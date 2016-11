Washington

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa ei ole koskaan kysymys vain Yhdysvalloista. Maailman ainoan supervallan johtajan päätökset vaikuttavat koko maailman talouteen ja turvallisuuteen. Tällä kertaa pelissä on paljon myös Suomella.

Vastakkain ovat kaksi ehdokasta, joilla on hyvin erilainen käsitys Yhdysvaltain paikasta maailmassa. Demokraatti Hillary Clinton edustaisi ennakoitavaa jatkuvuutta presidentti Barack Obaman jälkeen, mutta hänet haastettaisiin kotimaassa heti.

Republikaani Donald Trumpin valinta merkitsisi arvaamattomia ja mahdollisesti radikaaleja muutoksia Yhdysvaltain kansainvälisiin sitoumuksiin ja poliittiseen ilmapiiriin. On varauduttava vaihtoehtoon, että maailman johtava demokratia kääntyisi autoritäärisempään suuntaan.

Historiassa on saranakohtia, joissa ovet aukeavat tai paukahtavat ainakin hetkeksi kiinni. Tiistain vaalit ovat tällainen sarana.

Toistaiseksi on hieman todennäköisempää, että Yhdysvaltain seuraava presidentti on Clinton. Perjantaina Clinton johti RealClearPolitics -uutissivuston seuraamien mielipidemittausten keskiarvoa 1,7 prosenttiyksiköllä. Hänellä on niukka etumatka myös ratkaisevissa vaa’ankieliosavaltioissa.

Ero Trumpiin on kuitenkin kaventunut selvästi viime viikon aikana. Liittovaltion poliisi FBI alkoi tutkia uudestaan Clintonin ulkoministeriaikaisia sähköposteja. Kyse on siitä, vaaransiko Clinton tietoturvan käyttäessään yksityistä sähköpostiosoitetta.

Pihi vedonlyöjä valmistautuu tiistaina kumpaankin lopputulokseen.

Mielipidemittauksissa on kolme epävarmuustekijää.

Yksi on se, ketkä vaivautuvat uurnille. Obama innosti liikkeelle mustat ja nuoret. Tänä vuonna mustien ennakkoäänestysprosentti on jäänyt viime vaaleista, mikä on Clintonille huono uutinen.

Toinen on se, että Trump vetoaa kouluttamattomaan väkeen, joista osa ei yleensä äänestä. Heitä eivät mielipidekyselyt välttämättä tavoita.

The New York Times -lehti kertoi perjantaina, että äänestäjäksi rekisteröityneiden valkoisten amerikkalaisten määrä ei ole pompannut viime vaaleista. Se on Trumpille huono uutinen.

Kolmas on se, missä siirtymät kannattajien välillä tapahtuvat. Trump vie Clintonilta niiden työläismiesten ääniä, jotka yleensä tukevat demokraattia. Clinton vie Trumpilta keskiluokan naisia, jotka yleensä äänestävät republikaania.

Näiden vaalien uutinen on koulutettujen valkoisten enemmistön siirtyminen demokraatin taakse – ensimmäistä kertaa 1950-luvun jälkeen.

Sen sijaan ehdokkaiden kannatus on ollut dramaattisista kampanjakäänteistä huolimatta yllättävän tasainen. Molempien kannatuksella on katto ja lattia, joiden välillä he ovat liikkuneet, kuten alla olevasta grafiikasta näkyy.

Tämä johtuu Yhdysvaltain politiikan jyrkästä kahtiajaosta. Floridalaisessa kyselyssä 84 prosenttia Trumpin kannattajista sanoi Clintonin kuuluvan vankilaan ja 40 prosenttia piti tätä paholaisena.

Clintonin kannatus on kulkenut melko tasaisesti aavistuksen Trumpin yläpuolella. Jotta Trump voittaisi, hänen kannatuksensa pitäisi olla vaalipäivänä omassa katossaan, Clintonin lattiassa.

Millainen presidentti Clinton sitten olisi? Entä Trump?

Clinton tekisi historiaa: Hän olisi Yhdysvaltain ensimmäinen naispresidentti ensimmäisen mustan presidentin jälkeen. Se kuvaisi Yhdysvaltain muutosta.

Presidenttinä Clinton korostaisi naisten oikeuksia. Pohjoismaat voisivat tarjoutua esimerkeiksi päivähoidon tai vanhempainvapaan suhteen. Tämä voisi avata ovia yhteistyölle.

Muuten Clintonin politiikka rakentuisi Obaman saavutusten päälle. Hän siirtyisi luultavasti sisäpolitiikassa Obamasta vasemmalle, ulkopolitiikassa oikealle. Clintonin olisi myös huomioitava se unohdettu kansa, joka äänesti Trumpia.

Pienituloisia ilahduttaa se, että Clinton on luvannut nostaa minimipalkkaa, verottaa rikkaimpia ja suitsia lääkkeiden hintoja. Hän kannattaa sitä, että luvattomat siirtolaiset voisivat hakea kansalaisuutta.

