Latinot äänestäneet ennennäkemättömällä innolla Yhdysvaltain vaaleissa – Clintonin uskotaan hyötyvän

Latinot näyttävät aktivoituneen Yhdysvaltain presidentinvaalien ennakkoäänestyksessä ennennäkemättömällä innolla, minkä asiantuntijat uskovat auttavan demokraattien ehdokasta Hillary Clintonia.

Esimerkiksi merkittävässä Floridassa lähes 6,2 miljoonasta ennakkoäänestäjästä noin yksi miljoona oli sunnuntain aamupäivän tietojen mukaan latinoita, The New York Times -lehti kertoo. Lehden mukaan latinoiden osuus olisi kasvanut lähes 75 prosenttia edellisistä presidentinvaaleista 2012.

The New York Timesin ja The Washington Post -lehden mukaan latinoäänestäjiä on osallistunut ennakkoäänestykseen selvästi aiempaa innokkaammin myös muissa osavaltioissa.

Lisäksi monet latinot äänestävät nyt ensimmäistä kertaa. Esimerkiksi Floridassa 36 prosenttia äänestämässä jo käyneistä latinoista ei äänestänyt vuonna 2012, äänestyskäyttäytymistä tutkiva Floridan yliopiston professori Daniel Smith sanoi uutistoimisto AFP:lle.

”Tämä on todella historiallista”, Smith sanoi The New York Timesille.

Latinoiden on arveltu äänestävän etupäässä Clintonia, sillä republikaanien ehdokkaan Donald Trumpin puheet ovat ärsyttäneet monia latinoita. Trump on luvannut karkottaa luvattomia siirtolaisia, joista iso osa on latinoita. Lisäksi hän on kertonut aikeistaan rakentaa Meksikon-vastaiselle rajalle muurin rajoittaakseen maahanmuuttoa.

Demokraatit ovat lisäksi kampanjoineet ahkerasti saadakseen latinot äänestämään. Latinot ovat perinteisesti olleet passiivisia äänestäjiä ja rekisteröityneistä latinoäänestäjistä ale puolet on lopulta osallistunut vaaleihin.

Demokraattien intoa on lisännyt se, että näissä vaaleissa mahdollisia latinoäänestäjiä on 26 prosenttia enemmän kuin neljä vuotta sitten. Yhteensä näissä vaaleissa mahdollisia latinoäänestäjiä on 27 miljoonaa, The New York Times kertoo.

Latinot ovat nopeimmin kasvavia ryhmiä Yhdysvalloissa.

Floridan latinot eivät kuitenkaan ole mikään yhtenäinen ryhmä. Useimmat heistä eivät edes välttämättä pidä itseään latinoina, vaan esimerkiksi meksikolaisina tai kuubalaisina.

Kuubalaiset ovat perinteisesti äänestäneet etupäässä republikaaneja, mutta taustaltaan meksikolaiset ja keskiamerikkalaiset demokraatteja.

Lisäksi monet latinot kannattavat demokraattien talouspolitiikkaa, mutta ovat arvoiltaan konservatiiveja ja jakavat siksi republikaanien arvot. Trump onkin kampanjoinut Floridassa alueilla, joissa asuu konservatiivisina pidettyjä latinoyhteisöjä.

Latinoiden osuuden kasvun on ennustettu muuttavan Yhdysvaltain vaaliasetelmia jo jonkin aikaa.

Siksi osa asiantuntijoista sanoo, että latinoiden kasvava osuus äänestäjinä vain seuraa heidän muutenkin kasvavaa osuuttaan. Trendin on arvioitu jatkuvan 2030-luvulle.

”Tämän vuoden historiallinen äänestysprosentti ei joltain osin ole epätavallinen”, Pew-tutkimuslaitoksen latino-tutkimuksen johtaja Mark Lopez sanoi The Washington Postille.

Latinoiden innokkuus äänestää ennakkoon ei myöskään välttämättä tarkoita, että tahti säilyy varsinaisena vaalipäivänä.