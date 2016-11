Aleppoa uhkaa tulimyrsky – Venäjän tuhovoimainen lentotukialus lähestyy Syyrian rannikkoa

Entistä ankaramman sotamyrskyn merkit ovat ilmassa piiritetyssä Itä-Aleppossa.

Venäjä on antanut Itä-Aleppon kapinallisille mahdollisuuden poistua alueelta perjantaina aamuyhdeksän ja iltaseitsemän välillä kahta ”turvakäytävää” pitkin. Samalla Venäjä lupasi, että siviilit ja haavoittuneet voivat käyttää pakenemiseen kuutta muuta turvakäytävää.

Venäjän puolustusministeriön mukaan kapinalliset saavat poistua alueelta kevyiden aseiden kanssa. Myös Syyria on ilmoittanut kapinallisille samankaltaisesta tarjouksesta.

Samaan aikaan Venäjän lentotukialus Kuznetsov on Välimerellä matkalla kohti Syyriaa. Jos Aleppon suurimittaiset pommitukset alkavat kaupungin takaisin valtaamiseksi, Kuznetsovin uskotaan osallistuvan operaatioon Syyrian rannikolta. Alepposta on rannikolle vain reilut sata kilometriä.

Norjan ilmavoimat

”Jos Aleppoa vastaan hyökätään, on hyvin todennäköistä, että operaatioon osallistuu myös Kuznetsov. Sillä on mukanaan moderneja hävittäjiä, ja niitä halutaan varmaankin johonkin käyttää”, arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun strategian opettaja, kapteeni Juha Kukkola.

Kuznetsov tuskin ehtii mukaan ensimmäisiin hyökkäyksiin, sillä aluksella on vielä melkoisesti matkaa Syyrian rannikolle. Kuznetsov saattaa osallistua taisteluihin kuitenkin jo ensi viikolla. Lentotukialuksella on mukanaan mittava joukko tukialuksia.

Kaupungin pommitukset saattavat alkaa heti perjantai-iltana, kun Venäjän ilmoittama vetäytymisaikaraja on umpeutunut. Tilanteen kehittymiseen vaikuttaa kuitenkin moni asia kuten se, kuinka kapinalliset reagoivat tilanteeseen.

Ainakin osa kapinallisista on jo ilmoittanut, etteivät he tule kaupungista lähtemään.

”Se ei tule kysymykseenkään. Emme luovuta Aleppoa venäläisille emmekä tule antautumaan”, Fastaqimin kapinallisjoukon edustaja Zakaria Malahifji totesi uutistoimisto Reutersille.

Kukkola muistuttaa, että kaupungissa olevat kapinallisjoukot ovat sekalainen joukko.

”Se ei ole suinkaan yhtenäinen porukka joka Itä-Aleppossa on. Kannanotoista ei voi varmasti sanoa, ovatko ne yhteisiä. Katsotaan mitä perjantai-iltaan mennessä tapahtuu”, Kukkola sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Olli Ruohomäki pitää selvänä, etteivät kapinalliset mihinkään Itä-Alepposta lähde.

”Mitään merkkejä lähdöstä ei ole. Kapinalliset ovat kaivautuneet kaupunkiin ja tulevat jatkamaan taisteluja”, Ruohomäki arvioi.

Abdalrhman Ismail / Reuters

Pahimmillaan on pelätty, että Venäjä toistaa Tšetšeniassa käyttämäänsä taktiikkaa ja pommittaa kaupungin maan tasalle. Itä-Aleppoon loukkuun jääneille noin neljännesmiljoonalle siviilille tämä tietäisi entisestään kurjistuvia oloja.

”Saa nähdä, haluaako Venäjä pommittaa Aleppon tuusan nuuskaksi”, pohti Yhdysvaltojen ulkoministeri John Kerry brittilehti Guardianin mukaan.

Aiemmin ilmoitettujen tulitaukojen aikana siviilit eivät ole paenneet kaupungista, koska pakoa ei ole pidetty turvallisena. Kapinalliset sekä Syyria ja Venäjä ovat syytelleet toisiaan siviilien paon estämisestä.

Kukkolan mukaan siviileille tarjotuissa mahdollisuuksissa poistua Itä-Alepposta on ollut mukana paljon teatteria.

”Sillä on pyritty lievittämään kansainvälistä arvostelua siviilien pommittamisesta”, Kukkola toteaa.

Ruohomäen mukaan Venäjä on aiemminkin osoittanut piittaamattomuutta siviiliuhreista.

”Tilanne nostaa jännitteen uudelle tasolle. Tämä ei povaa hyvää siviilien näkökulmasta. On päivänselvää, että vaikka paikalla olisi kuinka maalittajia, siviiliuhreja tulee olemaan”, Ruohomäki sanoo.

Venäjä on kiistänyt syytteet osallistumisesta sotarikoksiin alueella. Venäjää ja Syyrian joukkoja on syytetty laajasti siviilikohteiden kuten avustussaattueiden sekä sairaaloiden pommituksista. Myös Itä-Aleppossa olevien avustusjärjestöjen kuten Valkoisten kypärien tukikohtia on tulitettu.

”Siviiliuhrien määrä riippuu siitä, kuinka Venäjä suhtautuu kansainväliseen mielipiteeseen ja noudattavatko venäläiset sodan oikeita käytäntöjä vai pyrkivätkö he massiivisella voimankäytöllä tavoitteeseensa piittaamatta inhimillisestä hinnasta”, pohtii Kukkola.

Venäläisten sotilaiden ei uskota osallistuvan varsinaisessa maahyökkäyksessä Itä-Aleppon valtaamiseen muutoin kuin tukitoimilla. Sotilaista Itä-Aleppoon arvellaan menevän ensin Syyrian hallinnolle uskolliset joukot.

”He eivät ole niin varovaisia siviiliuhrien suhteen kuin mitä länsimaat ovat. Silloin osa siviileistä tulee jäämään jalkoihin”, Kukkola arvioi.