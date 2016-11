Suomalaisasiantuntijat uskovat Clintonin voittoon – osavaltiotason kyselyt puhuvat hänen puolestaan

Suomalaiset asiantuntijat uskovat, että demokraattipuolueen Hillary Clintonista tulee Yhdysvaltain seuraava presidentti. Se olisi historiallista, koska Clintonista tulisi ensimmäinen tehtävään valittu nainen.

Käyty vaalikampanjointi jää asiantuntijoiden mukaan kuitenkin muistiin kielteisistä asioista: epäsuosituista ehdokkaista, vastakkainasettelusta ja Donald Trumpin törkeästä kielenkäytöstä.

Neljältä suomalaiselta Yhdysvaltain-tuntijalta kysyttiin nämä kysymykset:

1) Kuka voittaa?

2) Millä tavalla vaalikampanja on ollut erityinen?

Benita Heiskanen, Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen johtaja, Turun yliopisto

1) Mittausten mukaan Clinton voittaa. Suuri kysymysmerkki on, että ei tiedetä äänestysaktiivisuutta, eli miten äänestäjät saadaan liikkeelle. On kaksi kandidaattia, joilla on hyvin negatiivinen julkisuuskuva. Paljon on kyse siitä, että äänestetään toista vastaan eikä toisen puolesta.

Kyselyissä ei kannata luottaa kansallisiin keskiarvoihin vaan katsoa osavaltiotasoa, etenkin vaa’ankieliä. Osavaltiomatematiikka puhuu sen puolesta, että Clinton voittaa.

2) Poikkeuksellista oli, että ruohonjuuritason populismi nousi molemmissa puolueissa. Kukaan ei osannut ennakoida, että demokraateissa Bernie Sanders pystyisi haastamaan Clintonin niin kuin haastoi. Ja republikaaneilla oli aluksi useampi ehdokas, joka oli politiikan ulkopuolelta. Trumpin lisäksi oli esimerkiksi (liikenainen) Carly Fiorina ja neurokirurgi Ben Carson. Ja oli Ted Cruz, joka on lähellä teekutsuliikettä.

Protestimieliala oli vaalien keskiössä. Ilmaistiin tyytymättömyyttä valtavirtapolitiikkaa kohtaan.

Trumpin menestys perustuu poikkeukselliseen tapaan hallita mediajulkisuutta. Se takasi, että asiakysymykset jäivät taka-alalle. Vaalikampanjointi oli kohusta kohuun etenemistä. Media tarttui syöttiin, eikä vaatinut keskustelua asiakysymyksistä.

Kristiina Helenius, toimitusjohtaja, Amcham-bisnesverkosto

Jussi Partanen

1) Clinton. Se on arvaus, jos jompikumpi pitää sanoa. Uskon, mitä analytiikka sanoo. Ehkä tässä on vähän toiveajatteluakin. Tietenkin tiedetään, että on hirveästi liikkuvia asioita, jotka eivät tule pintaan eikä niitä osata mitata.

2) Ensimmäinen erityispiirre on Trumpin lonkalta tehty vaalikampanja. Hän on saanut koko maailman median puhumaan itsestään, ja sitä kautta hän on saanut valtavasti ilmaista julkisuutta. Näin hän on voinut ohittaa poliittisen kampanjan peruslainalaisuudet.

Hän ei myöskään ole rakentanut ruohonjuuritason organisaatiota, jota tähän asti on totuttu pitämään keskeisenä vaalimenestykselle.

Toinen piirre vaalikampanjoinnissa on ollut sisällön puute, keskustelun taso ja kielenkäyttö. Tämänhän toki tietää jo koko maailma, lapsetkin. Kielenkäyttö ei ole ollut normaalia eikä asiankuuluvaa.

Katri Sieberg, professori, North American Studies, Tampereen yliopisto

1) Vaikea sanoa. Suurin osa sanoo, että Clinton voittaa. Mutta oikeasti ei voi tietää ennen vaaleja. Yllätyksiä tulee koko ajan.

2) Erityistä on, että vaalikampanjointi on ollut niin negatiivista. Se tuonut huonoja puolia esiin myös äänestäjistä. On erikoinen asetelma, että molemmat ehdokkaat ovat niin epäsuosittuja. Suuri osa kansasta ei tykkää kummastakaan. Se, että myös rasismi on tullut mukaan politiikkaan, on todella huono asia.

On huolestuttavaa, että jos Clinton voittaa, on paljon ihmisiä, jotka ovat hyvin vihaisia. Osa heistä on valmis käyttämään väkivaltaa. Heillä on elämässä vaikeata. Yhdysvalloissa hyvinvointivaltio ei ole vahva, monella ei ole työpaikkaa tai toimeentuloa. He eivät näe tilanteessa mitään hyvää ja kuulevat jatkuvasti, että Hillary on kiero. Heidän mielissään Clinton on oikeasti rikollinen.

He pelkäävät ja ovat vihaisia. Heidän voi olla vaikea hyväksyä vaalitulosta.

Charly Salonius-Pasternak, vanhempi tutkija, Ulkopoliittinen instituutti

Jussi Helttunen

1) Eiköhän se Hillaryn suuntaan mene. Jos siis katsotaan vain presidentinvaaleja, eikä esimerkiksi senaatin paikkajakoa, jolla on suuri merkitys. Suurin epävarmuus liittyy lopullisen äänestäjäkunnan rakenteeseen.

2) Sanon ilmiselvän asian ensin. Se on yhden ehdokkaan, Trumpin, täysi piittaamattomuus siitä, mitä hänen tasoisensa henkilö saa tai ei saa sanoa. Kyse ei ole vain yhdestä lausunnosta, vaan tavasta, jolla hän on solvannut lähes kaikkia. Hän on viitannut jopa siihen, että joku voisi hoitaa toisen puolueen jäsenen hengiltä ja siihen, että ei näe syytä kunnioittaa vaalitulosta.

Kyse ei ole aiheista, eli voiko esimerkiksi puhua maahanmuuttajista, vaan ihan eritasoisesta asiasta, eli mitä on sopiva sanoa.

Pitää huomioida, että ei tämä ole vain Trumpin tekosia. Tämä ei toimisi, ellei republikaanipuolue olisi vähintään 20 vuoden aikana ajanut tämän sisältöistä politiikkaa. Että valtamediaan ei voi luottaa ja järjestelmä on vääristelty ja niin edelleen. On kehitetty keinot ja konseptit, joita Trump on vain jalostanut. Puolue on tehnyt työtä sen eteen, että joku voi tehdä näin ja ottaa kaiken irti salaliittoteorioista.