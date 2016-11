Kiina aikoo lukea lakia Hongkongille – itsehallinto rapistuu entisestään

Peking

Luottamus itsehallinnon säilymiseen heikkenee Kiinan erityishallintoalueella Hongkongissa. Tällä kertaa sitä horjuttaa Kiina aikomus ottaa kantaa siihen, saako kaksi nuorta poliitikkoa olla kansanedustajia.

Hongkongin hallitus ilmoitti perjantaina, että Kiinan kansankongressin pysyvä komitea aikoo tulkita Hongkongin peruslakia kansanedustajien virkavalajupakassa.

Peruslaki on eräänlainen Hongkongin pienoisperustuslaki. Se takaa Hongkongille ”suuren autonomian asteen” osana Kiinaa.

Monet hongkongilaiset ovat jo ennestään olleet huolissaan Kiinan vallankäytön lisääntymisestä Hongkongissa. Näitä tuntemuksia vahvistanee se, että Kiinan johto nyt ottaa tulkitakseen, ketkä Hongkongissa saavat edustaa kansaa lainsäädäntöelimessä.

Hongkong on Kiinaan kuluva erityishallintoalue, jossa on omat lait ja viranomaiset. Manner-Kiinasta poiketen Hongkongissa on jonkin verran demokratiaa, sananvapautta ja muita kansalaisvapauksia.

Emämaan johdon puuttumisesta kansanedustajien virkavalajupakkaan on ollut huhuja jo aiemmin tämän viikon mittaan. Hongkongin asianajajayhdistys ilmaisi huolensa Kiinan puuttumisesta Hongkongin oikeudenkäyttöön keskiviikkona.

”Jos kansankongressin pysyvä komitea vaatii saada tulkita peruslakia tapahtumien tässä vaiheessa, se on vakava isku oikeuslaitoksen itsenäisyydelle ja Hongkongin oikeuden lopulliselle tuomiovallalle”, paikallinen asianajajaliitto totesi lausunnossaan.

”Se myös vakavasti heikentää hongkongilaisten ja kansainvälisen yhteisön luottamusta Hongkongin erityishallintoalueen suureen autonomian asteeseen.”

Kansankongressin laintulkinta on Hongkongissa sitova. Se tulee erityisen herkkään aikaan, koska asiasta on meneillään oikeusjuttu myös Hongkongin omassa oikeuslaitoksessa.

Hongkongin hallitus on pyytänyt asiasta tulkintaa hongkongilaiselta tuomioistuimelta. Tuomioistuin käsitteli asiaa torstaina, mutta ei ole vielä antanut ratkaisuaan.

Kiista alkoi, kun syyskuun vaaleissa valitut uudet kansanedustajat vannoivat virkavalojaan lokakuussa Hongkongin lakia säätävässä neuvostossa, joka on eräänlainen paikallinen eduskunta.

Kaikkien virkavaloja ei hyväksytty, koska osa kansanedustajista muutti valan sanamuotoja tai lisäsi niiden jatkoksi omiaan. Osa hylätyistä valoista on saatu vannottua uudelleen, mutta kaksi on yhä vannomatta.

Hongkongin itsenäistymistä kannattavat kansanedustajat Leung Chun-hang ja Yau Wai-ching eivät ole useista yrityksistä huolimatta saaneet vannottua virkavalojaan. Heidän valansa hylättiin, kun he vannoivat uskollisuutta olemattomalle ”Hongkongin kansakunnalle” ja käyttivät Kiinasta nimitystä, jonka monet kokevat alentavaksi.

Nyt Kiinan kansankongressin pysyvä komitea aikoo päättää, miten tulkitaan Hongkongin peruslain artiklaa numero 104, jonka mukaan uskollisuutta pitäisi vannoa ”Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle Hongkongille”.

Kansankongressi on Kiinassa eräänlainen parlamentin vastine, joka säätää lakeja sen mukaan kuin Kiinaa johtava kommunistinen puolue käskee. Noin 150-jäseninen pysyvä komitea tekee päätöksiä kansankongressin nimissä silloin, kun ei ole kansankongressin kokous, joka pidetään kerran vuodessa.

Ensimmäisen kauden kansanedustajat Leung ja Chun kuuluvat Hongkongin itsemääräämisoikeutta korostavaan liikkeeseen, joka vahvistui kaksi vuotta sitten pidettyjen suurmielenosoitusten jälkeen. Mielenosoituksissa vaadittiin vapaita vaaleja, mutta Kiinan vastustuksen vuoksi niitä ei saatu.

Itsemääräämisoikeutta korostavista niin sanotuista lokalisteista osa kannattaa Hongkongin täyttä itsenäisyyttä. Kiinalle puheet itsenäistymisestä ovat punainen vaate.

Kiinan koossa pysyminen on Kiinaa johtavalle kommunistiselle puolueelle suorastaan pyhä opinkappale, josta se ei tingi. Siksi näyttää epätodennäköiseltä, että Kiinan kansankongressin pysyvä komitea tulkitsisi lakia kansanedustajakaksikon eduksi.