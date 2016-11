Vaalivalvojat eivät usko huijaukseen Marylandissa – ”Erehdyksiä voi tapahtua”

Chevy Chase

Chevy Chasen asukaskeskuksen parkkipaikalta on turha etsiä tyhjää ruutua. Ennakkoäänestys näyttää saaneen marylandilaiset liikkeelle, vaikka demokraattiosavaltiossa Donald Trumpilla ei ole mitään jakoa.

Clintonia kertoo äänestäneensä myös autoaan kohti kiiruhtava Ezequiel Comes: ”Tarvitsemme äidin Valkoiseen taloon, koska äidit saavat hommat hoidetuksi”, Comes sanoo.

Ennakkoäänestyksestä tihkuneet tiedot viittaavat siihen, että väkeä on paljon liikkeellä.

”Jo ensimmäisenä päivänä ennakkoäänestäjiä kävi yhtä paljon kuin koko viime vaaleissa yhteensä”, vahvistaa vaalilautakunnan tuomari Thomas Mann.

”Yhtenä aamuna avustin äänestämisessä 75-vuotiasta naista, joka äänesti ensimmäistä kertaa elämässään. Näissä vaaleissa on suuria tunteita liikkeellä.”

Äänestäminen on noussut yhdeksi vaalien monista riidanaiheista. Molemmat puolet ovat syytelleet toisiaan huijausyrityksistä.

Demokraatit ovat jo pitkään pitäneet joissakin osavaltioissa säädettyjä henkilökorttivaatimuksia yrityksenä vaikeuttaa vähemmistöjen äänestämistä.

Republikaanien mielestä sääntöjä tarvitaan vaalivilpin kitkemiseksi. Tutkimuksissa vilppiepäilyille ei ole löytynyt tukea, mutta Donald Trump alkoi alakynteen jäätyään esittää syytöksiä ”huijausvaaleista”. Hän on varoittanut, ettei aio välttämättä kunnioittaa vaalien tulosta.

Trump on usuttanut omia tukijoitaan vaalipaikoille tarkkailemaan äänestystä. Demokraatit ovat väittäneet trumpilaisten pelottelevan äänestäjiä samalla tavalla kuin etelän rasistit takavuosina.

Lisähuolia on tuonut venäläishakkereiden pelko. Peräti 46 osavaltiota on pyytänyt liittovaltiota auttamaan niitä suojautumaan mahdollisilta kyberhyökkäyksiltä.

Ennakkoon äänestäminen tapahtuu Marylandissa aivan samalla tavalla kuin vaalipäivänä, joten katsotaan, miten helppoa vaaleissa olisi huijata.

Kun äänestäjä saapuu sisään, häneltä ei kysytä henkilötodistusta. Riittää, kun sanoo nimensä, osoitteensa ja syntymäaikansa. Sen jälkeen äänestäjä saa vaalilipun, ja hänen nimensä ruksataan tietokoneen listalta. Väärällä nimellä äänestäminen ei tuntuisi kovin vaikealta. Tutkimusten mukaan tapauksia ei kuitenkaan ole paljon.

”Itse en ole vielä törmännyt vaalivilppiin”, vuodesta 2007 vaaleja valvonut Mann kertoo.

”Totta kai erehdyksiä voi tapahtua, mutta jos tulosta oikeasti haluttaisiin peukaloida, siihen tarvittaisiin jotain isoa.”

Äänestys ei tapahdu kopissa vaan pöydän ääressä, jonka sivulla on näkösuojana pienet sermit. Äänestyslipusta täytetään monta ruutua.

Presidentin lisäksi marylandilaiset pääsevät tänä vuonna valitsemaan senaattorin, edustajainhuoneen jäsenen, koulupiirin johtajia ja tuomareita sekä vastaamaan neljään kansanäänestyskysymykseen.

Kun kaikki rastit ovat kohdallaan, äänestysavustaja työntää lomakkeen skanneriin. Skanneri ei ole verkossa ja paperi jää talteen, joten tuloksia ei voi hakkeroida.

Heidi Piiroinen / HS

Mann ei lähde ennustamaan, mutta tunnustaa olevansa vaalituloksesta poikkeuksellisen jännittynyt.

”Kaikki vanhat säännöt siitä, miten ihmiset äänestävät, ovat lentäneet näissä vaaleissa ikkunasta ulos. Yhteenkään mielipidekyselyyn ei voi luottaa. Trump voi voittaa äänivyöryllä tai Clinton voi voittaa vaalivyöryllä. Tiedämme vasta, kun äänet on laskettu.”

Mann edustaa vaalilautakunnassa republikaaneja. Äänestyspaikalla on myös demokraattien edustaja Gilbert Santiago. Miehet vakuuttavat naureskellen, ettei ehdokkaiden riitely ole vaikuttanut heidän väleihinsä.

”Uskomme molemmat demokratiaan”, Santiago sanoo.

”Ainoa pyrkimyksemme on saada nämä vaalit sujumaan niin hyvin kuin mahdollista.”

Santiagon mielestä amerikkalaisten luotto demokratiaan on murentunut pitkän ajan kuluessa. ”Kampanjat ovat siirtyneet asioista ihmisiin ja muuttuneet koko ajan negatiivisemmiksi. Kehitys on nyt huipentunut tähän eeppiseen vaaliin, mutta ei se tähän lopu. Käänne tulee vasta, kun ihmiset kunnolla havahtuvat siihen, mitä meille on tapahtunut.”

Entisenä yhteiskuntaopin opettajana Santiago on seurannut politiikan muutoksia 1960-luvulta asti, joten hän ei ole nykymenosta järkyttynyt.

”Ihmiset, jotka luulivat olevansa vallassa, huomaavat vallan lipuvan käsistään. Muutos voi joskus olla kivulias tai raju, mutta se on väistämätön ja lopulta hyvä asia”, Santiago sanoo.

”Tärkeintä on, että vallankumouksesta tulee rauhanomainen. Jos aseisiin tartutaan, tulee pahaa jälkeä, sillä Amerikassa jokaisella on ase.”

