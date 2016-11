Viranomaisia varoitettu: al-Qaida suunnittelee ehkä iskua New Yorkiin presidentinvaalipäivänä

New Yorkin viranomaisia varoitettiin perjantaina terrorijärjestö al-Qaidan suunnittelevan mahdollisesti terrori-iskua kaupunkiin ensi tiistaina, kun Yhdysvallat äänestävät uudesta presidentistä.

Liittovaltion viranomaiset varoittivat New Yorkin poliisia iskun mahdollisuudesta perjantaina. New Yorkin ja New Jerseyn satamaalaitos sai myös varoituksen, poliisin tiedottaja Steve Coleman sanoi uutistoimisto Reutersille.

Satamalaitos hallinnoi satamien lisäksi alueen lentokenttiä, tunneleita ja siltoja.

Colemanin mukaan tehostettua partiointia jatketaan kaikissa viranomaisten vastuulla olevissa toimipaikoissa, kuten on tehty jo jonkin aikaa.

Viranomaiset ovat kieltäytyneet tarkentamasta, mistä tiedot terroriuhasta ovat peräisin.