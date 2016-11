Puolan valtapuolueen johtaja piti haastattelua läksytyksenä – yleisradioyhtiön toimittajalle potkut

Varsova

Oli tammikuun alku, kun puolalaisen televisiotoimittajan Dorota Wysocka-Schnepfin puhelin soi Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa. Soittaja oli Wysocka-Schnepfin työnantaja Puolan yleisradioyhtiö.

Häntä pyydettiin välittömästi palaamaan omalla kustannuksellaan Varsovaan tapaamisesta varten. Wysocka-Schnepf ei suostunut lähtemään, koska tiesi mitä paluu tarkoittaisi. Potkuja.

”He eivät kertoneet, mitä tapaaminen koskee, mutta asia oli täysin selvä”, hän kertoo Varsovassa.

Puhelu tuli heti sen jälkeen, kun Puolan vastavalittu johto oli laatinut uuden yleisradioyhtiötä koskevan lain. Lakimuutoksen myötä Puolan yleisradioyhtiön johdon nimitys siirtyi hallitukselle. Yhtiön johto vaihdettiin. Toimittajia alettiin sanoa irti.

Ennen siirtymistä Washingtonin-toimitukseen Wysocka-Schnepf oli vuosia työskennellyt parhaan katseluajan ajankohtaisohjelmissa julkisen palvelun pääkanavalla. Hän oli kuin Puolan Susanne Päivärinta. Haastattelupenkissä oli usein johtavia poliitikkoja, kuten nykyisen Laki ja oikeus -valtapuolueen (PiS) johtaja Jaroslaw Kaczyński.

Yksi haastatteluista tapahtui, kun Kaczyński toimi Puolan pääministerinä vuosina 2006–2007. Kuusi vuotta myöhemmin tämä haastattelu on palannut kummittelemaan. Se johti hyvin todennäköisesti myös Wysocka-Schnepfin potkuihin.

Vuosi sitten marraskuussa Puolassa valtaan palasi Kaczyńskin johtama nationalistinen ja äärikonservatiivinen PiS-puolue. Kaczyński johtaa puoluetta, ja samalla kulisseissa koko Puolan politiikkaa. Hän ei ole pääministeri eikä presidentti, mutta vaikuttaa puolalaisarvioiden mukaan molempien politiikkaan.

Muutama kuukausi sitten Kaczyński antoi haastattelun, jossa hän nimesi Dorota Wysocka-Schnepfin yhdeksi syyksi, miksi PiS hävisi vaalit vuonna 2007.

”Dorota Wysockan tekemä haastattelu sai minut näyttämään äitinsä läksyttämältä pojalta”, Kaczyński sanoi vuosia vanhasta haastattelusta.

Tapaus on kuvaava PiS:n nyt vuoden kestäneelle valtakaudelle. Puolan julkisen palvelun mediasta, mutta myös valtionyrityksistä, hallinnosta ja turvallisuuspalveluiden johdosta on siivottu pois ihmisiä, joita PiS pitää poliittisina vihollisinaan.

Puhdistus alkoi välittömästi sen jälkeen, kun uusi hallitus aloitti viime vuoden marraskuussa. Tahti on ollut niin kova, että Puolassa uskotaan, että nimilistat irtisanottavista oli tehty jo valmiiksi PiS:n oppositiokauden aikana.

Wysocka-Schnepf uskoo olleensa tällaisella kostolistalla.

Valtapuolueen lojalistien suosimisessa ei ole politiikan tutkijan Wojciech Jabłońskin mukana mitään uutta. Edellisen keskustaoikeistolaisen hallituksen aikana vahvoilla olivat hänen mukaansa silloisen valtapuolueen tavoin ajatelleet Eurooppa-mieliset toimittajat.

”Nyt Lakia ja oikeutta lähellä olevat toimittajat ovat päässeet hyviin asemiin”, Varsovan yliopistossa työskentelevä Jabłoński sanoo.

