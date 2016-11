HS seuraa USA:n vaaliyötä hetki hetkeltä – Ennusteet: Trumpilla yhä mahdollisuus voittaa

HS seuraa tällä sivulla Yhdysvaltojen presidentinvaalien tuloksien selviämistä hetki hetkeltä. Vaalipäivän etenemistä seurataan tässä jutussa illan mittaan. Tiivis tulosseuranta alkaa aamuyöllä kello 2.00, jolloin äänten laskenta pääsee vauhtiin.

Päivityksiä tekevät HS:n entiset Washingtonin-kirjeenvaihtajat Tuomas Niskakangas ja Pekka Mykkänen sekä ulkomaantoimittaja Virve Kähkönen.

Kello 19.42 Clintonin vaalivalvojaisiin jonotetaan Manhattanilla – HS:n kirjeenvaihtaja paikalla

HS:n kirjeenvaihtaja Laura Saarikoski jonottaa parhaillaan Hillary Clintonin vaalivalvojaisiin Manhattanilla. Saarikosken mukaan jonossa on noin parituhatta ihmistä, joista ensimmäinen saapui paikalle jo aamuviideltä paikallista aikaa. Ovet aukeavat iltakuudelta eli yhden aikaan yöllä Suomen-aikaa.

”Ihmisillä on mukana sanomalehtia, omenoita, Hillary-kylttejä ja taitettavia tuoleja. Hämmästyttävää kyllä vaikka on marraskuu, täällä pitäisi olla mukana myös aurinkorasvaa. Moni pitelee talvitakkeja tai villatakkeja päänsä päällä, ettei saisi auringonpistosta”, Saarikoski kertoo.

Jacob K. Javits -kokouskeskuksessa järjestettäviin valvojaisiin on jaettu etukäteen 30 000 yleisölippua, mutta kaikki eivät mahdu sisälle. Jonossa on paljon 20–40-vuotiaita, joista osa on matkustanut paikalle Alabamasta ja Kaliforniasta saakka.

”Ihmiset täällä ovat hyvin voitonvarmoja siitä, että ovat tulossa Yhdysvaltain ensimmäisen naispresidentin voitonjuhliin”, Saarikoski kertoo.

Kello 19.28 Muutamat osavaltiot ratkaisevat

Muistakaa tulosten seurannassa tämä: Kokonaisäänimäärällä ei ole merkitystä. Viimeksi vuonna 2000 republikaani George W. Bush voitti vaalit, vaikka demokraatti Al Gore keräsi puoli miljoonaa ääntä enemmän.

Voittaja määräytyy valitsijamiesten mukaan. Kussakin osavaltiossa enemmän ääniä kerännyt ehdokas saa kaikki osavaltion valitsijamiehet, joita on jaettu asukasluvun mukaisessa suhteessa.

Presidentiksi nousee se, joka saa valitsijamiehistä yli puolet eli vähintään 270.

Tällaisessa järjestelmässä ratkaisevaan rooliin nousevat niin sanotut vaa’ankieliosavaltiot. Ne ovat osavaltioita, joissa kumpi tahansa, Clinton tai Trump, voi realistisesti voittaa äänten enemmistön ja sitä myötä koko osavaltion valitsijamiehet. Vaalituloksen seurannassa kannattaa keskittyä näihin osavaltioihin.

Ennakkoanalyysien perusteella erittäin tasaväkisiä osavaltioita ovat ainakin Florida (29 valitsijamiestä), Nevada (6) ja New Hampshire (4).

Clintonilla on ennakolta arvioiden etulyöntiasema seuraavissa vaa’ankieliosavaltioissa: Pennsylvania, Maine, Michigan, Wisconsin, Minnesota ja Colorado. Trump puolestaan on suosikki seuraavissa: Ohio, Arizona ja Georgia.

Klo 19.07 Kumpi voittaa?

Yksi asia on selvä. Hillary Clinton lähtee vaaleihin suosikkina. Mutta kuinka iso yllätys Donald Trumpin voitto olisi? Katsotaan ensin vaaliennustajien kuninkaaksi edellisissä vaaleissa noussutta Nate Silveriä ja hänen 538-ennustesivustoaan.

Silver julkaisi viimeisen ennusteensa tiistaina. Sen mukaan Hillary Clintonin mahdollisuudet voittoon ovat 72 prosenttia ja Donald Trumpin 28 prosenttia. Tämä tarkoittaisi, että on Trumpilla on paremmat mahdollisuudet kuin yksi neljästä.

The New York Timesin luvut ovat Trumpille tylymmät: Clinton 85 prosenttia ja Trump 15 prosenttia. Trumpin mahdollisuudet olisivat siis huonommat kuin tietyn luvun heittäminen yhdellä nopanheitolla.

Vedonlyöntikertoimien perusteella todennäköisyys Clintonin ja Trumpin voitoille on jotain tältä väliltä. Clinton noin 80 prosenttia, Trump noin 20 prosenttia.

Eli: Clinton on selvä suosikki, mutta Trumpin mahdollisuudet eivät ole lainkaan mitättömät.

Klo 19.05 Tervetuloa!

Tervetuloa HS:n vaaliseurannan pariin! Seurananne ovat illalla HS:n ulkomaantoimittaja Virve Kähkönen ja HS:n entinen Washingtonin-kirjeenvaihtaja Tuomas Niskakangas. Varsinainen tulosseuranta alkaa kello 02.00, jolloin tuloksia listaavat ja kommentoivat Niskakangas ja toinen HS:n entinen Washingtonin-kirjeenvaihtaja Pekka Mykkänen.