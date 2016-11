Rääväsuun hiljainen kumppani – tällainen on entinen sloveenimalli Melania Trump, josta saattaa tulla USA:n presidentin puoliso

Kun bisnesmiljardööri Donald Trump leikitteli ensimmäistä kertaa ajatuksella Yhdysvaltain presidenttiehdokkuudesta vuonna 1999, tuolloiselta tyttöystävältä Melania Knaussilta kysyttiin, millainen presidentin puoliso hänestä tulisi.

”Olisin erittäin perinteinen. Kuten Betty Ford tai Jackie Kennedy ”, Knauss vastasi The New York Times -lehden haastattelussa.

Nyt, 17 vuotta myöhemmin, entinen sloveenimalli on hyvin lähellä nousta Yhdysvaltain ensimmäiseksi naiseksi. Hänet tunnetaan nykyään nimellä Melania Trump.

Tämän viikon torstaina pitämässään puheessa rouva Trump sanoi, että presidentin puolisona hän haluaisi auttaa köyhyydessä eläviä naisia ja puuttua sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan kiusaamiseen. Kyseessä oli vasta toinen puhe, jonka hän on pitänyt miehensä vaalikampanjan aikana.

Mutta kuka oikeastaan on Melania Trump?

Melania Trumpin voisi ehkä määritellä perinteiseksi ensimmäiseksi naiseksi, jos perinteisellä tarkoitetaan politiikasta puhumisen välttelyä ja miehensä rinnalla enemmänkin koristeena esiintyvää puolisoa.

Monilta muilta osin Melania Trump on poikkeuksellinen.

Hän olisi ensimmäinen Yhdysvaltain ulkopuolella syntynyt presidentin puoliso sitten Englannissa syntyneen Louisa Adamsin. Tämä oli 1820-luvulla presidenttinä toimineen John Quincy Adamsin vaimo.

Melania Trump olisi myös ensimmäinen presidentin puoliso, joka on syntynyt kommunistisessa maassa ja ensimmäinen, joka on poseerannut alasti lehden kannessa.

Melanija Knavs syntyi 26. huhtikuuta 1970 slovenialaisessa pikkukylässä Sevnicassa, joka sijaitsee noin tunnin ajomatkan päässä maan pääkaupungista Ljubljanasta. Slovenia olivat tuolloin osa Josip Broz Titon johtamaa Jugoslaviaa.

Melanija Knavs syntyi perheeseen, jolla meni taloudellisesti ilmeisesti suhteellisen hyvin. Hänen isänsä Viktor Knavs työskenteli joko autojen tai niiden varaosien myyjänä. Eri lähteet antavat isän ammatista erilaisia tietoja. Myös äidin ammatti on hieman epäselvä. Amalija Knavs työskenteli ilmeisesti ompelijana tai ompelukaavojen leikkaajana Jutranjkan lastenvaatetehtaalla. Hän mahdollisesti eteni vaatesuunnittelijaksi.

Melanijalla on yksi sisko, nimeltään Ines. Perhe asui viisikerroksisessa kerrostalossa, kunnes Melanija ja hänen siskonsa lähtivät opiskelemaan Ljubljanaan. Vanhemmat rakensivat itselleen oman talon kukkulalle kaupungin yläpuolelle.

Antti Hämäläinen

Antti Hämäläinen

Pitkänhuiskea, 180-senttinen Melanija Knavs aloitti mallinuran 16-vuotiaana. Pari vuotta myöhemmin 18-vuotiaana hän onnistui solmimaan sopimuksen Milanossa sijaitsevan mallitoimiston kanssa. Siitä alkoi hänen kansainvälinen uransa ja kuvausmatkat eri puolille Eurooppaa ja Yhdysvaltoihin.

Nuori nainen aloitteli myös arkkitehdin opintoja Ljubljanan yliopistossa, mutta opinnot jäivät kesken. Jossain vaiheessa Italian mallivuosiaan Melanija Knavs muutti nimensä Melania Knaussiksi.

New Yorkiin Melania Knauss muutti vuonna 1996.

