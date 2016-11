Viron hallitusta uhkaa kaatuminen luottamusäänestyksessä keskiviikkona

Tallinna. Viron hallitus on kriisiytynyt pahasti, ja liberaalin reformipuolueen johtamaa hallitusta uhkaa kaatuminen parlamentin luottamusäänestyksessä keskiviikkona.

Hallituspuolue sosiaalidemokraatit ilmoitti maanantai-iltana yhteistyön päättymisestä pääministeri Taavi Rõivasin kanssa. Myös kolmas hallituspuolue, Isänmaan ja res publican liitto IRL, ehdotti maanantai-iltana Rõivasin eroa, vaikka ei tue opposition epäluottamuslausetta.

Demarien puheenjohtaja, terveys- ja työministeri Jevgeni Ossinovski, 30, kuulutti loppua liberaalin reformipuolueen 17 vuotta jatkuneelle hallitustaipaleelle Viron yleisradioyhtiön ajankohtaisohjelmassa Ringvaadessa maanantai-iltana.

Keskusta ja demarit tukevat progressiivista verotusta, joka verottaisi pienituloisia vähemmän. Virossa on nykyisin 20 prosentin tasavero kaikille.

”Jüri Ratasista Viro saa seuraavan hyvän pääministerin”, Ossinovski sanoi.

Jüri Ratas, 38, syrjäytti keskustaa ja Viron politiikkaa koko 25-vuotisen itsenäisyyden ajan hallinneen Edgar Savisaaren lauantaina keskustapuolueen puheenjohtajavaalissa.

Oikeistolaiset hallituspuolueet ovat vuosikymmenen ajan kieltäytyneet yhteistyöstä Moskovan-mielisenä ja vaikeana persoonana pitämänsä Savisaaren keskustan kanssa. Pelikenttää alettiin järjestää uudestaan heti hänen syrjäytyksensä jälkeen. Hallituspuolueet alkoivat kilvan kosia keskustaa.

Ossinovski sanoi luottamuksen päättymisen syyksi sen, että johtavan hallituspuolueen reformipuolueen jäsenet olivat jo viime viikolla kaupitelleet ministerin paikkoja keskustalaisille.

Pääministeri Taavi Rõivas on sanonut virolaiselle lehdistölle, että on vastuutonta horjuttaa hallitusta nykyisessä turvallisuustilanteessa. Reformipuolue on johtanut Viron hallitusta yhtä soittoa huhtikuusta 2005.

”Viisi parlamenttipuoluetta on yhtä mieltä, että nykyisestä pysähtyneisyydestä on päästävä pois”, Jüri Ratas sanoi Viron iltauutisissa.