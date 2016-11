Viihdemaailman supertähdet tukevat sankoin joukoin Clintonia – Trump: ”Emme tarvitse Beyoncéta”

Yhdysvaltain presidenttiehdokkaat ovat parhaansa mukaan haalineet tukijoikseen suosittuja julkisuuden henkilöitä kuten näyttelijöitä ja muusikkoja, jotka voivat vaikuttaa ihailijoidensa äänestyspäätökseen.

Tämän kisan on voittanut selvästi demokraattipuolueen ehdokas Hillary Clinton. Hänen puolestaan on puhunut huomattavasti vakuuttavampi joukko viihdemaailman tähtiä kuin mitä republikaanipuolueen ehdokas Donald Trump on onnistunut kokoamaan rinnalleen.

Clintonin kampanjatilaisuuksissa ovat esiintyneet muiden muassa muusikot Beyoncé, Jay Z, Lady Gaga, Miley Cyrus, Katy Perry, Jennifer Lopez, Madonna, Jon Bon Jovi, Bruce Springsteen ja Stevie Wonder.

”Haluan, että varttuessaan tyttäreni näkee, että maatamme johtaa nainen ja hänen mahdollisuutensa ovat rajattomat”, Beyoncé sanoi viime perjantaina musiikkilehti Billboardin mukaan.

Sokea Stevie Wonder puolestaan sanoi perjantaina uutissivusto Huffington Postin mukaan, että Trumpin äänestäminen on kuin pyytäisi Stevie Wonderia ajamaan autoa.

”Äänestäkää historian ensimmäistä naispuolista Yhdysvaltain presidenttiä. Ravistellaanpa vähän, Amerikka, tämä maa tarvitsee vähän rokkia”, Lady Gaga kirjoitti Instagram-viestissään.

Tunnetuista Hollywood-näyttelijöistä Clintonin rinnalle ovat asettuneet muiden muassa Meryl Streep, Robert De Niro, George Clooney, Sigourney Weaver, Salma Hayek, Sarah Jessica Parker ja Leonardo DiCaprio.

Nimekäs julkkisrintama Clintonin takana ei ole yllätys, koska viihdetaiteilijat on poliittisilta kannoiltaan voittopuolisesti liberaaleja ja liberaalit äänestävät tyypillisesti demokraatteja. Näissä vaaleissa eturivin julkkikset ovat kerääntyneet silti tavallistakin selvemmin demokraattien puolelle.

Viikonloppuna Trump kommentoi asiaa sanomalla, että ei kaipaakaan julkkiksia innostaakseen ihmisiä.

”Emme tarvitse Beyoncéta.”

Variety-lehden mukaan Trump moitti Clintonin kokoamaa muusikkokaartia ”poliittista prosessia halventavaksi”.

Ei Trump silti ole kieltäytynyt viihdetaiteilijoiden julkisesta tuesta. Hänen julkkistukijansa vain vaikuttavat kakkosketjulta Clintonin saamiin verrattuna.

Trumpin kampanjatilaisuuksissa on esiintynyt muiden muassa rockmuusikko Ted Nugent, joka tunnetaan musiikkinsa ohella aseenkanto-oikeuden puolustamisesta.

”Diggaan Donald Trumpia”, laulaja Kid Rock on paljastanut. ”Antakaa liikemiehen pyörittää maata kuin yritystä”, hän sanoi musiikkilehti Rolling Stonen haastattelussa.

Tunnetuin Trumpia tukeva näyttelijä lienee Oscar-palkittu Jon Voight.

”Donald on hauska, leikkisä ja värikäs mutta ennen kaikkea rehellinen”, Voight sanoi konservatiiviselle uutis- ja mielipidesivustolle Breitbart Newsille.

Voight ja Clintonia kannattava Robert De Niro ovat haukkuneet toisiaan julkisesti. De Niro on kutsunut Voightia ”harhaiseksi”.

I am so ashamed of my fellow actor Bobby DeNiro's rant against Donald Trump. What foul words he used against a presidential nominee. cont'd