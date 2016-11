Silvio Berlusconi, 80 vuotta, on vieteriukko, joka pongahtaa aina säännöllisin väliajoin takaisin Italian politiikan keskiöön.

Nyt Forza Italia -puolueen johtaja, mediamoguli ja entinen moninkertainen pääministeri aikoo kammeta itsensä takaisin valtaan käyttämällä hyväksi tulevaa kansanäänestystä Italian perustuslakiuudistuksesta, kirjoittaa uutistoimisto Bloomberg.

Berlusconilla on yhä voimassa oleva kielto toimia julkisissa viroissa, mutta hän voi toimia nukkemestarina muiden poliitikkojen kautta.

Nykyinen pääministeri Matteo Renzi on laittanut kaiken arvovaltansa peliin, sillä hän on luvannut erota, jos kansa äänestää uutta perustuslakia vastaan.

Tällä tavoin keskustavasemmistolainen Renzi tuli puolivahingossa kehottaneeksi kansaa äänestämään samalla kertaa hallituksen luottamuksesta. Tuoreimmissa gallupeissa lakiuudistuksen vastustajat ovat olleet johdossa.

Renzi paljasti heikkouden, jota Berlusconin kaltaiset poliittiset kilpailijat pyrkivät nyt hyödyntämään. Äänestyspäivä on ilmeisesti 4. joulukuuta, tosin siitäkin on ollut kinaa.

Uudistus kaventaisi merkittävästi Italian ylähuoneen eli senaatin vaikutusvaltaa merkittävästi. Nykyään senaatilla on yhtä paljon lainsäädännöllistä valtaa kuin alahuoneellakin, mikä johtaa usein pattitilanteisiin.

Jatkossa senaatti ei enää pystyisi torppaamaan lakiesityksiä mielivaltaisesti. Lisäksi se ei enää pystyisi yksin kaatamaan hallitusta epäluottamuslauseellaan.

Italiassa on ollut 70 vuoden aikana 63 hallitusta, joten muutos on tarpeeseen. Italian senaatissa istuu 315 senaattoria, kun taas alahuoneessa on 630 edustajaa. Senaattoreiden pitää olla yli 40-vuotiaita.

Lisäksi lakiuudistus karsisi alueellisten hallintojen ja keskushallinnon päällekkäisyyksiä. Kriitikkojen mukaan laki tosin samalla keskittäisi liikaa valtaa pääministerille – siis Renzille.

Italialla voi olla edessään poliittinen kriisi aikana, jolloin maa kamppailee jo kansainvälisten sijoittajien luottamuksesta horjuvan pankkisektorin vuoksi. Lisäksi valtiolla on velkaa yli 130 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Jos Renzin hallitus kaatuu, tyhjiön voi täyttää populistinen viiden tähden liike, jota johtajaa koomikko Beppe Grillo. Berlusconille tämä olisi Bloombergin haastattelemien lähteiden mukaan kauhistus.

Bloombergin haastatteleman Forza Italian edustajan mukaan sydänleikkauksesta toipunut Berlusconi haluaisi, että Renzi kiskaisisi hänet takaisin politiikan keskiöön.

Lähteen mukaan Berlusconin suunnitelma on yksinkertainen: Jos Renzin kansanäänestys kääntyy pääministeriä vastaan, Berlusconi ehdottaa erillistä vaaliuudistusta, jonka avulla Renzi ja Berlusconi voisivat yhdessä estää viiden tähden liikkeen valtaan pääsyn. Renzi saisi vaaliuudistuksen läpi Berlusconin ja Forza Italian äänillä.

Konsulttiyhtiö Policy Sonarin johtaja Francesco Galietti arvelee Bloombergille, että todennäköisesti Renzi ja Berlusconi löytäisivät toisensa.

”On erittäin todennäköistä, että Renzi ja Berlusconi muodostaisivat liittoutuman vaaliuudistuksen puolesta. Heidän pitäisi muuttaa vaalijärjestelmää niin, että laajapohjaisia koalitiohallituksia olisi helpompi muodostaa. Se olisi ainoa tapa pitää viiden tähden liike poissa vallasta.

Berlusconi silti vaatisi uusia vaaleja kansanäänestyksen jälkeen, mutta vaaliuudistuksen avulla Forza Italia ja Renzin johtamat demokraatit voisivat koota riittävän koalition viittä tähteä vastaan.

Berlusconi sai kahden vuoden virkakiellon vuonna 2013 veropetoksesta, joka liittyi hänen hallitsemansa Mediaset-yhtiön televisio-oikeuksien kauppoihin.

Myöhemmin virkakielto sai viisi vuotta jatkoa, kun Berlusconi tuomittiin vuonna 2015 senaattorin lahjonnasta. Hän on valittanut tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Vuonna 2014 hän suoritti yhdyskuntapalvelua hoivakodissa noin kymmenen kuukauden ajan neljä tuntia viikossa muistisairaita avustamassa.

Lukuisista oikeudenkäynneistään huolimatta Berlusconi on johtanut puoluettaan Forza Italiaa jo vuodesta 1994 ja hänen yhteiskunnalliset verkostonsa ovat vertaa vailla.

Italialainen uutistoimisto Ansa kertoi perjantaina, että pääministeri Renzi uskoo entisten poliittisten johtajien juonittelevan häntä vastaan. Renzi syytti kaikkiaan viittä entistä pääministeriä perustuslakiuudistuksen taktisesta vastustamisesta.

Renzin listalla ovat Berlusconin lisäksi Mario Monti, Lamberto Dini, Massimo D'Alema ja Ciriaco De Mita. Renzin mukaan entiset johtajat vaanivat tilaisuutta palata valtaan.

Financial Times -talouslehti kertoi lokakuussa, että Renzi yrittää taivutella Berlusconia ja muita keskustaoikeistolaisia vallankäyttäjiä puolelleen perustuslaki äänestyksessä.

Renzi ehdotti, että Manner-Italian ja Sisilian saaren välille rakennettaisiin riippusilta. Projekti ei ole Renzin itsensä keksimä, vaan Berlusconi ajoi samaa hanketta useaan otteeseen vuosina 1994–2011.

Vielä vuonna 2012 Renzi moitti siltahanketta rahantuhlaukseksi.