Suomen vasemmiston vanha lempilapsi Daniel Ortega pönkittää valtaansa Nicaraguassa – varapresidentiksi puoliso Rosario Murillo

Sandinismi voi paksusti. Tai ainakin sandinistit.

Kun Nicaragua sunnuntaina äänestää presidentin- ja parlamenttivaaleissa, lopputulos on selvä: 1970-luvun vallankumoussankari Daniel Ortega jatkaa maan johdossa, ja tuekseen hän saa tälläkin kertaa mittavan parlamenttienemmistön.

Ortega on maailman ja Suomen vasemmiston vanha lempilapsi. 70-vuotiaasta Ortegasta on kuitenkin kehittynyt autoritäärinen hallitsija, joka pyörittää kuuden miljoonan asukkaan Nicaraguaa kuin perheyritystä.

Nicaragua oli 30 vuotta Suomen kehitysavun pääkohteita. Kun Ortega vieraili Helsingissä vuonna 1985, hän sai laajalta suomalaiskannattajiensa joukolta hurmioituneen vastaanoton.

Suomen tuki Nicaragualle ajettiin alas 2010-luvun alussa, suurelta osin juuri hallinnon mädännäisyyden takia.

Sandinismi on saanut nimensä 1920–30-lukujen vapaustaistelijasta Augusto Sandinosta. Nicaraguan valtapuolue on vasemmistolainen FSNL, sandinistirintama.

Työläisromanttisen sandinismin sijasta Nicaraguan johtoaate on nykyään pikemmin nepotismi, sukulaisten suosiminen. Esimerkiksi Nicaraguan valtamediat ovat Ortegan dynastian hallinnassa.

Perheyrityksellä on kaksipäinen johtokunta.

Ortegan 65-vuotias vaimo Rosario Murillo on jo pitkään ollut vaikutusvaltaisessa asemassa, puuttunut päätöksentekoon ja muun muassa määrännyt, kuka hallinnon sisältä saa antaa lausuntoja tiedotusvälineille. Yleensä se on ollut Murillo itse.

Värikkäistä vaatteistaan ja koruistaan tunnettu Murillo esiintyy julkisuudessa itse asiassa enemmän kuin olemukseltaan harmaa Ortega, joka on miltei vetäytynyt taustalle.

Nyt Rosario Murillo saa virallisen aseman Nicaraguan johdossa. Hän on ehdolla varapresidentiksi eli oman miehensä aisapariksi.

Murillon asema on vielä vankempi kuin titteli antaisi ymmärtää. ”Hän ei ole varapresidentti. Hän on kanssahallitsija”, luonnehtii Ortegan entinen liittolainen Agustín Jarquín yhdysvaltalaislehti The New York Timesille.

Nicaragualainen oppositiolehti Confidencial kuvailee laajassa henkilöjutussaan Murilloa sanalla ”heredera”, perijätär. Confidencialin mukaan Murillon nimitys varapresidentiksi on vallanperimyksen ennakointia siltä varalta, että Ortega tulisi kyvyttömäksi hallitsemaan. Perhedynastia ei saa vaarantua.

Parivaljakko Ortega-Murillo saanee sunnuntain vaaleissa yli 60 prosentin kannatuksen.

Vaaleja ei voi pitää rehellisinä, koska opposition toimintaa on kampitettu ja tiedotusvälineet tuuttaavat sandinistipropagandaa. Kansainvälisiä vaalitarkkailijoita maahan ei ole päästetty.

”Vaalit järjestetään huonoimmissa mahdollisissa olosuhteissa”, arvioi Latinalaisen Amerikan tutkija Gaspard Estrada ranskalaisesta Sciences Po -yliopistosta.

”Nicaragua on demokratia ilman demokraatteja”, Estrada sanoi uutistoimisto AFP:n haastattelussa.

Räikeän puolueelliset vaalijärjestelyt ovat sikäli kummallisia, että Ortega todennäköisesti voittaisi rehellisetkin vaalit.

Erityisesti köyhä maaseutuväestö – nicaragualaisten selvä enemmistö – tukee Ortegaa. Köyhyydenvastaiset ohjelmat ovat tuottaneet tulosta, ja televisiossa näytetään toistuvasti, kuinka Rosario Murillo lahjoittaa vähäosaisille milloin possuja, milloin kattopeltejä.

Nicaraguan talouskasvu on ollut ripeää sen jälkeen, kun Ortega nousi valtaan vuonna 2006.

Investointien ja köyhyydenvastaisten ohjelmien merkittävä rahoituslähde on ollut Ortegan liittolainen Venezuela, joka on myöntänyt miljardiluottoja ja -avustuksia. Tämä talousapu on todennäköisesti historiaa, koska Venezuela elää itse kuilun partaalla.

Nicaragua on suotuisasta talouskehityksestään huolimatta Latinalaisen Amerikan köyhimpiä maita. Maailmanpankin mukaan 30 prosenttia nicaragualaisista elää köyhyydessä ja kahdeksan prosenttia absoluuttisessa köyhyydessä.

Daniel Ortega on nyt toista kertaa presidenttinä. Hän nousi Nicaraguan johtajaksi vuoden 1979 sandinistivallankumouksen jälkeen. Tuolloin sandinistit kukistivat diktaattori Anastasio Somozan brutaalin hallinnon.

Somozalla oli niin ikään perhedynastia. Muuten Ortegaa ei voi verrata Somozaan, jonka valta perustui silmittömään raakuuteen. Ortega myös luopui suosiolla vallasta, kun hän hävisi vaalit vuonna 1990.

Ortega teki paluun vuoden 2006 vaaleissa, ja sen jälkeen hän on keskittynyt varmistelemaan valtansa jatkuvuutta. Hän on poistattanut perustuslaista rajoitukset, joiden mukaan presidentti saa olla virassa vain kaksi peräkkäistä viisivuotiskautta.

Sunnuntain vaalivoiton myötä alkaa Ortegan kolmas tämänkertainen valtakausi, ja varapresidentti Murillon avulla on luotu edellytykset dynastian säilymiselle.

