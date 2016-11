Juomamukien myynti on paljastanut voittajan kolmesti putkeen – Yhdysvaltain vaalitulosta ennustetaan myös tiikerien ja pitsojen avulla

New Yorkin osavaltiossa East Hamptonissa pientä kauppaa pitävä Valerie Smith on onnistunut selvittämään etukäteen Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloksen jo kolme kertaa.

Vuoden 2004 vaalien alla Smith alkoi myydä ehdokkaiden nimillä varustettuja muovikuppeja ja pitää julkisesti kirjaa niiden myyntimääristä, yhdysvaltalaislehti The New York Times kertoo. Silloin eniten myytiin lopulta presidentti George W. Bushin kuppeja – ja Bush voitti vaalit.

Asiakkaat innostuivat ja kuppien menekki ennusti oikein Barack Obaman molemmat voitot vuosina 2008 ja 2012. Tänä vuonna demokraattien ehdokas Hillary Clinton johtaa Smithin kuppipörssissä selvästi. Clintonin kuppeja on ostettu noin viisi tuhatta, kun Trump on jäänyt alle neljän tuhannen.

Kaupan tuoreimman päivityksen mukaan Clinton-kupit ovat olleet loppuunmyydyt lauantaista lähtien, mutta Trump-kuppeja olisi vielä jäljellä.

Clinton cups sold out since Saturday. We have trump cup surplus. So to meet demand we are coloring the Clinton logo on back of trump cup. #election2016 #nyt.com #gracenotes #jamesbarron Kuva, jonka The Monogram Shop East Hampton (@themonogramshopeasthampton) julkaisi 7. 11ta 2016 klo 12.34 PST

Smithin mukaan asiakkaista on lähes mahdoton päätellä, kumman kupin he ostavat. Sen sijaan tällä kertaa vaaleista – tai siis ainakin kuppien ostajilta – on puuttunut ilo ja into.

”Tällä kertaa täydellinen huumorin ja vitsikkyyden puute on ollut ilmeistä ja merkittävää”, Smith sanoi The New York Timesille.

Smith ja hänen kuppikauppansa ei ole läheskään ainut epätieteellinen tapa ennustaa Yhdysvaltain presidentinvaalien voittajaa.

Smithin kuppipörssiin voi esimerkiksi verrata Halloween-naamareiden kauppaa. Yhdysvaltalainen naamiaisasuketju Spirit Halloween on ennustanut vaalien voittajan oikein vuodesta 1996, televisiokanava NBC kertoo. Ennuste perustuu siihen, kumman ehdokkaan naamarit tekevät paremmin kauppansa.

Tänä vuonna myydyistä naamareista 55 prosenttia on ollut republikaanien ehdokkaan Donald Trumpin.

CARLO ALLEGRI / Reuters

Suosittuja ennustajia ovat myös eläimet.

Skotlantilaislehti The Scotsman kertoo Sue Zachariaksen kolmivuotiaasta Golden Guernsey -vuohesta, joka ennusti oikein viime kesänä Britanniassa järjestetyn EU-kansanäänestyksen tuloksen.

Metodi on yksinkertainen. Vuohi valitsee kahdesta paperilapusta toisen. Tällä kertaa se valitsi Clintonin.

Uutistoimisto AFP puolestaan kertoo Kiinan Hunanissa sijaitsevasta Shiyanhun ekologisesta turismipuistosta, jonka Geda-apinasta on tullut paikallinen legenda ”profetiaalisten kykyjensä” ansiosta. Asiasta laajemmin kertovan The Washington Post -lehden mukaan Gedan erikoisuus on ollut ennustaa voittaja eurooppalaisten jalkapallojoukkueiden otteluista.

Geda ennustaa voittajan valitsemalla ehdokkaiden pahvikuvien viereen jätetyistä banaaneista mieluisimman. Tällä kertaa se ennusti voittajaksi Trumpia.

Yhdysvaltain presidenttiä on ennustettu myös siperialaisessa Krasnojarskin eläintarhassa, uutistoimisto Reuters kertoo. Siellä jääkarhu Feliksin ja tiikeri Junonan eteen vietiin kurpitsat, joihin oli kaiverrettu ehdokkaiden nimet. Feliks päätyi syömään kurpitsaa, johon oli kaiverrettu Trumpin nimi. Junona sen sijaan alkoi ensimmäisenä syödä Clinton-kurpitsaa.

ILYA NAYMUSHIN / Reuters

Yhdysvalloissa ennustajina on käytetty myös lapsia.

Lastensarjoistaan tunnettu Nickelodeon-kaapelikanava on jo pitkään järjestänyt vaalien alla äänestyksen, jossa lapset – tai lapsina esiintyvät – ovat valinneet suosikkinsa. The Washington Postin mukaan äänestyksen voittaja on voittanut vuodesta 1988 alkaen myös varsinaiset vaalit kaikkina muina vuosina kuin 2004. Silloin Nickelodeonin äänestyksen voitti demokraattien John Kerry, joka vaaleissa kuitenkin hävisi presidentti George W. Bushille.

Tällä kertaa äänestyksen voitti Clinton.

Tunnettu on myös newyorkilainen Benjamin Franklinin mukaan nimetty ala-aste, jossa lapset äänestävät ehdokkaiden välillä, televisiokanava CBS kertoo. Äänestys on järjestetty 48 vuoden ajan, eivätkä lapset ole vielä kertaakaan erehtyneet. Vaalit on aina voittanut se ehdokas, joka on voittanut myös koulun vaalit.

”Olemme aika ylpeitä siitä”, rehtori Patricia Moore kertoi CBS:lle.

Tällä kertaa lasten suosikki on Clinton.

Helsingissä oman äänestyksensä ovat panneet pystyyn ruoankuljetuspalvelu Wolt ja ravintola Pjazza. Äänestää voi tilaamalla Trump-pitsan tai Hillary-pitsan.

Trump-pitsa on ”rasvainen ja juustoinen kokonaisuus”, jossa jopa munakoiso on uppopaistettua ja pekonivalli jakaa lätyn kuin Trumpin lupaama muuri Amerikan. Perinteistä margaritaa mukailevassa Hillary-pitsassa ”ei ole mitään populistista, mutta se hoitaa homman”.

Reaaliaikaisen seurantasivun mukaan Hillary-pitsa johti Trump-pitsaa tiistaiaamuna prosentein 60,5–39,5.

