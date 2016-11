Asiantuntija antaa 8 prosentin todennäköisyyden sille, että USA:n vaalit eivät ratkea vielä – miten se on mahdollista?

Yhdysvaltojen vaalimylly on jatkunut niin pitkään, että moni varmaan huokaa pian helpotuksesta. Oli tulos sitten mikä tahansa, niin ainakin tämä on kohta ohi. Äänestäminen on alkanut jo.

Uuden presidentin nimen pitäisi selvitä aamuyöstä keskiviikkona.

Paitsi että sekään ei ole varmaa.

Yhdysvaltojen ehkä seuratuin vaaliblogi Fivethirtyeigh antaa jopa 8 prosentin todennäköisyyden sille, että äänet joudutaan laskemaan uudelleen jossakin osavaltiossa. Tämä voisi tarkoittaa päiväkausien lisäjännitystä.

Blogia pitää tilastonikkari Nate Silver, joka on saanut mainetta ennakoimalla aiempien vaalien tuloksia poikkeuksellisen osuvasti. Silverin sivusto kokoaa saatavilla olevaa kyselydataa ja analysoi sitä Silverin luoman mallin mukaisesti.

Miten uudelleenlaskentaan voitaisiin joutua?

Yhdysvaltalaiskanava CNN selittää, että uudelleenvalintaa säätelevät osavaltiokohtaiset lait. Joissakin osavaltioissa laki jopa edellyttää äänien uudelleen laskemista, jos tulos on riittävän tiukka.

Toisissa osavaltioissa uudelleenlaskenta voi tulla kyseeseen, jos toinen ehdokkaista sitä vaatii. Käytännössä tämä luultavasti tapahtuisi tilanteessa, jossa kyseisen osavaltion tuloksen muuttuminen muuttaisi koko vaalituloksen toiseksi.

Juuri tällainen oli tilanne vuonna 2000. Silloin demokraatti Al Gore hävisi ensimmäisessä ääntenlaskennassa George W. Bushille niin tiukasti, että Floridan osavaltion laki pakotti laskemaan äänet uudelleen koneellisesti. Bushin etumatka supistui vain satoihin ääniin. Gore vaati vielä tiettyjen vaalipiirien äänien uudelleenlaskentaa käsin. Tämän pelin puhalsi lopulta poikki Yhdysvaltain korkein oikeus ja Bushista tuli presidentti.

DAVID RYDER / Reuters

Näissä vaaleissa esiin on noussut myös uusi kysymys. Mitä jos hävinnyt osapuoli ei tunnustakaan tappiotaan?

Republikaaniehdokas Donald Trump sanoi viimeisessä vaaliväittelyssään, että hän pitää Yhdysvaltoja tappion tunnustamisen suhteen ”jännityksessä”, mikäli demokraatti Hillary Clinton voittaa vaalin.

Tämä olisi ennenkuulumatonta Yhdysvaltojen modernin demokratian historiassa. Onnittelupuhelu kakkoseksi jääneeltä vaalin voittajalle on erittäin tärkeä osa Yhdysvaltojen kansanvallan perinnettä. Kukaan ei ole siitä laistanut, vaikka kampanja olisi ollut kuinka likainen.

Mitään oikeudellista ongelmaa Trumpin mahdollinen kieltäytyminen ei kuitenkaan aiheuttaisi. Uuden presidentin virkaan astuminen ei vaadi, että häviäjä myöntäisi tappionsa.

Toki Trump voi haastaa jonkin osavaltion vaalituloksen myös oikeusteitse. Jos tulos kuitenkin on varsin selvä, tällaisella oikeusjutulla ei CNN:n mukaan ole menestymisen mahdollisuuksia.

Kokonaan toinen kysymys on se, miten tappion tunnustamatta jättäminen vaikuttaisi Trumpin äänestäjiin. Yhdysvalloissa on oltu huolissaan siitä, lähtisikö osa innokkaimmista Trumpin kannattajista haastamaan vaalitulosta jollakin tapaa väkivaltaisesti.

Toisaalta ei ole hyvä mennä vielä liiaksi asioiden edelle. Trumpillakin on yhä varsin suuret voiton mahdollisuudet.

Samainen Nate Silverin blogi arvioi tällä hetkellä Trumpin voiton todennäköisyydeksi 28 prosenttia. Todennäköisyys on lähes sama kuin että saisi yhdellä nopan heittämällä viitosen tai kuutosen. Sitä tapahtuu.

Yhdysvaltojen uudeksi presidentiksi valitaan 8. marraskuuta Donald Trump tai Hillary Clinton.