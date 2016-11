Kiina kielsi Hongkongin itsenäisyyttä kannattavilta kansanedustajuuden – tuhannet osoittivat mieltään Kiinan puuttumista vastaan

Peking

Hongkongin itsenäisyyttä kannattavat ihmiset eivät voi olla kansanedustajia Hongkongin lakia säätävässä elimessä. Näin päätti Kiinan kansankongressi maanantaina. Päätös on Kiinalta poikkeuksellisen suora puuttuminen Hongkongin oikeusjärjestelmään.

Kansankongressin pysyvä komitea sanoo tulkinneensa niin sanottu peruslakia, joka on eräänlainen Hongkongin pienoisperustuslaki. Komitea päätyi tulkintaan, ettei laki salli kansanedustajille Hongkongin itsenäistymisen kannattamista.

Kiinan keskushallinto haluaa ”päättäväisesti vastustaa itsenäisyyttä kannattavia voimia ilman minkäänlaista monitulkintaisuutta”, sanoi Hongkongin peruslakikomitean puheenjohtaja Li Fei hongkongilaisen South China Morning Post -lehden mukaan.

Maanantainen päätös merkitsee, että ainakin kaksi vaaleilla kansanedustajiksi valittua joutuu jäämään pois Hongkongin lakia säätävästä elimestä, joka on eräänlainen paikallinen eduskunta. Itsenäisyyttä kannattavien kansanedustajien Leung Chung-hangin ja Yau Wai-chingin asema oli tätä ennen epäselvä.

Kiinan maanantainen päätös herätti suurta vastustusta Hongkongissa jo ennen kuin se annettiin.

Sunnuntaina Hongkongissa osallistui tuhansia ihmisiä mielenosoitukseen, jossa vastustettiin Kiinan puuttumista Hongkongin oikeusjärjestelmään. Illan pimetessä poliisi käytti mielenosoituksessa paprikasumutetta, kertovat hongkongilaiset viestimet.

Nyt annettua päätöstä osattiin odottaa jo ennalta, koska Kiina ilmoitti viime viikolla, että kansankongressin pysyvä komitea aikoo käsitellä asiaa.

Hongkong on Kiinaan kuuluva erityishallintoalue, jolle Kiina on luvannut ”laajan autonomian”. Maanantainen päätös määrittelee autonomian rajoja, kun Kiinan johto käytännössä päätti, ketkä hongkongilaisten valitsemista kansanedustajista saavat olla eduskunnassa ja ketkä eivät.

Päätös liittyy siihen, että Leung ja Yau eivät ole saaneet vannottua virkavalojaan. Hongkongissa oli lakia säätävän elimen vaalit syyskuussa, ja uudet kansanedustajat kokoontuivat ensimmäiseen istuntoonsa vannomaan virkavaloja lokakuussa.

Leungin ja Yaun virkavalat hylättiin, koska he vannoivat uskollisuutta Hongkongille eivätkä Kiinan kansantasavallalle. He myös käyttivät Kiinasta nimitystä, jonka monet kiinalaiset kokevat loukkaavaksi.

Kiinan tekemän päätöksen antanut kansankongressin pysyvä komitea on noin 150-jäseninen kokoonpano, joka käyttää kansankongressin valtaa silloin kun ei ole kansankongressin kerran vuodessa pidettävä täysistunto. Kansankongressi on Kiinan lakia säätävä elin, eräänlainen eduskunnan vastine. Sen tehtävänä on nuijia Kiinaa hallitsevan kommunistisen puolueen tekemistä päätöksistä lakeja.

Kiinan kansankongressin päätös on Hongkongissa sitova. Kahden kansanedustajan asema oli käsiteltävänä myös Hongkongin omassa, melko riippumattomana pidetyssä oikeuslaitoksessa. Kiinan maanantaisen päätöksen jälkeen hongkongilaisoikeuden mahdollisesti tulevalla päätöksellä ei ole enää merkitystä.