Lehdistön vapautta eri maissa mittaavan Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan median vapaus on kuitenkin heikentynyt selvästi. Se on pudonnut sijalta 18 sijalle 47 vain vuodessa. Myös EU on huolissaan Puolan demokratiakehityksestä ja EU:n perusarvojen vastaisesta toiminnasta.

Wysocka-Schnepf odotti saavansa irtisanomiskirjeen kotiinsa Washingtoniin. Puolan lain mukaan potkuja ei saa antaa puhelimitse. Sitä ei kuitenkaan tullut, mutta häntä kiellettiin työskentelemästä. Kesällä perhe palasi Varsovaan.

Vasta silloin Wysocka-Schnepf sanottiin lopulta irti. HS tapasi hänet lokakuun alussa puolalaisen Gazeta Wyborcza -lehden tiloissa. Hän oli ensimmäistä päivää uudessa työpaikassa Puolan johtavassa vasemmistoliberaalissa oppositiolehdessä.

Lehti on yksityisessä omistuksessa, mutta poliittinen paine tuntuu myös siellä.

Varapäätoimittaja Piotr Stasinski sanoo, että valtion yhtiöt ovat vetäneet mainoksiaan Gazeta Wyborczasta. Keväällä Financial Times uutisoi, miten Puolan valtiojohtoinen vakuutusyhtiö PZU siirsi mainoksensa Gazeta Wyborczasta hallitukselle erittäin myötämielisiin Gazeta Polskaan. Gazeta Polskan levikki on selvästi pienempi, minkä vuoksi kaikki eivät usko päätöksen olleen puhtaan taloudellinen.

Gazeta Wyborcza on ollut avoimesti mukana hallituksen vastaisissa mielenosoituksissa, mikä ei tosin sekään anna kuvaa riippumattomasta sanomalehdestä. Stasinskin mukaan he ovat nykyhallitusta vastaan, koska lehti tukee länsimaideen demokratiaan kuuluvia perusarvoja: sananvapautta, oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja vallanjakoa.

”Demokratiaan ei riitä pelkät vaalit”, Stasinski sanoo ja viittaa sitten Puolan saavutuksiin viimeisen 27 vuoden aikana totalitaarisen kommunismin kaatumisen jälkeen.

”Puola saavutti jo liberaalin demokratian. Nyt näemme joka päivä, miten sitä tuhotaan.”

Muutama tunti haastattelun jälkeen Gazeta Wyborczan omistava mediayhtiö ilmoitti aloittavansa laajat irtisanomiset. Syynä on talousvaikeudet.

Kommentti: Puola kääntyi sisäänpäin

Minkälaista politiikkaa voi odottaa valtapuolueelta, jonka johtaja ei puhu vieraita kieliä, juurikaan matkusta tai tapaa ulkomaisia kollegoita?

Puolan nykyhallituksen vastustajien mukaan Jarosław Kaczyńskin elämäntyyli kuvaa Puolan kääntymistä sisäänpäin viimeisen vuoden aikana. Kaczyńskin politiikkaan kuuluu syvä epäluulo Saksaa ja Venäjää kohtaan. Koska Kaczyński ei luota lähimaihin, hän pyrkii vahvistamaan Puolaa sisäisesti.

Kansallismielisen ja äärikonservatiivisen ideologian mukaan maa vahvistuu vain vahvalla kansallisella yksimielisyydellä. Oppositiomieliset lehdet ja erimieliset virkamiehet ovat joutuneet ahtaalle. Kouluihin ja museoihin halutaan lisää kansallismielistä opetusta.

Hän ei kunnioita länsimaisen demokratian peruspilareita, kuten sananvapautta tai oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Eikä liiemmin EU:ta.

Unkari näytti vuosia sitten, että EU-maa voi kääntyä demokratiaa vastaan ja selvitä siitä. Puola osoitti, ettei Unkari ollut poikkeustapaus.