Vain kaksi vuotta Yhdysvaltoihin saapumisensa jälkeen Knauss tapasi tulevan miehensä, bisnesmoguli Donald Trumpin.

Pariskunnan ensi kohtaaminen tapahtui New Yorkin muotiviikkojen aikaan vuonna 1998 järjestetyissä juhlissa Kit Kat Clubilla. Knauss oli tuolloin 28-vuotias, Trump 52-vuotias kahdesti eronnut neljän lapsen isä.

Trump iski silmänsä nuoreen sloveenimalliin, vaikka oli eräiden lähteiden mukaan saapunut juhliin naisseurassa. Hän pyysi Melania Knaussilta puhelinnumeroa, ja sai yllättävän vastauksen.

”En anna sinulle numeroani”, Knauss vastasi pyyntöön BBC:n mukaan.

”Anna sinä numerosi minulle, niin minä soitan sinulle.”

Knauss soitti. Siitä alkoi seurustelu, joka saattaa nyt johdattaa hänet Valkoiseen taloon.

Donald Trump kosi 24 vuotta nuorempaa kumppaniaan vuonna 2004. Pari meni naimisiin tammikuussa 2005.

Heidät vihittiin episkopaalisessa kirkossa Floridan Palm Beachissa, ja hääjuhlia tanssittiin Trumpin Mar-a-Lago-klubilla. Morsian oli pukeutunut satumaisen kalliiseen Christian Diorin pukuun.

Gary I Rothstein / Reuters

Häiden vieraslistalla oli paljon julkkiskaartia, mutta myös siihen aikaan senaattorina työskennellyt Hillary Clinton ja hänen puolisonsa, entinen demokraattipresidentti Bill Clinton. Tulevat kilpakumppanit vaikuttivat vielä tuolloin olevan hyvissä väleissä.

Melania Trumpista tuli miehensä kolmas vaimo. Hän seurasi tehtävässä Ivana Trumpia ja Marla Maplesia. Trumpit solmivat myös avioehdon.

Vain vuosi häiden jälkeen maaliskuussa 2006 tuore vaimo synnytti pariskunnalle pojan. Barron William Trumpiksi nimetty poika käy nykyään yksityiskoulua Manhattanilla. Mediatietojen mukaan Barron Trump puhuu englannin lisäksi sujuvasti myös äitinsä äidinkieltä sloveniaa. Kielenoppimisessa lienee auttanut se, että Melania Trumpin vanhemmat ovat viettäneet paljon aikaa New Yorkissa tyttärensä ja tämän pojan kanssa.

Rouva Trumpilla on nykyään myös oma korumallisto ja ihonhoitotuotesarja. Kerrotaan, että hän ei viihdy yökerhoissa, eikä koskaan juo alkoholia.

Donald Trump on nostattanut vaalikampanjansa aikana kohua uhkailemalla, että presidenttinä hän rakentaisi Meksikon rajalle muurin ja että laittomat siirtolaiset pitäisi heittää ulos Yhdysvalloista.

Melania Trump onkin painottanut kovasti sitä, että hän on tullut Yhdysvaltoihin laillisesti ja hoitanut kaiken sääntöjen mukaan. Hänestä tuli Yhdysvaltain pysyvä asukas vuonna 2001 ja kansalainen vuonna 2006.

Melania Trump on pysytellyt taka-alalla ja varsin hiljaa koko vaalikampanjan ajan. Hän on antanut vähän haastatteluja ja pitänyt vain kaksi puhetta, joista molemmat ovat saaneet kuulijat pyörittelemään päätään.

Rouva Trumpin puhe republikaanien kokouksessa heinäkuussa synnytti kohun, koska hän vaikutti plagioineen siihen osia nykyisen presidentin Barack Obaman puolison Michelle Obaman vanhasta puheesta. Syyn plagioinnista otti välittömästi vastuulleen Trumpien puheenkirjoittaja Meredith McIver.

