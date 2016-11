Gallupit ennustavat aiempaa huonommin vaalitulosta – kukaan ei tiedä, kuinka tiukka Clintonin ja Trumpin kisa oikeasti on

Yhdysvaltain ensi tiistain presidentinvaaleista on tulossa jännittävät, sillä demokraattien ehdokas Hillary Clinton ja republikaanien ehdokas Donald Trump näyttävät olevan tuoreessa mielipidemittauksessa aivan tasoissa.

Kannatusmittauksissa on tosin eroja. Uutiskanava CNN laskee säännöllisesti viiden tuoreimman valtakunnallisen mittauksen keskiarvon, ja tiistaina tässä keskiarvossa Clinton johti Trumpia selvästi, prosentein 47–42.

Helsingin Sanomat puolestaan on julkaisee Yhdysvaltain presidentinvaaleja käsittelevissä verkkojutuissa Huffington Postin koostamaa kokoomaa tuoreista kannatusmittauksista (Huffington Post kertoo, mihin luvut perustuvat täällä):

Kannatusmittausten tuloksissa on isoja eroja. Oikeasti kukaan ei osaa sanoa varmasti, kuinka tiukka kisasta on lopulta tulossa.

Mielipidemittausten maine on nimittäin saanut maailmalla viime vuosina kolhuja – erityisesti Yhdysvalloissa. Vaalitulokset ovat eronneet selvästi kannatusmittausten tuloksista esimerkiksi vuonna 2014 Yhdysvaltain välivaaleissa ja vuonna 2015 Israelin ja Britannian parlamenttivaaleissa sekä Skotlannin ja Kreikan kansanäänestyksissä. Tänä vuonna monet mittaukset laskivat kannatuslukemat väärin Britannian EU-kansanäänestyksen eli niin sanotun brexitin osalta.

Siksi Yhdysvalloissa on jo jonkin aikaa pohdittu, ovatko ensi viikon presidentinvaalien alla tehtävät kannatusmittaukset lainkaan luotettavia.

Mielipidemittauksissahan haastatellaan pientä joukkoa, jonka mielipiteet ja kannat edustavat mielipiteitä laajemmassa joukossa. Laajempi joukko voi tarkoittaa koko maan äänestäjäkuntaa.

Mielipidemittaajien ammattitaitoa on, että tämä pieni joukko eli otos edustaa oikeasti mahdollisimman hyvin laajempaa joukkoa. Suomessa otos on usein vaalien välillä ajankohtaiskysymyksissä runsaat tuhat ihmistä, puoluekannatusmittauksissa runsaat 2 000.

Yhdysvalloissa on jo pari vuotta epäilty, etteivät kannatusmittaukset olisikaan edustavia.

Rutgersin yliopiston politiikan professori Cliff Zukin mainitsi kaksi tärkeää syytä mielipidemittausten haasteisiin The New York Timesissa pian Britannian parlamenttivaalien jälkeen. Hänen mukaansa matkapuhelinten yleistyminen ja ihmisten lisääntynyt haluttomuus vastata mielipidetiedusteluihin tekevät laadukkaat kannatuskyselyt aiempaa kalliimmiksi ja siten harvinaisemmiksi.

Matkapuhelimet yleistyvät kaikkialla, mutta Yhdysvalloissa tämä on ongelma lainsäädännön vuoksi. Mielipidemittaajilta on kielletty tietokoneistetut soitot matkapuhelinliittymiin. Lankaliittymiin on jo pitkään soitettu niin, että tietokone arpoo puhelinnumeron ja soittaa sinne automaattisesti. Matkapuhelinliittymiin numero taas pitää aina olla ihmisen näpyttelemä, mikä syö työaikaa.

Puheluita pitää myös soittaa paljon aiempaa enemmän. Kun vielä 1970-luvulla 80 prosenttia soitoista oli mielipidemittaajan kannalta tuloksellisia, nyt vastaus saadaan 8 prosentilta soitetuista puheluista.

