Clinton on suosikki, mutta mikään ei ole varmaa – HS:n Laura ja Saska Saarikoski vastaavat lukijoiden kysymyksiin Facebookin suorassa lähetyksessä tänään kello 16

Lukijoilta pyydettiin lehdessä ja verkossa kysymyksiä Helsingin Sanomien Washingtonin-kirjeenvaihtajalle Laura Saarikoskelle ja toimittajalle Saska Saarikoskelle.

Saarikosket vastasivat osaan kysymyksistä jo Facebook live -lähetyksessä. Laura ja Saska Saarikoski vastaavat lukijoiden uusiin kysymyksiin tänään kello 16. Facebook live -lähetys tulee silloin New Yorkista, jossa Saarikosket ovat valmistautumassa huomiseen vaalipäivään.

Seuraavassa vastaukset vielä kuuteen lukijakysymykseen:

Vedonlyöntikertoimia katsomalla voi huomata, että Hillary Clintonin voittoa pidetään hyvin varmana. Miksi ette tuo esiin vedonlyöntikertoimia, vaan pidätte yllä ideaa jokseenkin tasaväkisestä kamppailusta?

On totta, että vedonlyöjien ja tilastonikkarien papereissa Clinton on ollut koko ajan niskan päällä. Viime päivinä ero on tosin kaventunut. Vaalien alla arvostettu vaaliblogi Fivethirtyeight veikkaa Clintonin voittoa prosentein 65–35. Näissä vaaleissa harva asia on kuitenkaan mennyt niin kuin ajateltiin, joten vaalituloksesta ei voi olla varma ennen kuin äänet on laskettu.

Amerikkalaiset ovat päällisin puolin sen verran tyhmä ja sekalainen tai muusta maailmasta tietämätön kansakunta, että he äänestävät Donald Trumpin presidentiksi. Olenko oikeassa?

On vaikea verrata amerikkalaisten ja suomalaisten tietotasoa. Suomalaiset seuraavat enemmän maailman tapahtuvia asioita, mutta amerikkalaisilla on suurempi maa, jossa riittää seurattavaa.

Amerikkalaiset saavat suuren osan tiedoistaan televisiosta, jossa kanavat ovat jakautuneet ideologisesti. Osa Trumpin kannattajista on huonosti koulutettuja ja iskulauseista innostuneita, mutta mukana on myös varsin fiksuja republikaaneja, joille kuka tahansa on demokraattia parempi.

Noin 60 prosenttia amerikkalaisista ei pidä Trumpia sopivana presidentiksi, joten hänen menestystään selittää pitkälti Hillary Clintonin epäsuosio.

Jos Trump voittaa vaalit, mitkä ovat hänen konkreettiset kärkihankkeensa?

Trumpin mukaan hänen kärkihankkeitaan olisivat muun muassa seuraavat: 1. Yhdysvallat neuvottelee uusiksi tai vetäytyy vapaakauppasopimuksista (Nafta, TPP). 2. Maahanmuuttoa rajoitetaan ja rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat karkotetaan. 3. Terveydenhoitouudistus (Obamacare) peruutetaan ja uudistetaan. 4. Radikaali verouudistus tuo suuria veronalennuksia. 5. USA vetäytyy YK:n ilmasto-ohjelmien rahoituksesta ja vauhdittaa hiilen, kaasun ja öljyn tuotantoa.

Millä perusteella Trumpin väitteet rikollisuudesta, taloudesta ja siirtolaisuudesta eivät pidä paikkaansa?

Trump sanoo rikollisuuden kasvavan hallitsemattomasti. Liittovaltion poliisin FBI:n mukaan väkivaltarikollisuus USA:ssa putosi alle puoleen vuosina 1991–2014. Vuodesta 2014 vuoteen 2015 se nousi 4 prosenttia. Yhdysvallat on paljon turvallisempi maa kuin kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten.

Trump sanoo Yhdysvaltain talouden olevan kurjassa kunnossa. Työttömyysprosentti on 4,9, ja Yhdysvaltain talous kasvoi vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä 2,9 prosentin vauhtia. Euroalueen kasvuvauhti samaan aikaan oli 1,4 prosenttia. Yhdysvalloissa on kuitenkin suuria alueellisia eroja: joillakin alueilla menee hyvin, toisilla huonosti.

Trump väittää, että luvattomia siirtolaisia tulvii USA:han hallitsemattomasti. Viime vuonna rajavartiolaitos sai kiinni 340 000 luvatonta rajanylittäjää. Noin 170 000 siirtolaisen arvioidaan päässeen läpi. Luvattomien rajanylitysten määrä on laskenut 80 prosenttia vuodesta 2000, jolloin rajavartiolaitos otti kiinni 1,7 miljoonaa rajanylittäjää. Siirtolaisuuden vähentyminen johtuu Meksikon talouskasvusta.

Lukeeko Donald Trump romaaneja tai onko hänellä suosikkikirjaa?

Trump on nimennyt lempikirjakseen Erich Maria Remarquen klassikon Länsirintamalta ei mitään uutta, mutta Trumpin esikoiskirjan kirjoittanut Tony Schwartz on väittänyt, ettei Trump ole lukenut aikuisiällään yhtään kirjaa.

Mitä tapahtuu republikaaniselle puolueelle jos (kun) Donald Trump häviää vaalit. Voiko GOP hajota?

Todennäköinen skenaario: Puolueen konservatiivit syyttävät Trumpia vaalitappiosta ja vaativat paluuta puolueen perusarvoihin. Toinen joukko republikaaneja tulkitsee Trumpin menestyksen todisteeksi siitä, että seuraavat vaalit voidaan voittaa populistisella maahanmuuttovastaisuudella – kunhan ehdokas on vähemmän outo. Ja kolmannet vaativat, että puolueen pitää paikata välinsä latinoihin ja muihin vähemmistöihin. Itseruoskintaa ja kannunvalantaa on taatusti tulossa.

