Prinssi Harry suuttui naisystävänsä kohtelusta – trollit ja media piinaavat

Britannian prinssi Harry on suuttunut siihen, kuinka osa mediaa ja verkon nettikiusaajat piinaavat hänen amerikkalaista naisystäväänsä Meghan Marklea ja tämän lähipiiriä.

Prinssi Harry ilmaisi tuskastumisensa lausunnossa, jonka julkisti torstaina hänen tiedottajansa. Lausunto twiitattiin Kensingtonin palatsin tililtä, joka toimii prinssin sekä hänen veljensä prinssi Williamin ja Kate -kälyn viestintäkanavana.

(Juttu jatkuu twiitin jälkeen).

Kensington Palace has issued a statement this morning about the harassment currently being experienced by Meghan Markle and her family. pic.twitter.com/EuFZ4fmUIj