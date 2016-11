FBI vapautti Clintonin epäilyistä, mutta onko sillä väliä vaaliuurnilla? ”Ylivoimainen enemmistö on päättänyt ehdokkaansa”

Uusin käänne Hillary Clintonin sähköpostikohussa tuskin enää kääntää Yhdysvaltain presidentinvaalien tulosta suuntaan tai toiseen. Niin viime tingassa liittovaltion keskusrikospoliisi FBI sunnuntaina ilmoitti, että Clintoniin liitetyistä uusista viesteistä ei käynyt ilmi mitään raskauttavaa. Vaalipäivä on huomenna tiistaina.

”Tämä varmasti vaikuttaa pieneen ryhmään, joka ei ole vielä päättänyt ehdokastaan, ja nimenomaan kääntää heitä Clintonin suuntaan”, arvioi yhdysvaltalainen vaalitutkija Peter Miller Tampereen yliopistosta. Hän on erikoistunut äänestyskäyttäytymiseen ja yleisen mielipiteen muodostumiseen.

”Ylivoimainen enemmistö on kuitenkin jo joko äänestänyt ennakkoon tai päättänyt ehdokkaansa.”

Noin 40 miljoonaa yhdysvaltalaista on antanut äänensä ennakkoon, heidän joukossaan ilmeisesti ennätyksellisen paljon latinoja, mitä pidetään lupaavana merkkinä Clintonin kannalta.

Suurempi vaikutus lienee runsas viikko aiemmin tulleella FBI:n ilmoituksella, että se aikoo tutkia käsiinsä saamat uudet viestit. Hatarasta asiapohjastaan huolimatta tieto ruokki mielikuvia epäselvyyksistä, joita alati paljastuu Clintonin taustalta. Mielipidekyselyjen mukaan uutinen vahvistikin takaa-ajoasemassa olevan republikaanien ehdokkaan Donald Trumpin kiriä.

Kirin hiipumisesta ehti kuitenkin olla merkkejä jo ennen sunnuntain ilmoitusta Clintonia koskevien epäilyjen aiheettomuudesta. Uutinen ei saanut Trumpia poikkeamaan valitsemaltaan linjalta. Hän kommentoi tietoa sanomalla, että Clintonin rikoksia tullaan tutkimaan vielä pitkään ja että ”korruptoitunut järjestelmä” suojelee tätä.

Vakavimmat seuraukset viime viikkojen uutisista koituvat todennäköisesti FBI:lle ja etenkin sen johtajalle James Comeylle, jonka tiedonjulkistamispäätöksiä puidaan varmasti pitkään vaalien jälkeen, voittajasta riippumatta.

”Tämä on tavallaan sopiva loppu todella kamalalle vaalikampanjalle”, tutkija William A. Galston Brookings Institution -ajatushautomosta sanoo The Washington Postille.

Clinton ei kommentoinut omalta kannaltaan helpottavaa käännettä sunnuntain kampanjatilaisuudessa Clevelandissa.

”Hän haluaa varmasti vain siirtyä eteenpäin, koska tämä aihe on leimannut koko kampanjaa. Näin loppuvaiheessa Clintonin kampanjan sävy on ollut eteenpäin katsominen. Viimeisissä puheenvuoroissaan Clintonin leiri on jo pyrkinyt välittämään ajatuksiaan siitä, mitä he aikovat tehdä tultuaan valituksi, kun Trump puolestaan on yhä keskittynyt puhumaan peukaloidusta järjestelmästä”, Miller sanoo.

Millerin mukaan on ”häviävän pieni” mahdollisuus, että tiistain äänestykseen mennessä ehtisi tapahtua enää mitään, mikä muuttaisi asetelmia ja äänestyskäyttäytymistä.