Suomen kaltaiselle viennistä elävälle maalle vapaakauppa on tärkeä asia. Ei ole mahdotonta, että Clinton yrittäisi ajaa läpi Euroopan ja Yhdysvaltain vapaakauppasopimusta TTIP:tä.

Ulkopolitiikassa Clinton saattaisi ottaa Obamaa kovemman linjan Venäjän suhteen. Vaarana olisi yhteenotto Syyriassa. Toisaalta kovempi linja saattaisi myös pelottaa vastustajia, jotka ovat tottuneet Obaman haluttomuuteen käyttää voimaa.

Suomen etujen mukaista on se, että Yhdysvallat ja Venäjä tulevat toimeen, mutta myös se, että Yhdysvallat puolustaa tarvittaessa Eurooppaa Venäjää vastaan. Clinton lupaa seistä Nato-liittolaistensa rinnalla.

Clintonin tuoma jatkuvuus sisältäisi kuitenkin sen, että riitely Washigtonissa jatkuisi. Osa republikaaneista uhkaa haastaa Clintonin valtakunnanoikeuteen ja hylätä tämän nimitykset korkeimpaan oikeuteen.

Entä sitten Trump?

Trumpista on vaikea sanoa mitään varmaa. Hän on räyhäämisellään peittänyt sen, ettei ole sanonut monesta asiasta mitään kovin täsmällistä.

Esimerkki on Obaman suurin sisäpoliittinen saavutus, terveydenhoitouudistus. Trump on luvannut ”peruuttaa ja uudistaa” sen, muttei ole juurikaan valottanut, miten.

Optimisti voi ajatella, että Trump on halunnut jättää kätensä vapaiksi parasta mahdollista diiliä varten. Pessimisti taas epäilee, ettei Trump tiedä, mitä aikoo tehdä.

Sama koskee monia muita Trumpin kampanjalupauksia, kuten Meksikon rajalle rakennettavaa muuria, luvattomien siirtolaisten massakarkotusta ja hiilikaivosten avaamista. Lupaukset ovat isoja, keinot hakusessa.

Yhtä suuri arvoitus on se, keitä Trump toisi Washingtoniin.

Trumpilla ei ole päivääkään kokemusta poliittisen viran hoitamisesta. Kampanjan aikana Trumpin lähipiiri on koostunut joukosta erikoisia persoonia ja politiikan desperadoja, kuten Chris Christie, Rudy Giuliani ja Newt Gingrich. Uusi presidentti pääsee nimittämään nelisentuhatta isompaa tai pienempää viskaalia.

Trumpin presidenttiys lähettäisi järistysaaltoja ympäri maailman. Maailman johtajat odottaisivat jännittyneinä, mitä Trumpin mainostama Amerikka ensin -linja käytännössä merkitsisi. Pörssikurssit notkahtaisivat, dollari voisi heikentyä.

Riittäisikö Trumpille se, että hän hakkaisi nyrkkiä pöytään ja esiintyisi sotakentillä karskimpana – vai alkaisiko hän romuttaa kansainvälisiä sopimuksia ja suhdeverkostoa?

Omassa maassaan Yhdysvaltain presidentin valta törmää kongressiin ja tuomioistuimiin, mutta ulkopolitiikassa hänen valtansa on suuri.

Jos Trump heikentäisi Yhdysvaltain sitoutumista Natoon tai alkaisi suhmuroida asioita Vladimir Putinin kanssa Euroopan yli, ilmapiiri Suomen lähialueilla voisi kiristyä.

Vapaakaupan häiriöt tuntuisivat Suomen taloudessa.

Myös se, että Trump viittaisi kintaalla kansainvälisille sopimuksille tai organisaatioille, tekisi pienille maille hallaa. Jos maailmassa mennään vahvimpien ehdoilla, ne ehdot eivät ole Suomen.

Sen sijaan Suomen ja Yhdysvaltain kahdenvälisiin suhteisiin valinta tuskin vaikuttaisi. Suomi on vakaa ja luotettava maa. Trumpilla ei pitäisi olla Suomen suhteen mitään valittamista – mutta tuskin sitä kiinnostustakaan, jota Clintonilla voisi olla.

Voittaa vaalit kumpi tahansa, hän astuu virkaansa kaikkien aikojen julmimman vaalitaistelun haavoittamana. Trump on puhunut niin hurjia, että hänen presidenttiytensä olisi kauhistus vastustajille. Se voisi kuitenkin olla pettymys myös kannattajille.

Clinton taas saisi riesakseen loputtomat tutkimukset, vihamieliset republikaanit ja verenhimoiset trumpilaiset.

Näin Yhdysvaltain presidentinvaalien äänestys ja ääntenlasku etenevät

Yhdysvaltojen uudeksi presidentiksi valitaan 8. marraskuuta Donald Trump tai Hillary Clinton. Katso videolta, miten äänestys etenee ja milloin tiedämme uuden presidentin nimen.