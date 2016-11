9 hokemaa, joilla britit rauhoittelevat brexit-hermojaan – totuudesta viis

Lontoo

Britannian EU-kansanäänestystä edeltävää kampanjointia leimasivat puolitotuudet, kiertely ja valehtelu.

Kumpikin leiri sortui ylilyönteihin, vaikka brexit-väen lupaus viikoittaisesta 350 miljoonasta punnasta julkiselle terveydenhoitojärjestelmälle jääkin historiaan klassikkona.

Kansanäänestyksen päätyminen EU-eron kannalle ei ole yhdistänyt kansakuntaa tai lopettanut brexitillä politikointia. Pääministeri Theresa Mayn vaiteliaisuus EU-eron konkreettisista tavoitteista on kiristänyt hermoja ja lisännyt epävarmuutta.

Hermojen lepuuttelua varten on syntynyt uusia hokeamia. Totuudenmukaisuudella ei ole edelleenkään aina väliä.

1. EU:n on taivuttava

Kovan brexitin kannattajien mielestä EU:n on ”pakko” antaa hyvä kauppasopimus Britannialle. Perusteluna on se, että EU vie Britanniaan enemmän kuin Britannia EU:hun.

Euroissa laskettuna tämä onkin totta. Britannian EU-viennin osuus kokonaisviennistä on kuitenkin suurempi kuin EU:n Britannian-vienti kaikesta viennistä. Muu EU ei ole myöskään yhtenäinen blokki. 27 jäsenmaasta osan kauppa Britannian kanssa on ylijäämäistä, mutta osan on alijäämäistä. Näin kauppaneuvottelujen tavoitteetkin ovat erilaisia.

2. EU:n hajanaisuus auttaa

Britanniassa moni uskoo, että EU:n hajanaisuus ja heikkous koituvat brexit-neuvotteluissa Britannian eduksi. Tilanne voi olla kuitenkin päinvastainen.

Hajanaisuus tekee muusta unionista vaikean ja arvaamattoman neuvottelukumppanin. Vastassa Britannialla on 27 omaa etuaan ajavaa jäsenmaata, vaikka neuvottelumandaatti voidaankin antaa EU:n komissiolle.

3. Olemme taas suvereeni

Brexitin kannattajat iloitsevat siitä, että Britanniasta tulee EU-eron myötä jälleen suvereeni valtio, joka päättää itse asioistaan.

Eron jälkeinen suvereniteetti on silti suhteellista. Britannia pääsee toki eroon EU-lainsäädännöstä. Samaan aikaan sen menettää vaikutusvaltaa, josta se on nauttinut EU:n jäsenenä. Britanniakin tarvitsee liittolaisia.

4. Parlamentti vahvistuu

Brexit-leirin mukaan EU:sta lähteminen palauttaa vallan Britannian parlamentille. Brittiparlamentin vahvistaminen olikin yksi pääargumenteista kansanäänestyskampanjan aikana.

May ei kuitenkaan halua, että brittiparlamentti saa olla päättämässä EU-eroneuvottelujen aloittamisesta ja tavoitteista. Torstaina tuomioistuin linjasi, että parlamentilla pitää olla sananvalta brexitin käynnistämisessä. Mayn hallitus hakee tuomioon muutosta korkeimmasta oikeudesta. Perjantaina Daily Mail -lehti rinnasti parlamentarismia puoltavat tuomarit kansanvihollisiin.

5. Ohjat on nyt Britannialla

EU-eron puolesta kampanjoivan leirin tehokas iskulause kuului: take back control (otetaan ohjat omiin käsiin). Brexit-leirin voitto ei kuitenkaan anna Britannialle täyttä määräysvaltaa omasta tulevaisuudestaan.

EU-erosopimus pitää hyväksyä 28 EU-maan määräenemmistöllä. Myös EU-parlamentin on hyväksyttävä se. Britannian ja EU:n tuleva kauppasopimus on vieläkin kovempi koitos, sillä se pitää hyväksyä kaikissa jäsenmaissa.

6. Maailma odottaa Britanniaa

Brexitin kannattajien mukaan kolmannet maat eivät malta odottaa, että saavat solmia kauppasopimuksen Britannian kanssa. Intoa voi löytyäkin, mutta kiirettä ei niinkään.

Britannialle tärkeät maat, kuten Australia ja Kanada, eivät halua aloittaa kauppaneuvotteluja ennen kuin Britannia on eronnut EU:sta. Muu olisi laitonta, sillä EU-maa ei saa käydä itsenäisiä neuvotteluja. Jos Britannia lähtee EU:n yhteismarkkinoilta ja tulliliitosta, on sillä edessään myös neuvottelut Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa.

7. EU-lait joutavat roskiin

Yksi argumentti EU-eron puolesta on ollut se, että Britannia pääsee eroon taakaksi koetuista EU-laeista. Mayn hallitus säätää ensi vuonna lain, joka kumoaa EU-lainsäädännön ylivertaisuuden.

Brittihallitus ei halua kuitenkaan heittää roskiin kaikkia EU-lakeja, vaan ainoastaan osan niistä. Mitä lopulta kumotaan ja mitä säilytetään, sitä ei tiedä vielä kukaan.

8. Sijoittajat haluavat Britanniaan

Britannia on saanut tähän asti leijonanosan EU:hun tulevista suorista sijoituksista. Brexit-leirille olikin voitto, kun autoyhtiö Nissan ilmoitti toissa viikolla jatkavansa tuotantoa Sunderlandissa, Englannissa.

Nissanin päätös ei tullut kuitenkaan ilmaiseksi. Brittihallitus sitoutui samalla tasoittelemaan tietä Nissanille. Muut yritykset seuraavat hanakasti esimerkkiä ja vaativat vastaavia takuita mahdollisten brexit-tullien varalle.

9. Kansa tukee brexitiä

Pääministeri May on toistellut, että ”brexit tarkoittaa brexitiä”. Brittejä ei panna äänestämään uudelleen, vaan demokratia on puhunut. Tilanteeseen on mukautunut myös iso osa EU-jäsenyyden jatkoa aiemmin kannattaneista.

On silti väärin sanoa, että brexitillä on koko kansan vankkumaton tuki. Brexit-leirin voitto oli niukka: 51,9 prosenttia äänestäneistä kannatti EU-eroa. EU-eron puolesta äänesti vain 37 prosenttia äänioikeutetuista.