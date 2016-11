Ruotsissa ehdotetaan voittokattoa yksityisille hyvinvointiyrityksille kuten kouluille ja terveyspalveluille

Tukholma

Pitäisikö yksityisten ja verorahoitusta saavien hyvinvointiyritysten kuten koulujen tai terveyspalveluiden voittoja rajoittaa? Se on yksi Ruotsin poliitikkojen tämän hetken kovaäänisimmistä kiistoista.

Yksi vastaus saatiin tiistaina, kun selvitysmies Ilmar Reepalu ehdotti hallitukselle jättämässään selvityksessä yritysten voitoille selvää kattoa.

Kattoa suuremmat voitot tulisi vastaisuudessa sijoittaa tietyin poikkeuksin yrityksen toimintaan. Toisin sanoen esimerkiksi lisähenkilökunnan palkkaamiseen, palkankorotuksiin tai toiminnan kehittämiseen muilla tavoilla.

Ehdotus koskisi muun muassa yksityiskouluja, terveydenhoitoa ja vanhustenhoitoa.

”Tämä tarkoittaa, että verorahoja käytettäisiin siihen, mihin ne on tarkoitettu”, Reepalu sanoi lehdistötilaisuudessa Tukholmassa.

Ehdotuksen mukaan yksityisten hyvinvointiyritysten liikevoitto suhteessa käyttöpääomaan saisi vastaisuudessa olla enintään seitsemän prosenttiyksikköä suurempi kuin valtiolainan korko.

Selvityksen mukaan noin 6 500 ruotsalaista hyvinvointialan yritystä teki vuonna 2014 tätä rajaa suurempia voittoja ja 2 200 pienempiä.

Rahassa laskettuna 4,5–5 miljardia kruunua eli noin 450–500 miljoonaa euroa enemmän olisi mennyt omistajien sijaan yritysten toimintaan, mikäli ehdotuksen vaatimukset olisivat olleet voimassa, Reepalu laski.

Voittokeskustelun taustalla ovat osittain Ruotsin lehdistössä laajasti tilaa saaneet skandaalit, joissa yksityisistä verorahoitusta saavista yrityksistä, muun muassa vanhustenhuollosta, on paljastunut puutteita.

Viime aikoina laajaa huomiota ovat herättäneet muun muassa yksityiskoulujen konkurssit ja koulut, joiden epäillään antaneen oppilailleen ansaittua parempia numeroita markkinoiden paineen kannustamana.

Myös koulujen toimiminen voitontavoittelun ehdoilla pörsissä on kiihdyttänyt poliitikkoja.

”On selvää, etteivät veronmaksajien rahat saa mennä voittoihin, 60 000 lasta on myynnissä pörssissä”, pääministeri Stefan Löfven jyrisi hiljan SVT:n Agendassa Academedia-koulukonsernin pörssilistautumiseen viitaten.

Yritysmaailmassa mahdollinen voittokatto on tuomittu laajasti. Pelkona on muun muassa, että se johtaisi laajoihin yrityskuolemiin. Yritysten linja on jo pitkään ollut, että voittojen sijaan pitäisi säännellä laatua.

Ruotsin elinkeinoelämän keskusliiton Svenskt Näringslivin toimitusjohtaja Carola Lemne katsoo, että voittojen rajoittamien on hyökkäys yrittämisen vapautta vastaan.

”Taustalla tuntuu olevan haluttomuus ymmärtää, kuinka yrityksen toimivat, minkälaisia kannustimia niillä on ja miten kannattavuus johtaa tehokkuuteen ja kehitykseen”, hän kirjoittaa lehdistötiedotteessa.

Myös opposition porvareille voittokatto on punainen vaate. Neljä porvaripuolueen johtajaa torjuivat voittokaton yhteisessä kirjoituksessaan Dagens Nyheterissä tiistaina.

”Ehdotettu säätely on hyvin pitkälle menevää ja tarkoittaisi käytännössä loppua uusien yritysten perustamiselle ja että monet yritykset lopettavat”, sanoi liberaalien Jan Björklund TT:n haastattelussa.

Epäselvää on, voiko vastaava voittokatto ikinä tulla voimaan. Nykytilassa sille ei näyttäisi olevan Ruotsin valtiopäivien tukea.

Punavihreä vähemmistöhallitus aikoo nyt keskustella asiasta opposition kanssa. Varsinainen lakiehdotus olisi määrä jättää vuonna 2017.