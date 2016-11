HS New Yorkissa: Latinot rakentavat muuria Trumpin eteen – ”Kyllä vaan, latinot äänestävät. Ja voit arvata, ketä!”

Queens

Yhdysvaltain vaalipäivä on alkanut New Yorkissa aurinkoisena. Antonio Guzman rappaa tiilitalon seinää Jamaica Estatesin pientaloalueella. Naapurissa on Donald Trumpin vanhempien kotitalo, joka erottuu Midland Parkwayn muista rakennuksista neljällä kreikkalaistyylisellä pylväällä.

”Mitäs kuvittelet, että minä siitä miehestä ajattelen”, Guzman murahtaa edes keskeyttämättä laastin levitystä.

”Näytänkö minä muka joltain raiskaajalta tai huumekauppiaalta, mitä!”

Guzman muutti Meksikosta Yhdysvaltoihin 32 vuotta sitten. Hän on silmin nähden vaikeaa edes puhua siitä, miten syvästi Trumpin puheet meksikolaisista raiskaajista ja huumekauppiaista ovat häntä loukanneet.

”Teen töitä seitsemän päivää viikossa kymmenen tuntia päivässä. Siksi minä tänne tulin: tekemään työtä ja elättämään perheeni – ihan niin kuin suurin osa maahanmuuttajista.”

Guzman ei ole vielä äänestänyt, mutta lähtee äänestyspaikalle heti, kun päivän kymmentuntinen on täynnä. Äänestää aikovat kaikki hänen tuttunsakin.

”Kyllä vaan, latinot äänestävät. Ja voit arvata, ketä!”

Maahanmuuttajat ja erityisesti latinot näyttävät lähteneen vaaleissa joukolla liikkeelle. Esimerkiksi ratkaisevassa Floridan osavaltiossa ennakkoon äänestäneiden latinoiden määrä oli kasvanut edellisvaaleista 75 prosenttia.

Toisessa vaa’ankieliosavaltiossa Nevadassa latinoja äänesti ennakkoon niin paljon, että monet laskevat osavaltion menneen Clintonille jo ennen varsinaista vaalipäivää.

Latinotaustaisia asuu Yhdysvalloissa yli 56 miljoonaa, mikä on melkein 18 prosenttia maan väkiluvusta. Neljä vuotta sitten latinoista äänesti vain 48 prosenttia, mutta Trumpin puheiden arvioidaan nostavan lukua selvästi.

Donald Trump on vaatinut muuria Meksikon rajalle. Vaalipäivänä latinot yrittävät rakentaa äänimuurin, joka estää Trumpin pääsyn Valkoiseen taloon.

Jamaican alue on muuttunut aika lailla siitä, kun Donald Trump syntyi täällä vuonna 1946. Nykyään New Yorkin Queens on Guinnessin ennätystenkirjan mukaan maailman monikulttuurisin alue.

Tasainen virta äänestäjiä valuu äänestyspaikan ovesta sisään. Äänestyksen valvojan Rickey Jenkinsin mukaan äänestäjiä on paljon, vaikkei ihan yhtä paljon kuin 2008 vaaleissa. Tiedot muualtakin viittavat siihen, että äänestysprosentti nousee todella korkeaksi.

Äänestyspaikan ulkopuolella espanjaa puhuvat kaksoset kertovat äänestäneensä, mutta eivät kumpaakaan pääehdokkaista ”vaan sitä toista naista” tarkoittaen ilmeisesi vihreiden Jill Steinia. Nimeään naiset eivät halua edes suomalaiseen mediaan.

Heidi Piiroinen / HS

Sen sijaan muslimihuiviin kietoutunut Shaheeda Ally kertoo, mitä ajattelee.

”Donald Trumpilla on paljon hyviä ajatuksia, mutta hän puhuu liian rumasti. En pidä hänen tyylistään.”

Samaa sanoo moni muukin äänestyspaikalta poistuva. Moni maahanmuuttajakin pitää joistain Trumpin ajatuksista. Hekin haluavat muuttaa asioita ja panna rikolliset kuriin, eikä maahanmuuton kiristäminenkään ole kaikista huono idea.

Nuori latinopariskunta huikkaa ohi mennessään äänestäneensä Trumpia, koska he haluavat maahan muutosta. Nimeään he eivät kuitenkaan halua antaa.

Sen sijaan karibialaistaustaisen Nazir Bakshin mielipiteet ovat selvät.

”Donald Trump syntyi tuossa vieressä, mutta olen valmis lyömään vaikka viimeisen roponi vetoa siitä, ettei hän saa täältä montaakaan ääntä”, Bakshi sanoo.

”Trump on seksisti, rasisti, nasivihaaja, huijari . . tarvitseeko minun jatkaa?"

Noin kuusikymppinen Dood kertoo muuttaneensa Yhdysvaltoihin Guyanasta.

”Mustat, latinot ja monet muut olisivat oikeastaan halunneet äänestää Trumpia, mutta hän puhui liikaa roskaa”, Dood sanoo. ”Siksi minäkin menin lopulta takaisin toiselle puolelle.”

Myös Doodia harmittaa, että Yhdysvaltoihin pääsee nykyään ihan liian helposti. Yhdysvaltain suurlähetystöt jakavat hänen mielestään viisumeita kenelle vain.

Hän olisi hyvinkin voinut äänestää Trumpia, ellei tämä olisi tuonut hänen mieleensä synnyinmaan diktaattorin.

”Kesken yhden vaaliväittelyn Trump uhkasi panna Clintonin vankilaan. Mitä demokratiaa se muka on?”

Dood on sen verran pelästynyt, ettei halua antaa sukunimeään.

”Jos Trump sattuisi sittenkin voittamaan, hän voisi lukea lehtijutun ja panna minut vankilaan”, Dood selittää.

Heidi Piiroinen

Pääkadun varrella kahvilassa Dominikaanisesta tasavallasta kotoisin oleva Anna Vasques istuu viisivuotiaan Alex-poikansa kanssa. Hän on juuri käynyt äänestämässä Hillary Clintonia.

”Nyt on meidän latinoiden aika. Meidän äänillämme on merkitystä”, Vasques sanoo.

Näin Yhdysvaltain presidentinvaalien äänestys ja ääntenlasku etenevät

Yhdysvaltojen uudeksi presidentiksi valitaan 8. marraskuuta Donald Trump tai Hillary Clinton. Katso videolta, miten äänestys etenee ja milloin tiedämme uuden presidentin nimen. (KORJAUS: 8.11.2016 klo 14:59 korjattu kellonaikoja)

Eturivin julkkikset kampanjoivat Clintonin puolesta

Hillary Clinton on saanut tukea presidenttikampanjalleen monilta julkisuuden henkilöiltä. Donald Trumpin on ollut vaikeampi houkutella julkkiksia omaan kelkkaansa. Kuva: CNN, Reuters, leikkaus: Salla Hekkala

New York on vaalien keskipiste

Vahvat poliisivoimat vartioivat turvallisuutta New Yorkissa. Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin molempien pääpuolueiden ehdokkaat tulevat tästä kaupungista.