Trumpia tukevan kuvernöörin kahdelle entiselle alaiselle tuomio vehkeilystä, jonka käänteet ovat kuin House of Cards -sarjasta

Yhdysvalloissa oikeuslaitos on tuominnut Bill Baronin ja Bridget Kellyn tapahtumista, jotka uskomattomuudessaan ovat kuin poliittisesta juonittelusta kertovasta House of Cards -sarjasta.

Molemmat syytetyt saivat tuomion kaikista heitä vastaan nostetuista yhdeksästä syytekohdasta perjantaina, kertoo uutistoimisto Reuters.

Sekä Baroni että Jones työskentelivät aiemmin New Jerseyn republikaanikuvernööri Chris Christien hallinnossa. Chris Christie tunnetaan puolestaan republikaanien presidenttiehdokas Donald Trumpin uskollisena tukijana. Niin uskollisena, että pitkään Christien uskottiin olevan Trumpin valinta varapresidenttiehdokkaakseen.

New York Post -lehden mukaan Trump itseasiassa ehti jo pyytää Christietä varapresidentikseen, mutta muutti viime hetkillä mielensä ja valitsi varapresidenttiehdokkaakseen Mike Pencen.

Oikeudessa Baronia ja Jonesia syytettiin jättimäisen ja neljä päivää jatkuneen ruuhkan tarkoituksellisesta luomisesta George Washington -sillalle vuonna 2013, uutiskanava abc7 kertoo. Silta on liikenteellisesti Yhdysvaltojen vilkkain ja maantieteellisesti merkittävä, sillä se yhdistää New Jerseyn New Yorkiin.

Syyttäjän mukaan Kelly ja Baroni juonivat Christien liittolaisen David Wildsteinin kanssa sillan sulkemisen, koska he halusivat kostaa Fort Leen demokraattipormestari Mark Sokolichille sen, että tämä ei tukenutkaan republikaani Christien uudelleenvalintaa kuvernööriksi, vaikka oli luvannut niin.

EDUARDO MUNOZ / Reuters

Korkea-arvoisena satamaviranomaisena toiminut Wildstein myönsi omat syytteensä välttääkseen itse vankilan, ja oli oikeudenkäynnissä syyttäjän tärkein todistaja.

Sekä Kelly että Baroni sanoivat oikeudessa, että he uskoivat sillan sulkemisen olevan osa liikennetutkimusta, koska Wildstein oli sanonut heille niin. Puolustus syytti Wildsteinia valehtelijaksi ja huijariksi.

Syytettyjen kannalta vakavin todiste oli sähköposti, jossa Kelly kirjoitti: ”Aika järjestää hieman liikenneongelmia Fort Leelle.”

Kun Fort Leen pormestari Mark Sokolich valitti, että lapset eivät pääse ruuhkien takia kouluun, Kelly kirjoitti tekstiviestissä: ”Onko väärin että minua hymyilyttää?”

Oikeudessa Kelly väitti viitanneensa vain hyvin sujuneeseen liikennetutkimukseen. Kun häneltä kysyttiin, miksi hän kuitenkin myöhemmin oli poistanut viestit, hänen lakimiehensä vastasi asiakkaansa pelänneen, että hänestä tehdään syntipukki.

Kelly, Baroni ja Wildstein todistivat kaikki, että kuvernööri Chris Christie oli tietoinen ajokaistojen sulkemisesta sillalla joko ennalta tai ainakin sulkemisen aikana, vaikka tämä itse on toistuvasti kiistänyt tienneensä asiasta mitään.

Wildsteinin mukaan Christie nauroi, kun hän kertoi syntyneistä ruuhkista. Wildsteinin mukaan Christie myös vitsaili, ”ettei mitään poliittista ollut käynnissä”, kun hänelle kerrottiin pormestari Sokolichin olevan hermona siitä, ettei Christie vastaa hänen puheluihinsa.

Epäselväksi oikeudessa kuitenkin jäi, tiesikö Christie sen, että ruuhkat olisi aiheutettu poliittisista syistä. Kelly todisti oikeudessa kertoneensa Christielle ennalta, että kaistojen sulkeminen sillalla johtuu liikennetutkimuksesta.

Tuomari totesi oikeudessa valamiehistölle, että he voivat tuomita Kellyn ja Baronin salaliitosta pohtimatta lainkaan sitä, oliko näiden motiivina poliittinen kosto Sokolichille.

Yhdysvaltojen vilkkaimmalla sillalla ensimmäisenä koulupäivänä alkaneet ruuhkat viivästyttivät työmatkalaisia, koulubusseja ja pelastusajoneuvoja neljä päivää, eikä pormestari Sokolichin aneluihin Wildsteinin käskystä vastattu.

Kohu on Christielle erityisen nolo, sillä vielä vuonna 2013 häntä povattiin jopa republikaanien yhdeksi presidenttiehdokkaaksi. Christien tavoitteena olikin varmistaa uudelleenvalintansa New Jerseyn kuvernööriksi mahdollisimman suurella ja puoluerajat ylittävällä äänimäärällä, jotta hänen presidenttiehdokkuutensa näyttäisi mahdollisimman houkuttelevalta myös puolueen silmissä.

BRIAN SNYDER / Reuters

Sekä Baronia että Jonesia uhkaa nyt jopa 20 vuoden vankeustuomio. Oikeusoppineet tosin uskovat heidän pääsevän huomattavasti vähemmällä. Tuomio kaksikolle luetaan 21. helmikuuta.

Arvioiden mukaan Christien sotkeutuminen kohuoikeudenkäyntiin sekä hänen läheiset suhteensa Donald Trumpiin voivat vaikuttaa vielä myös Trumpin kannatukseen ensi tiistain vaalipäivänä.