Silmukka kiristyy nyt myös Isis-pääkaupunki Raqqan ympärillä

Terroristijärjestö Isis on yhä ahtaammalla myös Pohjois-Syyrian ”pääkaupungissaan” Raqqassa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Yhdysvaltain tukemat SDF-joukot ovat ryhtyneet saartamaan Raqqaa.

”Ensin pyrimme eristämään Raqqan, jotta voimme valmistella hyökkäystä itse kaupunkiin vapauttaaksemme sen”, sanoi AFP:n haastattelema yhdysvaltalainen sotilaslähde.

Raqqan menettäminen olisi musertava isku ääri-islamilaiselle Isisille, jota vastaan hyökätään parhaillaan myös pohjoisirakilaisessa miljoonakaupunki Mosulissa.

Raqqa on väkiluvultaan noin Espoon kokoinen kaupunki, jota Isis on hallinnut talvesta 2014.

Isis pitää Raqqassa jyrkkää kuria ja on syyllistynyt siellä lukuisiin hirmutekoihin. Aviorikoksesta syytettyjä naisia on kivitetty kuoliaaksi ja homoja on tapettu työntämällä heitä alas katoilta.

Keskeistä liikenneympyrää on käytetty julkisiin teloituksiin, ja murhattujen päitä on pidetty esillä seipäiden kärjissä. Tarkoituksena on ollut pelotella asukkaita noudattamaan Isisin sääntöjä.

Raqqan valtausta valmisteleva SDF on kurdeista, arabeista ja kristityistä koostuva liittouma. Siihen uskotaan kuuluvan noin 30 000 taistelijaa.

SDF on lyhenne sanoista Syrian Democratic Forces eli Syyrian demokraattiset joukot. Voimakkain yksittäinen ryhmä SDF:ssä ovat kurdit.

Mikäli väite Raqqan hyökkäyksen pikaisesta käynnistymisestä pitää paikkansa, Isis on kovaa vauhtia menettämässä sotilaallisen jalansijansa sekä Pohjois-Syyriassa että Irakissa.