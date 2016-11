Tiukka vaali ratkeaa vapaaehtoisten työllä – puhelinillat ovat amerikkalaisten vaalien ydin

Jos on menossa pistäytymään Rotschildeilla, kuvittelee mielessään pitkää nurmikoiden reunustamaa pihatietä ja sen päässä kopeaa porttivahtia.

Demokraattien puhelinsoittoiltaa Potomacissa isännöivä Trip Rotschild ei ole kuitenkaan mikään linnanherra vaan äskettäin eläkkeelle jäänyt ydinturvallisuusviraston juristi. Hänen kotinsakin on aika tavallinen omakotitalo aika tavallisella asuinalueella.

Tällaiset puhelinillat ovat amerikkalaisten vaalien ydin. Ihmiset tarjoavat kotinsa ehdokkaan kampanjan käyttöön. Kampanjan puuhahenkilö kerää kokoon joukon vapaaehtoisia, jotka saapuvat sovittuun paikkaan sovittuun aikaan ja alkavat soitella läpi puoluetoimiston lähettämiä numeroita.

Heidi Piiroinen / HS

Tällä kertaa demokraattipuolueen päämajasta Brooklynista oli lähetetty puhelinnumeroita Pohjois-Carolinaan, jossa Trump ja Clinton ovat uusimpien mielipidekyselyjen mukaan aivan tasoissa.

Puhelinillan järjestäjä Christina Ginsberg kertoo käyttävänsä kahdeksan tuntia päivässä vaalikampanjointiin, vaikkei saa siitä penniäkään.

”Isäni selvisi hengissä Buchenwaldin keskitysleiriltä. Kun näin Trumpin, ajattelin, että siinä meillä on uusi Hitler.”

”Trump käyttää aina yhtä ryhmää toista ryhmää vastaan. Juutalaisille hän haukkuu palestiinalaisia, valkoisille mustia, jokaiselle jotakin. Juuri niin Hitlerkin toimi.”

Ginsberg kertoo, että viikko sitten tullut uutinen FBI:n sähköpostitutkinnasta sai hänen sydämensä melkein pysähtymään.

”Se oli todellinen painajainen, joka alkaa onneksi hiljalleen hälvetä. En vain voi uskoa, että amerikkalaiset voisivat valita Trumpin presidentiksi.”

Olohuoneeseen on kerääntynyt 14 vapaaehtoista, joista neljä on miehiä. Suurin osa näyttäisi olevan viisi-kuusikymppisiä. Jokainen saa listan puhelinnumeroita. Lyhyen perehdytyksen jälkeen he alkavat nakutella kännykkäänsä.

”Demokraattisesta puolueesta, iltaa. Oletteko mahtanut saada ennakkoäänestyslomakkeen?”

Puhelinrumban tavoitteena ei ole käännyttää ihmisiä vaan muistuttaa demokraatteja palauttamaan äänestyspaperinsa ajoissa.

Corrine Parver on tyylikkään näköinen rouva, joka kertoo olevansa äskettäin työelämästä vetäytynyt juristi. Parverin mielestä Trump on kelvoton presidentiksi, koska hän on anti-semitisti, joka vihaa naisia ja maahanmuuttajia.

Heidi Piiroinen / HS

”Tämän vaalikampanjan ainoa kiinnostava asia on, että se on tuonut rasistit esiin koloistaan ja näyttänyt, kuinka paljon meillä on ihmisiä, jotka ajattelevat, kuten Donald Trump.”

Kun mielipidekyselyt ovat lähestulkoon tasoissa, presidentinvaalien ratkaisu saattaa olla juuri tällaisten vapaaehtoisten käsissä.

Molemmilla puolilla valtavat määrät ihmisiä kiertää ovelta ovella taivuttamassa äänestäjiä, kokoontuu soittamaan puhelimilla tai tarjoaa äänestäjille apua äänestyspaikalle pääsemiseen. Yhdysvaltojen vaalit ovat valtava ponnistus.

Vaikka vaalikampanja on jatkunut jo toista vuotta, kaikki huipentuu viimeisiin päiviin.

Demokraatit uskovat lujasti siihen, että heidän vapaaehtoisarmeijansa on kilpailijaa vahvempi. Puolueen vapaaehtoiset ovat karaistuneet jo monissa vaaleissa, joten ihmiset tietävät, mitä heiltä odotetaan.

Sen sijaan Trump on joutunut polkaisemaan kampanjaorganisaationsa nopeasti tyhjästä. Työtä ovat monessa osavaltiossa vaikeuttaneet riidat republikaanipuolueen kanssa. Vaikka Trumpilla riittää innostuneita kannattajia, heiltä puuttuu kokemusta ja osaamista.

Etukäteen on laskettu, että paremman jalkatyön etu Clintonille voi olla muutaman prosentin luokkaa. Tiukassa tilanteessa juuri se voi ratkaista vaalit.

Vapaaehtoiset ovat hajautuneet ympäri talon alakertaa soittelemaan läpi listojaan. Keittiön pöydälle on aseteltu suklaakeksejä, mansikoita, pikkuporkkanoita ja pähkinöitä.

Trip Rotschild on puheliniltaansa tyytyväinen.

”Tiedätkö, etten minä yhtään pidä puhelimella soittelemisesta. Jos voisin, en soittaisi yhtä ainutta puhelua. Mutta en voi, panokset ovat liian kovat. Jos Trump voittaa niukasti, enkä minä ole tehnyt kaikkeani, en anna sitä itselleni ikinä anteeksi.”