Perinteisten ja koko ajan kalliimmaksi muuttuvien mittausten rinnalle on tullut kasvava määrä erilaisia internetissä tehtäviä mittauksia. Niiden luotettavuus vaihtelee kuitenkin runsaasti. Yleisö ei kuitenkaan aina tiedä, kuinka luotettava mikin mittaus on.

”Mielipidemittaukset ovat jokainen aina jollakin tietyllä menetelmällä tehtyjä. Kaikki näistä menetelmistä eivät ole huippuja”, sanoo Helsingin yliopiston tilastotieteen professori Seppo Laaksonen.

Ongelma on myös niiden vertaamisessa keskenään, hän sanoo. Aikasarjat eli saman tekijän tekemien perättäisten mittausten vertailut sen sijaan saattavat antaa yhä luotettavan kuvan muutoksesta.

”Mielipidemittauksia tekevät laitokset saattavat myös seurata toisiaan. Eivät ne hyväksy, että sanon näin, mutta kyllä kannatusmittausten tulosten julkaisemisessa on mukana varovaisuusperiaate”, hän sanoo.

Zukinin syyt ovat useimmin mainittuja, mutta mielipidemittaajat sanovat saavansa edelleen useimmiten edustavat otokset, tosin aiempaa isommalla vaivalla.

Niiden mukaan mittausten epäonnistumiseen on kolme pääsyytä.

Ensinnäkin otos on vääristynyt eli jonkun puolueen tai ehdokkaan kannattajien osuus on liian pieni tai suuri. Toisekseen mielipiteet voivat muuttua kyselyn tekohetken ja varsinaisen vaalin välillä. Kolmas mahdollinen virhe on arvioida väärin vastaajien joukosta todennäköiset äänestäjät. Vaalituloksessa vain äänestäjien äänet ratkaisevat, joten mittauksen ennustusarvo heikkenee, jos tutkijat arvioivat haastatelluista väärin ne, jotka äänestävät.

Tunnettu amerikkalainen mielipidemittauslaitos Pew epäili alkuvuodesta julkaistussa raportissaan, että kolmas syy on tärkein – tärkeämpi kuin Zukinin mainitsemat. Se on siis sitä mieltä, että ongelma ei ole uusi, vaan perinteinen.

Ensimmäistä syytä taas on arveltu ratkaisevaksi Britannian parlamenttivaalin alla. Silloin epäiltiin, että otoksen jokin osa edusti huonosti sitä joukkoa, jota sen piti edustaa. Se saattoi johtua siitä, että jonkun ryhmän edustajat olivat haluttomia vastaamaan.

Oma kysymyksensä on sitten se, voiko mielipidemittauksia käyttää lainkaan ennusteina.

”Hyvin helpostihan niitä pidetään, vaikka ne eivät ole. Ne vain kuvaavat tilannetta silloin, kun aineisto on kerätty”, sanoo johtaja Sakari Nurmela Kantar TNS:stä.

Kantar TNS tunnettiin aiemmin nimellä TNS Gallup. Se tekee Helsingin Sanomien julkaisemat HS-gallupit.

”Minulla on käsitys, että esimerkiksi viime eduskuntavaalien alla tilanne, jonka gallupit esittivät viikkoa ennen vaaleja edusti aika hyvin sitä tilannetta”, Nurmela sanoo.

Varsinainen vaalitulos erosi siitä jonkin verran. Sen on arveltu johtuneen siitä, että osa ehdokkaista ja puolueista lisäsi kampanjointia mielipidemittausten tulosten seurauksena, mikä muutti asetelmia.

”Kampanjointi ja yrittäminen kalkkiviivoilla asti tosiaankin kannattaa”, Nurmela toteaa.

Alla ovat näkyvissä HS:n vaaliviikolla julkaisema viimeinen puolueiden kannatusta mitannut HS-gallup sekä varsinainen vaalitulos:

Samoilla linjoilla on Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen.

”Mielipidemittausten merkitys yhteiskunnalle ja demokratialle on ennen kaikkea siinä, että ne tekevät yleisen mielipiteen näkyväksi ja pakottavat ihmiset arvioimaan yhteiskunnan tilaa kriittisesti myös vaalien välillä”, Rahkonen sanoo.

