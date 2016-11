HS-analyysi: Kiinan väliintulo kavensi Hongkongin autonomiaa

Peking

Kiinan maanantainen väliintulo Hongkongin kansanedustajien virkavalakiistassa ei todennäköisesti ainakaan vähennä hongkongilaisten aktivistien itsenäisyyshaaveita. Poliittinen kriisi uhkaa kärjistyä entisestään.

Hongkongin poliisi on nostanut valmiuttaan siltä varalta, että maanantainen määräys aiheuttaa mellakoita, kertoo hongkongilainen South China Morning Post -lehti.

Tilanne Hongkongissa jännittyi, kun kommunistisen yksipuoluemaan Kiinan lainsäädäntöelin nimeltä kansankongressin pysyvä komitea päätti määrätä, kuinka tulkitaan niin sanottua peruslakia.

Peruslaki on eräänlainen Hongkongin pienoisperustuslaki. Hongkong on Kiinaan kuuluva erityishallintoalue, jossa on huomattavasti vapaampi järjestelmä kuin Manner-Kiinassa.

Nyt vapauksia on kuitenkin vähemmän kuin viime viikolla. Ainakin oikeuslaitoksen riippumattomuus Pekingin poliitikoista on entistä kyseenalaisempi.

Hongkongilaisessa tuomioistuimessa alkoi viime torstaina käsittely asiassa, joka koski kahden kansanedutajan virkavalojen hylkäämistä. Kiinan kansankongressin maanantainen määräys koskee käytännössä samaa asiaa, ja se sitoo hongkongilaisoikeutta.

Peking toisin sanoen jyräsi hongkongilaistuomioistuimen, ennen kuin tämä ehti antaa tuomiotaan. Kyse on harvinaisen suorasta puuttumisesta oikeuslaitoksen toimintaan.

Kansankongressin päätös merkitsee, että kaksi kansan vaaleissa valitsemaa nuorta aktivistia ei pääse kansanedustajiksi.

Hongkongissa pidettiin syyskuussa lakia säätävän neuvoston vaalit. Lakia säätävään neuvostoon tulivat valituiksi muiden muassa itsenäisyysmieliset Yau Wai-ching ja Leung Chung-hang, joka käyttää myös nimeä Baggio Leung.

Tuoreet kansanedustajat vannoivat virkavalojaan lokakuussa. Virkavalan sanamuodon mukaan kansanedustajien pitäisi vannoa uskollisuutta ”Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle Hongkongille”.

Yau ja Ching vannoivat uskollisuutta ”Hongkongin kansakunnalle”. Kiinan kansantasavallasta he käyttivät luovasti muotoiltua ilmausta, jota monet kiinalaiset pitävät alentavana. Heidän virkavalansa hylättiin.

Maanantaisessa määräyksessään kansankongressin pysyvä komitea Pekingissä ilmoitti, että virkavala on vannottava oikein ja tosissaan, eikä hylättyä valaa oteta uusiksi. Sen mukaan valan antajan on myös ”vilpittömästi uskottava valaan”.

Maanantain päätöksessä on kyse paljon enemmästä kuin siitä, että pari nuorta kansanedustajaa löi läskiksi virkavalojen vannomisen.

Kansankongressi rajasi, millaisia mielipiteitä saa olla ihmisellä, joka pyrkii julkiseen tehtävään erityishallintoalueella. Jos haluaa kansanedustajaksi, on haluttava myös, että Hongkong kuuluu Kiinaan. Uuden tulkinnan mukaan Hongkongissa ei saa edes asettua ehdokkaaksi vaalehin, jos ajattelee, että Hongkongin voisi olla hyvä itsenäistyä.

Hongkongin hallitus puolusti maanantaina kansankongressin määräystä. Epäsuosittu hallintojohtaja Leung Chun-ying antoi jopa ymmärtää, että pelättyä peruslain artiklaa 23 voitaisiin taas alkaa panna toimeen, kertovat paikalliset viestimet.

Artikla 23:n mukaan Hongkongin pitäisi säätää lakeja, jotka suojaavat Kiinan kansallista turvallisuutta. Artiklan on pelätty voivan johtaa siihen, että esimerkiksi Kiinan vastustama toisinajattelu määritellän rikokseksi Hongkongin laissa.

Niin sanottuja kansallisen turvallisuuden lakeja yritettiin säätää viime vuosikymmenellä. Hanke haudattiin, kun vuonna 2003 noin puoli miljoonaa hongkongilaista osoitti mieltä lakeja vastaan.

Nyt Hongkongissa vallitsee vielä epäilevämpi ilmapiiri Kiinaa kohtaan kuin tuolloin. Jos Hongkongin johto aikoo uudestaan puhua kansallisen turvallisuuden laeista, se leikkii tulella. Kiinan maanantaina antamaa määräystäkin vastusti tuhansien ihmisten mielenosoitus jo sunnuntaina, vaikka määräystä vasta ennakoitiin.