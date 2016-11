Poikkeuksellisen sankka savusumu piinaa Delhin asukkaita – kouluja suljettu, rakennustöitä pysäytetty

Intian pääkaupungissa Delhissä viranomaiset ovat ryhtyneet toimiin harvinaisen huonon ilmanlaadun vuoksi. Kaupungissa suljettiin sunnuntaina tuhansia kouluja, rakennustyöt pysäytettiin ja suuri hiilivoimala keskeytti toimintansa. Asiasta kertovat muun muassa AFP ja CNN.

Syksyisin kaupungin ilmanlaatu on normaalistikin heikko, etenkin hinduille tärkeän diwali-juhlan jälkeen, joka sijoittuu yleensä loka–marraskuulle ja jonka juhlintaan kuuluvat muun muassa ilotulitukset. Myös sadonkorjuun jälkeinen kulottaminen ja lämpötilan viileneminen pahentavat savusumua syksyisin.

Tänä vuonna tilanne on kuitenkin ollut erityisen huono. Uutistoimisto AFP:n mukaan kaupungissa mitatut pienhiukkasmäärät ovat noin 30-kertaisia Maailman terveysjärjestön WHO:n suosituksiin nähden.

Savusumusta huolimatta muutamia satoja ihmisiä kokoontui sunnuntaina parlamenttirakennuksen ulkopuolelle osoittamaan mieltään. Moni on protestoinut myös sosiaalisessa mediassa muun muassa aihetunnuksilla #MyRightToBreathe (oikeuteni hengittää), #DelhiSmog (Delhin savusumu) ja #DelhiChokes (Delhi tukehtuu).

Myös paikalliset järjestöt ovat vaatineet tiukempia toimia saasteiden vähentämiseksi. Ympäristöjärjestö CSE:n toiminnanjohtaja Anumita Roychowdhury kuvaili AFP:lle, että meneillään on ”hätätilanne”.

”Tietenkään tämä ei voi olla pysyvää. Ei ihmisiä voi pitää ikuisesti sisällä”, hän sanoi.

Delhissä on pohdittu muun muassa sadepilvien kylvämistä, jotta kaupungissa saataisiin aikaan sateita. Samaa taktiikkaa on käytetty esimerkiksi Kiinassa Pekingin olympialaisten alla.

Myös liikenteen määrää saatetaan rajoittaa, ellei tilanne parane. Yksityisautoilun rajoittamista on kokeiltu kaupungissa myös aiemmin tänä vuonna. Viranomaisilla on kuitenkin niukasti keinoja puuttua Delhin lähialueilla olevien peltojen kulottamiseen, jota on pidetty yhtenä suurena syyllisenä savusumuun.

Suuttuneet asukkaat ovat julkaisseet myös sosiaalisessa mediassa kuvia, joissa he poseeraavat savupilvien edessä tai hengityssuojain päällään. Alla olevia Twitter-kuvia ovat julkaisseet intialaiset toimittajat Harmeet Shah Singh, Naghma Sahar ja Vir Sanghvi.

The same view first at 3.30 and then at 4 pm. WTF is happening to Delhi? #DelhiSmog #DelhiChokes #pollution #Breathe pic.twitter.com/3V31bIeRrZ