”Mediat, tutkimuslaitokset ja tutkijat toki kilpailevat, kuka osuu lähemmäs tulosta. Ennustaminen ei kuitenkaan ole minusta tärkein tehtävä”, Rahkonen sanoo.

Rahkonen sanoo, että vaalikannatusmittauksilla on alan sisällä kuitenkin merkittävä rooli, sillä niiden tuloksia voidaan verrata todellisuuteen eli lopulliseen vaalitulokseen.

”Ne tarjoavat mahdollisuuden kalibroida menetelmiä. Jos kannatusmittaukset osuvat suht hyvin oikeaan, voidaan muidenkin mittausten olettaa tekevän niin. Ne ovat siis metodologisessa mielessä hyvin tärkeitä.”

Nurmela ja Rahkonen sanovat, että monet haasteet ovat länsimaille yhteisiä.

”Suomessakin on aiempaa hankalampi saada koko väestöä edustava otosta, koska ihmisillä on niin paljon muutakin ajanvietettä ja kiirettä, että he eivät aina jaksa vastata takavuosien malliin”, Rahkonen sanoo.

Silti Suomessa tilanne on varsinkin poliittisiin aiheisiin liittyvissä kyselyissä hyvä. Nurmelan mukaan politiikkaan liittyvät kyselyt ovat vastaajien keskuudessa suosituimpia.

”Niitä pidetään selvästi mielekkäinä ja niihin halutaan vastata. On kyse sitten puoluekannatuksesta, Nato-jäsenyydestä tai samaa sukupuolta olevien oikeudesta avioliittoon”, Rahkonen sanoo.

Suomessa mielipidemittauksia helpottaa myös kattava väestötietorekisteri. Sieltä voidaan tehdä satunnaisotannalla otospoimintoja niistä, jotka eivät ole kieltäneet tietojensa luovuttamista.

Kaikkia ryhmiä ei kuitenkaan tavoiteta. Kaikkia ei edes yritetä.

Monissa mielipidemittauksissa haastatellaan vain esimerkiksi alle 74- tai 79-vuotiaita.

”Isoissa vaalimittauksissa vaalien alla yläikärajoja ei ole. Monet muut mittaukset tehdään usein osana omnibus-tutkimusta, jossa on mukana useiden toimeksiantajien töitä. Eri tilaajilla on eri tarpeita, joita yhdistellään, minkä seurauksena on myös yläikäraja”, Nurmela kertoo.

Joskus aiemmin oli myös vaikea saada edustavia otoksia yli 80-vuotiaista. Elinaikojen pidentyessä näin ei enää ole.

Syrjäytyneet ja yhteiskunnallisesti passiivisetkin jäävät helposti sivuun.

”Tosin monien näiden vastaamattomien ääni ei tule vaaleissakaan esiin”, professori Laaksonen sanoo.

Gallupeissa he eivät näy, jos mukaan otetaan vain todennäköisesti äänestävät. Heidän kantansa eivät siis myöskään tule näkyviksi vaalien välillä.

Rahkonen on seurannut Yhdysvaltain vaaleja.

”Tilanne on äärimmäisen tasainen. En uskaltaisi tässä vaiheessa veikata kummankaan ehdokkaan voiton puolesta”, hän sanoo ja muistuttaa brexitin yllätyksestä.

”Trumpilla voi olla yllättävän paljon piilevää kannatusta. Nähdään vasta vaalien ratkettua, aliarvioivatko gallupit Trumpin todelliset kannatuksen.”

Näin valitaan Yhdysvaltojen presidentti – enemmistö äänistä ei takaa voittoa

HS:n ulkomaantoimittaja Petja Pelli selittää alle kolmessa minuutissa, kuinka Yhdysvaltojen vaalijärjestelmä toimii ja mitkä osavaltiot voivat ratkaista koko kisan. Graafiikka: Boris Stefanov.