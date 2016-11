Sting avaa Bataclanin konserttihallin Pariisissa vuosi terrori-iskun jälkeen

Fakta Sting eli Gordon Matthew Sumner Nousi julkisuuteen The Police-yhtyeen laulaja-basistina. Syntynyt vuonna 1951. Siirtyi soolouralle The Policen hajottua 1983. Näytellyt myös elokuvissa ja vieraillut tv-sarjoissa.

Brittimuusikko Sting avaa tragedian jälkeen suljettuna olleen Bataclanin esiintymällä pariisilaisessa konserttihallissa 12. marraskuuta. Tuolloin vanhaan teatteriin tehdystä terrori-iskusta tulee kuluneeksi päivälleen vuosi.

Kolmihenkisen yhtyeen kanssa esiintyvä Sting ilmoittaa asiasta virallisilla verkkosivuillaan.

”Bataclanin uudelleen avajaisissa meillä on kaksi tärkeää tehtävää. Ensimmäinen on muistaa ja kunnioittaa heitä, jotka menettivät henkensä iskussa vuosi sitten, ja toinen on juhlistaa sitä elämää ja musiikkia, joita tämä historiallinen vanha teatteri edustaa. Näin voimme toivoakseni kunnioittaa paitsi henkensä menettäneitä myös heidän elämäänsä. He eivät unohdu”, Sting kirjoittaa verkkosivullaan.

Pommiliivein ja rynnäkkökiväärein varustautuneet terroristit hyökkäsivät Bataclanin konserttihalliin 13. marraskuuta 2015 kesken yhdysvaltalaisen Eagles of Death Metal -yhtyeen konsertin. Iskussa kuoli 90 ihmistä. Pariisissa tehtiin samana iltana iskut myös jalkapallostadionille sekä kahvilaan.

Eagles of Death Metal palasi Pariisiin soittamaan kesken jääneen konserttinsa loppuun jo viime helmikuussa, mutta konserttipaikka vaihtui tuolloin Olympia-klubiksi.

Stingin kiertueaikataulussa erikoiskonserttia ei ainakaan toistaiseksi näy, mutta lippujen on ilmoitettu tulevan myyntiin 8. marraskuuta. Konsertin tuotot lahjoitetaan kahdelle Pariisin iskujen uhreja auttavalle hyväntekeväisyysjärjestölle.