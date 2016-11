Irakin erikoisjoukot valtasivat lisää alueita Isisiltä Mosulissa

Mosulin valtausta terroristijärjestö Isisiltä yrittävät Irakin erikoisjoukot ovat vallanneet kuusi uutta naapurustoa kaupungin itälaidalla, kertoi uutistoimisto Reuters.

Joukot nostivat Irakin lipun rakennusten katoille valloittamillaan alueilla. Armeijan mukaan Isis kärsi valtauksessa tuntuvia tappioita.

Taistelu Mosulista on merkittävä, koska kaupunki on Isisin viimeinen merkittävä tukikohta Irakissa. Jos julmista terroriteoista tunnettu Isis saadaan ajettua Mosulista, on jihadistijärjestöllä keskuspaikkoja enää lähinnä Syyriassa. Myös järjestön tukikohdan takaisinvaltausta Syyrian Raqqassa on suunniteltu.

Torstaina Isisin johtaja Abu Bakr al-Baghdadi lähetti harvinaisen julkisen viestin järjestönsä taistelijoille, kehottaen heitä pitämään asemansa Mosulin alueella ja jatkamaan taistelua ”Jumalan vihollisia vastaan”.

Hän myös kehotti järjestön itsemurhapommittajia ”muuttamaan jumalattomien yöt päiviksi, kylvämään kaaosta heidän mailleen ja saamaan heidän verensä vuotamaan jokien tavoin”.