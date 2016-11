Äärijärjestö Isisin johtaja Abu Bakr al-Baghdadi tuli torstaina pitkästä aikaa julkisuuteen, itse asiassa ensimmäistä kertaa vuonna 2016, ja puhui samoja asioita kuin Adolf Hitler talvella 1945.

Al-Baghdadi vaatii ääninauhalla, että Isisin taistelijoiden täytyy pitää asemansa Irakin Mosulissa. Hän sättii vihollista ja uhkuu voitontahtoa:

”Riehuva taistelu ja totaalinen sota ja suuri jihad [pyhä sota], jota islamilainen valtio tänään käy, vain kasvattavat lujaa uskoamme ja vakaumustamme, Jumalan niin tahtoessa, että tämä on esinäytös voitolle.”

Ääninauhan aitoutta ei ole kyetty vahvistamaan, eikä al-Baghdadin olinpaikasta ole tietoa.

Mutta nauhoitteen kielenkäyttö on tyypillistä ahdinkoon joutuneelle hirmuvaltiaalle. Meneillään on taistelu miljoonakaupunki Mosulista, joka on Isisin tärkein valloitus Irakissa.

Isis menettänee Mosulin lähiviikkoina tai -kuukausina. Tämä olisi musertava isku niin kutsutulle ”kalifaatille”.

Ahdinko selittää al-Baghdadin viestiä. Hän kehottaa itsemurhapommittajia ”muuttamaan jumalattomien yöt päiviksi, kylvämään kaaosta heidän mailleen ja saamaan heidän verensä vuotamaan jokien tavoin”.

Aikakausi on eri ja ideologia toinen, mutta Adolf Hitler puhui hyvin samansuuntaisesti, kun hän piti viimeisen radiopuheensa 30. tammikuuta 1945.

”Miten vaikea kriisi nyt onkin, se tullaan hallitsemaan”, Hitler julisti. ”Tätä taistelua ei Sisä-Aasia ole voittava.”

Hitlerin puheen jälkeisenä päivänä neuvostopanssarit ylittivät Oder-joen. Natsi-Saksan tappio oli talvella 1945 ilmiselvä, mutta saksalaiset seurasivat johtajaansa katkeraan loppuun asti.

Al-Baghdadi maalasi 31-minuuttisessa puheessaan tuttua viholliskuvaa vääräuskoisista shiia-muslimeista, Turkin ja Saudi-Arabian sunnalaisista ”uskonluopioista” ja läntisistä ”ristiretkeläisistä”.

Hitlerin viimeisessä radiopuheessa natsi-Saksaa vastassa oli vaihtelevin sanamuodoin joko ”plutokraattis-bolševistinen salaliitto”, ”juutalais-aasialainen bolševismi” tai ”Kremlin juutalaiset”.

Baghdadi teki torstain ääninauhassaan selväksi, mitä hän ajattelee rintamakarkuruudesta: ”Älkää vetäytykö. Asemien pitäminen kunniakkaasti on tuhat kertaa helpompaa kuin häpeällinen vetäytyminen.”

Hitler viestitti tammikuussa 1945 samaa: ”Tässä kohtalokkaassa taistelussa meille on vain yksi käsky. Hän, joka taistelee kunniakkaasti, kykenee näin pelastamaan oman ja rakkaidensa hengen. Mutta hän, joka pelkuruudesta tai luonteen heikkouden takia kääntää kansakunnalle selkänsä, kokee väistämättä häpeällisen kuoleman.”

Ahtaalle joutuneiden hirmuvaltiaiden taisteluhuudot noudattavat yleensäkin samaa kaavaa. Niitä leimaavat valheellinen toiveajattelu ja harhainen usko oman voiton mahdollisuuteen.

Adolf Hitler tappoi itsensä Berliinin bunkkerissa kolme kuukautta viimeisen radiopuheensa jälkeen. Hän oli kuollessaan 56-vuotias.

Abu Bakr al-Baghdadi on tiettävästi 45-vuotias. Hän tuskin pitää enää monta puhetta, muun muassa siksi, että Yhdysvallat on luvannut hänestä kymmenen miljoonan dollarin palkkion.