Lontoo

Pääministeri Theresa Maylla on edessään lähes ylivoimainen urakka Britannian EU-eron kanssa. On kuitenkin yksi taho, joka on aivan liian heikko iskemään kapuloita pääministerin brexit-rattaisiin: Britannian työväenpuolue.

Työväenpuolue on Britannian suurin oppositiopuolue. Labourilla ja sen johtajalla Jeremy Corbynilla olisi velvollisuus haastaa Mayn konservatiivihallitus ja sen ajama brexit-linja.

Eikä vain velvollisuus, vaan myös tilaisuus.

Viime viikolla tuomioistuin linjasi, että May ei saa käynnistää brexit-neuvotteluja ilman parlamentin käsittelyä. Tuomio oli iso isku Maylle, jonka mielestä päätösvalta kuuluu vain hänelle.

Lopullisen sanan asiasta sanoo korkein oikeus joulu–tammikuussa. On täysin mahdollista, että korkein oikeus päätyy puoltamaan parlamentin sananvaltaa.

Myös Mayn hallitus tuntuu aavistavan, että takapakkia on tulossa. Brittimedian mukaan hallitus on alkanut jo varautua siihen, että EU-eron käynnistäminen edellyttää kansanedustajien osallistumista.

Mutta mitä tekee oppositio eli Corbynin työväenpuolue? Pistää Mayn hallituksen koville? Tarjoaa Britannialle vaihtoehdon?

Vielä mitä. Labourin johtajat pelaavat kiltisti Mayn pussiin.

Corbyn kertoi viime sunnuntaina Mirror-lehden haastattelussa brexit-ehdoistaan – mutta labourin kakkosmies Tom Watson riensi maanantaina perumaan ne.

”EU-kansanäänestystulos oli selvä, ja EU-eroneuvottelut aloitetaan, kun asia tulee parlamenttiin. Meillä on asiasta paljonkin sanottavaa, mutta loppupeleissä työväenpuolue tulee tukemaan Theresa Mayta brexit-neuvottelujen käynnistämisessä”, Watson sanoi BBC:n radio-ohjelmassa.

Suomeksi: labour lupaa jo etukäteen tukea päävastustajaansa eli konservatiivipääministeriä päätöksessä, joka on yksi brittiparlamentin tärkeimmistä vuosikymmeniin.

”Emme kyseenalaista EU-kansanäänestyksen tulosta, emmekä halua uutta kansanäänestystä”, vakuutti myös Corbyn.

Miksi työväenpuolue ei käytä hyväkseen tilaisuutta lisätä poliittista painetta hallitusta kohtaan? Miksi labour on niin lepsu?

Työväenpuoluelaisia pelottaa äänestäjien kosto.

Labour oli vielä keväällä nimellisesti EU-jäsenyyden jatkon puolella, vaikka puoluejohdon kampanjointi olikin vaisua. Loputkin EU-innosta hävisi kansanäänestyksen jälkeen. Puolue-eliitti tajusi silloin, että iso osa työväenpuolueen perinteisestä äänestäjäkunnasta kannattaa brexitiä.

Nyt labourissa lasketaan, että Mayn haastaminen ja brexit-neuvottelujen lykkääminen söisivät kannatusta edelleen. Turvallisempaa onkin myötäillä konservatiivihallitusta ja vakuuttaa sitoutumista brexitiin.

Oppositiossa kampoihin panee kunnolla vain Skotlannin kansallispuolue. Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon ilmoitti tiistaina lähettävänsä juristinsa korkeimpaan oikeuteen parlamentarismia puolustamaan.

Jos labour uskaltaisi panna Mayn hallituksen brexit-linjan lujille, voisivat edessä olla jopa ennenaikaiset parlamenttivaalit. Normaalissa tilanteessa oppositio riemastuisi mahdollisuudesta nousta valtaan. Labourin tilanne on kuitenkin kaikkea muuta kuin normaali.

Työväenpuolueen suosio mataa alhaalla. Jos parlamenttivaalit olisi järjestetty marraskuun alussa, olisi konservatiivipuolue kerännyt 41 prosenttia äänistä ja labour 27 prosenttia. Kyselyn teki YouGov-yhtiö.

Mayn suosio jättää Corbynin tyystin varjoonsa. Peräti 47 prosenttia pitää Mayta parhaana henkilönä pääministeriksi. Corbynin henkilökohtainen kannatus on vaivaiset 16 prosenttia. Corbynin karismalla ei tulla pääministeriksi.

Konservatiivien enemmistö parlamentin alahuoneessa on kuitenkin niukka. Jos muut puolueet liittoutuisivat ja houkuttelisivat rintamaansa konservatiivien brexit-kriitikoita, saattaisi hallitus – tai ainakin sen EU-erolinja – horjua.

On silti hyvin epätodennäköistä, että kansanedustajat lähtisivät kyseenlaistamaan EU-eropäätöstä. Pikemminkin kyse on siitä, mitä Britannian tavoittelee tulevissa EU-eroneuvotteluissa.

Mayn hallitus on ollut kallistumassa kovan brexitin kannalle. Se merkitsisi lähtemistä EU:n yhteismarkkinoilta ja EU-maahanmuuton rajoittamista.

Pehmeän brexitin kannattajat puolestaan ajavat vaihtoehtoa, jossa Britannia pysyisi mahdollisimman lähellä unionia. Myös Corbyn mainitsi yhteismarkkinoille jäämisen yhtenä brexit-ehtonaan.

Osa konservatiiveistakin voi kallistua ennenaikaisten parlamenttivaalien kannalle, jos brexit-neuvottelujen aloittaminen pitkittyy. Vaalit puhdistaisivat ilmaa.

Matkassa on kuitenkin mutkia. Aiemmin Britanniassa pääministeri päätti parlamenttivaalien ajankohdan. Maa siirtyi kuitenkin 2011 kiinteisiin viiden vuoden mittaisiin vaalikausiin.

Ennenaikaisiin vaaleihin on vain kaksi tietä: joko parlamentti äänestää epäluottamuksesta hallitusta kohtaan, tai kaksi kolmasosaa kansanedustajista päätyy uusien vaalien kannalle.

May ei halua uusia vaaleja. Corbynkaan ei näytä haluavan, koska tietää häviävänsä.