Amnesty ei ole päässyt Moskovan viranomaisten pakeille puhumaan toimistonsa sulkemisen syistä – ”Hiljaisuus on pahaenteistä”

Amnesty ei ole päässyt keskustelemaan Moskovan viranomaisten kanssa toimistonsa sulkemiseen johtaneista syistä.

”Hiljaisuus on pahaenteistä”, Amnestyn maakohtaisen työn asiantuntija Anu Tuukkanen kommentoi HS:lle torstaina alkuillasta.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn Moskovan-toimisto suljettiin täysin yllättäen keskiviikkona paikallisviranomaisten toimesta. Kun työntekijät menivät aamulla töihin, ovien lukot oli vaihdettu ja sähköt katkaistu ilman ennakkovaroituksia.

Amnesty on tiloissa Moskovan kaupungin vuokralaisena. Virkamiehet julkaisivat lausunnon, jonka mukaan järjestöllä on vuokrarästejä, joista sulkeminen johtuu.

”Se ei pidä paikkaansa. Se on helppo myös todistaa, meillä on kaikki maksutositteet tallessa”, Amnestyn maakohtaisen työn asiantuntija Anu Tuukkanen sanoo HS:lle.

Järjestö on julkaissut maksutositteet vuokrista Twitterissä Amnestyn Eurooppa-työn johtaja John Dalhuisenin tilillä:

