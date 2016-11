Turvapaikanhakijoiden perheiden yhdistäminen on yhteiskunnalle järkevää politiikkaa, sanoo kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n pääjohtaja William Lacy Swing.

”Olemme vahvasti perheenyhdistämisen puolesta. Se johtaa perheen ja yhteisön vakauteen ja auttaa sujuvampaa kotoutumista. Uskon, että perheenyhdistäminen on hyvä investointi”, Swing sanoi HS:n haastattelussa sunnuntaina Helsingissä.

Yhdysvaltalaisen Swingin johtama IOM (International Organization for Migration) on 165 jäsenvaltion järjestö, joka pyrkii edistämään hallittua siirtolaisuutta. Suomen-vierailullaan tällä viikolla Swingin on määrä tavata ulkoministeri Timo Soini (ps), sisäministeri Paula Risikko (kok) ja presidentti Sauli Niinistö.

Suomen hallitus päätti alkuvuodesta kiristää perheenyhdistämisen sääntöjä. Uuden lain mukaan turvapaikan saaneen tai kiintiöpakolaisen perheenjäsen ei voi saada oleskelulupaa ellei perhe täytä tiettyjä tulorajoja.

Swing ei ottanut kantaa Suomen linjan yksityiskohtiin. Hänen mukaansa perheenyhdistäminen kuitenkin auttaa siinä, että pakolaisesta voi tulla tuottava jäsen yhteiskuntaan.

”Ilman perhettä ihmiset ovat onnettomampia ja antavat pienemmän panoksen. Mitä nopeammin he saavat työtä, sitä nopeammin he maksavat veroja”, Swing sanoi.

IOM auttaa valtioita ja järjestöjä etsimään käytännön ratkaisuja siirtolaisuuteen ja pakolaisuuteen liittyvissä asioissa. Maailmassa on tällä hetkellä ennätysmäärä, noin 65 miljoonaa, kodeistaan pois joutunutta ihmistä.

Swingin mukaan ihmisten liikkuvuus ei tulevaisuudessa ainakaan vähene, joten valtioilta vaaditaan uudenlaisia ajatuksia. Näitä hän yrittää tarjota myös suomalaisille päättäjille.

”Siirtolaisuus ei ole ongelma, joka ratkaistaan. Kyse on todellisuudesta, jota meidän täytyy oppia hallinnoimaan”, hän sanoi.

Swingin mukaan parempi hallinnointi edellyttää ymmärrystä maailman rakenteista. Esimerkiksi siitä, että pohjoisen vauraammissa valtioissa on ikääntyvä väestö ja tarvetta työvoimalle, kun taas etelämmässä, esimerkiksi Lähi-idässä ja Afrikassa, on nuori väestö ja liian vähän töitä.

”Jos teemme tämän oikein, kaikki voivat hyötyä. Jos teemme väärin, seurauksena on tarpeetonta kärsimystä ja kuolemaa.”

Huono toiminta näkyy nyt esimerkiksi Välimerellä. Tänä vuonna meren yli pyrkineitä siirtolaisia on hukkunut jo 4 220, mikä on ennätysmäärä.

”Meidän pitää ehkäistä ihmissalakuljettajien liiketoiminta. Nyt tulemme tarkoittamattamme luoneeksi salakuljettajille bisnestä, koska rajoittava politiikkamme työntää ihmisiä salakuljettajien käsiin. Luovempi politiikka avaisi enemmän mahdollisuuksia lailliseen siirtolaisuuteen”, Swing sanoi.

IOM:n ohjelmiin kuuluu esimerkiksi tiedotustyö useissa Afrikan maissa. Ihmisille kerrotaan vaaroista, joita liittyy salakuljettajien matkaan lähtemisessä. Heitä myös opastetaan laillisista keinoista lähteä siirtolaiseksi.

Swing sanoo, ettei hän ”puhu avoimien rajojen puolesta”. Hänen mielestään yleinen keskustelu siirtolaisuudesta keskittyy kuitenkin liikaa kielteisiin asioihin.

Siirtolaisuuteen kuuluu pakolaisuuden lisäksi muutto muihin maihin esimerkiksi taloudellisista syistä. Euroopasta on viime vuosina lähdetty paljon töihin esimerkiksi Kiinaan tai Brasiliaan.

”Historiallisesti siirtolaisuus on ollut ylivoimaisesti myönteinen asia. Minun maassani (Yhdysvalloissa) on vaikka kuinka monta suomalaista. He auttavat molempia maita”, Swing sanoi.

Siirtolaisuus itsessään myös synnyttää suuria tulovirtoja. Viime vuonna ulkomailla asuvien ihmisten rahalähetykset kotimaihinsa ylsivät IOM:n arvion mukaan noin 600 miljardiin dollariin maailmanlaajuisesti. Pääosa rahoista lähetettiin kehitysmaihin. Summa on reilusti enemmän kuin kaikkien valtioiden yhteenlaskettu kehitysapu viime vuonna. Rahalähetykset auttavat ihmisiä selviytymään kotimaassaan, mikä voi osaltaan vähentää siirtolaisuutta.

Siirtolaisuudessa hallitseva puheenaihe Euroopassa ovat turvapaikanhakijat. Viime vuonna EU:n 28 jäsenmaassa jätettiin 1,3 miljoonaa turvapaikkahakemusta. Määrä oli ennätysmäinen. EU:n 508 miljoonasta asukkaasta viime vuoden turvapaikanhakijat vastaavat noin 0,2 prosentin osuutta.

Swing huomauttaa, että Euroopasta on ennätysmäinen ihmisvirta myös toiseen suuntaan. IOM on aiemmin auttanut vuodessa 35 000 – 40 000 turvapaikanhakijaa palaamaan vapaaehtoisesti kotimaihinsa. Lähes 90 prosenttia palautuksista on tehty Euroopasta.

Viime vuonna IOM:n avustamien vapaaehtoisten palautusten määrä nousi 65 000 ihmiseen, ja tänä vuonna pelkästään Saksasta on palautettu 52 000 ihmistä, Swing kertoo.

IOM on auttanut myös Suomesta tämän vuoden aikana 1 680 ihmistä palaamaan vapaaehtoisesti kotimaihinsa. Joukossa on sekä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita että hakemuksensa poisvetäneitä. Palautuksia on tehty 34 maahan, mutta ylivoimaisesti eniten Irakiin, jonne IOM on auttanut 1 160 ihmistä.

Järjestö auttaa muun muassa kuljetuksissa, byrokratiassa ja palaajien vastaanotossa. IOM tarjoaa palaajille myös taloudellista tukea uuteen alkuun pääsemiseen. Useimmiten käteistuki on 50 eurosta korkeintaan 900 euroon. Järjestö voi myös tukea paluumuuttajan yhteisöä tai auttaa esimerkiksi työn etsimisessä.

”Ajatus on, että he voivat palata kunniallisesti ja päästä uudestaan alkuun. Muutoin palauttaminen ei ole kestävä ratkaisu vaan ihmiset joutuvat uudelleen lähtemään pois”, Swing sanoi.