Melania Trumpin epäillään plagioineen Michelle Obaman puhetta vuodelta 2008

Melania Trump piti puheen republikaanien puoluekokouksessa. Ainakin osa hänen puheestaan näyttää olevan plagioitu Michelle Obaman puheesta vuodelta 2008. Kuva: CNN

Kohua ovat herättäneet myös Melania Trumpin kuvat.

Vaikka rouva Trump ei koskaan yltänyt huippumalliksi, hän on esiintynyt uransa aikana televisiomainoksissa ja useiden tunnettujen lehtien kansissa. Ollessaan seitsemännellä kuulla raskaana vuonna 2006 Melania Trump poseerasi Voguen kannessa kultaisissa bikineissä.

Vaalikampanjan aikana hälyä on herättänyt erityisesti brittiläisen GQ:n kannessa vuonna 2000 julkaistu kuva, jossa silloinen Melania Knauss poseerasi alastomana turkistaljan päällä. Republikaanien presidenttiehdokkuudesta Donald Trumpin kanssa kisanneen Ted Cruzin kannattajat levittivät kuvaa julkisuudessa esivaalien aikana.

”Melania Trump, tuleva ensimmäinen naisenne”, Cruzin kannattajat kirjoittivat kuvan päälle.

Julkisuuden hallinta ei ole muutoinkaan sujunut aivan kupruitta. Donald Trump joutui myrskyn silmään vaalikampanjan aikana, kun julkisuuteen tuli video, jolla hän kehuskeli naisten kourimisella. Trump leuhki videolla, miten hän voi ”grab them by the pussy” eli kouria naisista pillusta.

Tämän jälkeen useat naiset tulivat julkisuuteen ja syyttivät Trumpia ahdistelusta.

Melania Trumpille sattui välittömästi videon julkistamisen jälkeen pieni vaatemoka. Hän pukeutui Donald Trumpin ja Hillary Clintonin väliseen toiseen vaaliväittelyyn Guccin fuksianpunaiseen puseroon, jonka kaulassa oli rusetti.

Tällainen pusero tunnetaan englanniksi nimellä ”pussy-bow”.

RICK WILKING / Reuters

Melania Trump yritti myös puhdistaa miehensä mainetta puolustamalla tätä CNN:lle antamassaan haastattelussa.

”Joskus sanon, että minulla on kaksi poikaa kotona – minulla on pieni poikani ja sitten minulla on mieheni”, hän sanoi.

Melania Trump puolusti miestään - "Juontaja yllytti häntä sanomaan likaisia asioita"

Republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin vaimo Melania Trump puolusti miestään CNN:n haastattelussa. Melania Trumpin mukaan hänen miestään oli yllytetty puhumaan rumia vuonna 2005 kuvatulla nauhalla.

Vaimon sijaan Trumpin rinnalla kampanjoimassa on useimmiten nähty bisnesmogulin tytär Ivanka Trump.

Melania Trump on itse ilmaissut pariin otteeseen, ettei hän ole valmis politiikkaan, vaan keskittyy hoitamaan poikaansa miehen matkustellessa ympäri maailmaa. Siitäkin huolimatta, että hän voisi kielitaitoisena ihmisenä ehkä tuoda jotain lisäarvoa miehensä kampanjalle. Hänen sanotaan puhuvan slovenian ja englannin lisäksi ranskaa, serbiaa ja saksaa.

The New York Times -lehdelle puhunut mielipidetutkija Frank Luntz arveli, että yksi syy rouva Trumpin pieneen rooliin kampanjassa on myös se, että republikaaneilla on ”perinteinen” käsitys naisesta.

”Ja hän ei ole perinteinen puoliso”, Luntz sanoi.

Melania Trumpin tavanneet ja tuntevat ihmiset luonnehtivat häntä kiltiksi ja hiljaiseksi sekä hyväksi äidiksi.

”Hän ei kykene olemaan ilkeä”, sanoi rouva Trumpin hiuksiin vuosien ajan raitoja värjännyt Brad Johns The New York Times -lehdelle.

”Hän ei juoruile lainkaan, ei käyttäydy narttumaisesti ja on todella vain kiltti”, kuvaili muotijutuista vastaava Robert Janjigian The Palm Beach Daily News -lehdestä.