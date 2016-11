Timo Soini: Yhdysvaltojen vaalikampanja on ollut törkyinen

Berliini

Saksan ulkoministerin Frank-Walter Steinmeierin mukaan oikeastaan kaikilla on syytä olla helpottunut siitä, että vaalikampanjointi Yhdysvalloissa vihdoin loppui.

Steinmeierin mukaan uudelle presidentille jää vaalikampanjasta vaikea perintö, pahasti jakautunut maa. ”Uuden presidentin on vaikea kuroa umpeen näitä juoksuhautoja”, Steinmeier sanoi tiistaina Berliinissä, jossa koolla olivat Saksan, Suomen, Ruotsin ja Tankan ulkoministerit käsittelemässä ajankohtaisia kansainvälisen politiikan kysymyksiä.

”Sellaiset poliittiset kiistat, jotka on tarkoitettu vain vihollisuuksiin ilman, että niihin olisi pohjustettu myös välttämättömiä kompromisseja, ovat vaaraksi demokratialle”, Steinmeier sanoi HS:lle.

Suomen ulkoministeri Timo Soini (ps) oli samoilla linjoilla: vaalikampanja oli törkyinen.

Yhdysvaltain kärjistynyt vaalikamppailu on antanut myös muille pelureille mahdollisuuden valtapoliittisiin liikkeisiin, ja niitä on myös nähty. Soinin mielestä voi kysyä, miksi esimerkiksi Turkki on juuri nyt liikkeellä näin kovin toimin niin Turkissa kuin Syyriassa. Siihen on nyt tilaisuus, ja Venäjä vaikuttaa taustalla, Soini pohti.

”USA on se, joka on käymistilassa. Nyt on hyvä tilaisuus tehdä tällaisiakin liikkeitä, joita miettisi vähän totisemmin, jos tilanne olisi toisin. Etenkin, kun Turkki on Nato-maa. Mutta maailmanpolitiikka on sellaista, että välillä voi löytää aika erikoisia petikavereita.”

Turkin tekemät poliitikkojen ja toimittajien pidätykset ja lehtien lakkautukset ovat kiristäneet EU:n ja Turkin välit aivan uudella tavalla. Berliinissä ulkoministerit toivoivat, ettei EU olisi se, joka katkaisisi Turkki-neuvottelut.

”Raja menee kuolemantuomiossa. Jos Turkki palauttaa sen, se päättää EU-jäsenyysprosessinsa”, Soini sanoo.

Tiistaina Turkki syytti Saksaa kurdipuolue PKK:n tukemisesta. Steinmeier vastasi, että todellisuus on toinen, sillä Saksa luokittelee PKK:n terroristijärjestöksi.