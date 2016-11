Yhdysvallat valitsee tänään uuden presidentin – Clinton ja Trump seuraavat vaaleja vain muutaman korttelin päässä toisistaan

New York

Demokraatti Hillary Clinton lähtee Yhdysvaltain vaalipäivään tiistaina entistä vahvemmista asemista. Liittovaltion poliisi FBI:n yllätysilmoitus, jonka mukaan Clintonin sähköposteista ei löytynyt mitään epäilyttävää, poisti varjon Clintonin yltä aivan kampanjan loppumetreillä.

Clinton on koko ajan johtanut mielipidemittauksissa republikaani Donald Trumpia, mutta viime viikon aikana ero ehdokkaiden kannatusluvuissa on kutistunut muutamaan prosenttiyksikköön. Sekä FBI:n ilmoitus että tiedot latinojen ennakkoäänestyksestä saivat Clintonin esiintymään maanantaina itsevarmempana kuin aiemmin.

Latinoista ainakin parisataatuhatta enemmän äänesti ennakkoon Floridassa kuin viime vaaleissa. Latinot suosivat ylivoimaisesti demokraatteja, ja Florida on vaalien ratkaisevia osavaltioita.

Maanantaina Clinton puhui toimittajille jo presidentilliseen sävyyn.

”Meidän täytyy saada maa yhdistymään”, hän sanoi ennen viimeisiä vaalitilaisuuksia.

Myös markkinat reagoivat maanantaina FBI:n ilmoitukseen. Pörssiosakkeiden arvoa mittaava Dow Jones -indeksi nousi pörssin avauduttua 300 pistettä. Markkinat pitävät Clintonia kahdesta ehdokkaasta vakaampana vaihtoehtona.

”Hillary voittaa, osakkeet nousevat. Trump voittaa, osakkeet laskevat”, sanoi analyytikko Peter Boockvar uutiskanava CNBC:lle.

Clinton, Trump, varapresidenttiehdokkaat ja heidän perheenjäsenensä aikoivat kampanjoida maanantaina ja tiistaina vielä 15 kaupungissa, seitsemässä osavaltiossa. Tämä kertoo siitä, että kumpikaan ei jätä kiveäkään kääntämättä.

Trumpin tie Valkoiseen taloon on kapeampi kuin Clintonin. Clintonille riittää se, että hän pitää kiinni perinteisistä demokraattiosavaltioista ja voittaa Floridassa tai kahdessa pienemmässä vaa’ankieliosavaltiossa. Trumpin pitäisi voittaa vaa’ankieliosavaltioista Florida, Ohio ja Pohjois-Carolina – ja vielä viedä jokin demokraattilinnake Clintonilta.

Vaalituloksia molemmat ehdokkaat seuraavat Manhattanilla, mikä on hyvin harvinaista. Viimeksi molempien pääpuolueiden ehdokkaat olivat newyorkilaisia vuonna 1944, kun demokraatti Franklin D. Roosevelt voitti republikaani Thomas Deweyn.

Trumpin ja Clintonin vaalivalvojaiset ovat tiistai-iltana Manhattanilla alle parinkymmenen korttelin päässä toisistaan. Trumpin kutsuvierastilaisuus on 6. Avenuella Hilton Midtownhotellissa. Clintonin tilaisuus on 11. Avenuella Jacob K. Javitz -kokouskeskuksessa, jonne on jaettu Clintonin kampanjavirkailijan mukaan 30 000 yleisölippua. Keskuksessa on lasikatto, mikä sopisi ensimmäisen naispresidentin voitonjuhlien symboliikkaan.

The New York Times -lehden mukaan Clintonin juhlapaikan valintaa voi pitää myös piikkinä Trumpille: tämä halusi aikoinaan rakentaa kokouskeskuksen ja nimetä sen itsensä mukaan, mutta kaupunki tyrmäsi hankkeen.

New York, kuten koko maa, on jyrkästi jakaantunut Trumpin ja Clintonin välillä. Osavaltion pohjoisosa on maaseutua, joka suosii republikaania. New Yorkin kaupungissa on kuitenkin niin paljon enemmän väkeä, että demokraatti vie aina potin.

Heidi Piiroinen

Viikonloppuna mielipiteet törmäsivät Bronxin maalaismarkkinoilla, joilla maanviljelijä George Hammond myi lihaa ja munia. Hänen vakioasiakkaansa, lavastaja Seth Tillett, kehui Hammondin lihoja kaupungin parhaiksi mutta mielipiteitä ”täysin hulluiksi”.

”Olen kyllästynyt tähän paskaan”, sanoi George Hammond. Hän kannattaa Trumpia, koska tämä on luvannut poistaa perintöveron ja peruuttaa Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen Naftan, jonka seurauksena halvat kanadalaiset maataloustuotteet kilpailevat amerikkalaisten kanssa.

”Sosiaalituet valuvat ihmisille, jotka eivät halua tehdä töitä, kun taas ahkerilla ihmisillä on entistä tiukempaa”, valitti puoliso Holly Hammond.

He kutsuivat Clintonin avustajaa ”Hitlerin Himmleriksi”, joka siirtelisi mustia ja muslimeita eri alueille vaikuttaakseen Clintonin saamiin äänimääriin.

Tillett pyöritti epätoivoisena päätään. Hänestä Trump on rasisti, sovinisti, egoisti ja valehtelija.

”Mistä nämä muslimit muka tuotaisiin?” hän tivasi. Hammond kohautteli olkiaan.

Tillett sanoi kuitenkin oppineensa Hammondilta sen tärkeän läksyn, että maaseudulla eri asiat ovat tärkeitä kuin kaupungissa. Hammond on Tillettistä mukava ihminen – ja silti kannattaa Trumpia.

”Siksi on tärkeää, että ihmiset kohtaavat markkinoilla ja keskustelevat erilaisten ihmisten kanssa. Niin ei ikinä tapahdu supermarketissa”, Tillett sanoi.

”Viime viikolla näin, että George myi lihaa mustalle transseksuaalille. Ajattelin, että hän saa varmaan sydänkohtauksen, mutta ei.”

Sunnuntain jumalanpalveluksessa Harlemin First Corinthian -baptistikirkossa pastori Michael Walrond Jr. kehotti kaikkia seurakuntalaisia uurnille. Hän ei neuvonut, ketä äänestää, mutta puhui myötätunnon tärkeydestä.

Jumalanpalvelukseen osallistuneen sosiaalityöntekijä Wanda Lawrencen mielestä Trumpin vaalikampanja on tuonut näkyville pinnan alla kyteneen rasismin. Se jää, vaikka Trump häviäisi.

”Kun näen, miten suosittu Trump Yhdysvalloissa on. . . Näin mustana naisena mietin, että mitä ihmettä te kaikki oikein ajattelette?”

