitot”.

”Haluan pyytää anteeksi kaikkia kommenttejani, jotka eivät olleet niin kunnioittavia kuin niiden olisi pitänyt olla”, Oettinger kirjoitti torstaina yhteisöpalvelu Twitterissä.

I would like to apologise for any remark that was not as respectful as it should have been. Read my full statement: https://t.co/i3YPdm5UqJ