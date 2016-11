Ennustajan osa on ollut näissä vaaleissa kova, koska Donald Trump on pannut amerikkalaisen politiikan pelikentän kokonaan uusiksi. Siksi kokeneetkin asiantuntijat odottavat kansan tuomiota poikkeuksellisen jännittyneinä.

Jotain sentään tiedetään. Hillary Clintonilla on mielipidekyselyissä 2–3 prosenttiyksikön johto.

Latinoäänestäjät näyttävät lähteneen joukolla liikkeelle. Tärkeän Nevadan osavaltion lasketaan menneen Clintonille jo ennakkoäänestyksen perusteella.

Demokraattien kampanjakone on tunnetusti tehokas. Nyt etu voi korostua, kun vastassa on Trumpin kokematon joukkue. Kun FBI vielä ilmoitti, ettei se löytänyt Clintonin sähköposteista mitään rikollista, Clintonilla näyttäisi olevan kaikki edut puolellaan.

Trumpilla on kuitenkin yllätysmahdollisuus. The New York Times arvioi republikaanin voittomahdollisuudeksi 16 prosenttia, vedonlyöntitoimisto Oddschecker 18,8 prosenttia ja vaalisivusto Fivethirtyeight 35 prosenttia.

Vaalien todennäköisin lopputulos on Clintonin niukka voitto. Se tarkoittaisi sitä, että kongressin edustajainhuone pysyisi republikaaneilla ja senaatin vaali olisi äärimmäisen tasainen. Clintonin hallinnolla olisi tällöin vaikeaa.

Toiseksi todennäköisin tulos on joko Clintonin selvä voitto tai Trumpin niukka voitto.

Jos Clinton saa yli 53 prosenttia äänistä, Trumpin olisi vaikea vedota vaalihuijaukseen. Senaatti siirtyisi luultavasti demokraateille, mutta edustajainhuone pysyisi todennäköisesti republikaaneilla. Clinton saisi läpi korkeimman oikeuden tuomarien nimitykset.

Trump voi voittaa enemmistön valitsijamiehistä, vaikka saisi vähemmistön kaikista äänistä – aivan kuten George W. Bush vuonna 2000. Trumpin voitto merkitsisi sitä, että republikaanit saisivat luultavasti enemmistön senaatissa ja edustajainhuoneessa, mutta iso osa republikaaneista on eri linjoilla kuin Trump.

Trumpin selvään voittoon ei usko kuin Trump itse. Se edellyttäisi sitä, että maa olisi täynnä ihmisiä, jotka eivät ole halunneet kertoa mielipiteistään kenellekään. Ainakaan ennakkoäänestyksessä tällaisesta valkoisesta aallosta ei ole mitään merkkejä.