Kun Yhdysvaltain kansa viime yönä äänesti johtajan maailman ainoalle supervallalle, valinnan vaikutukset säteilevät myös Eurooppaan ja pieneen Suomeen saakka.

Karkeasti ottaen vaihtoehtoina olivat joko jatkuvuus tai sumuinen tulevaisuus, johon sisältyy paljon epävarmuutta. Näin summaa ministeri, entinen huippudiplomaatti Jaakko Iloniemi. Hänellä on vuosikymmenten kokemus ulko- ja talouspolitiikasta. Vuodet 1977–1983 hän työskenteli Suomen Yhdysvaltain-suurlähettiläänä ja sitä ennen hän oli perustamassa Etykiä.

Iloniemi arvioi Helsingin Sanomille, mitä vaikutuksia Euroopalle ja Suomelle olisi, kun Yhdysvaltain presidentti olisi republikaanien Donald Trump tai toisaalta demokraattien Hillary Clinton.

Vaalien alla etenkin Trump on herättänyt kohua lausunnoillaan, joiden on katsottu järkyttävän koko nykyisen maailmanjärjestyksen perusteita. Hän on muun muassa vihjaillut, ettei Nato välttämättä puolustaisi liittolaisiaan Baltiassa.

Iloniemi uskoo kuitenkin, että vallanvaihdon suurimmat seuraukset Suomelle saattavat olla taloudelliset.

”Trump alkaisi toteuttaa lupaamaansa talouspolitiikkaa, taloudellinen aktiivisuus Yhdysvalloissa heikkenee”, hän arvioi. Tämä iskisi myös Suomeen, joka kaipaisi Yhdysvalloistakin vetoapua yskivän talouden vauhdittamiseen.

Jo ennen vaalipäivää pelko Trumpin valinnasta on saanut osakekurssit heittelehtimään.

Trump presidenttinä nostaisi todennäköisesti myös entistä isompia esteitä vapaakauppasopimusten tielle. Hän arvostelee kaupan vapauttamista, koska hänen mukaansa se on vienyt amerikkalaisten työpaikkoja. Hän on uhannut vetäytyä Kanadan, Meksikon ja Yhdysvaltain välisestä vapaakauppasopimuksesta Naftasta, ellei Yhdysvallat saa parempia ehtoja.

Suomen kaltaiselle pienelle ja viennistä riippuvaiselle maalle kaupan vapaus on tärkeää.

Clintonkaan ei vaalikampanjan aikana erityisesti ylistänyt vapaakauppaa, mutta ei liioin hyökännyt sitä vastaan yhtä voimakkaasti kuin Trump. On mahdollista, että Clinton yrittäisi edistää Euroopan ja Yhdysvaltain vapaakauppasopimusta TTIP:iä.

Presidentin valinnan turvallisuuspoliittisten vaikutusten merkityksen Suomelle Iloniemi arvioi taloudellisia pienemmiksi yksinkertaisesta syystä:

”Esimerkiksi se, mitä Trump puhuu Natosta, ei meihin suoraan vaikuta. Me emme ole Natossa emmekä tule sinne mielipidemittauksista päätellen lähiaikoina menemäänkään.”

Trump sanoi kesällä, ettei hän presidenttinä välttämättä puolustaisi hyökkäyksen kohteeksi joutunutta Nato-liittolaista, jos maa ei ole maksanut omaa osuuttaan puolustuksestaan. Tämä tulkittiin uhaksi Naton peruslupaukselle, jonka mukaan kaikkia sotilasliiton jäseniä puolustetaan automaattisesti.

Clinton sen sijaan edustaa ulkopolitiikassakin jatkuvuutta.

Häntä pidetään hieman nykyistä demokraattipresidenttiä Barack Obamaa valmiimpana voimankäyttöön, mutta Iloniemi ei usko, että Clintonin linja suuresti poikkeaisi Obamasta.

”Trump sanoo, että Clinton aloittaisi kolmannen maailmansodan. Mutta hän oli neljä vuotta Obaman ulkoministerinä”, hän arvioi. Clinton toimi ulkoministerinä 2009–2013.

Iloniemen mukaan Yhdysvallat voisi Trumpin johdolla hyvinkin painostaa Naton eurooppalaisia liittolaisia laittamaan lisää rahaa omaan puolustukseensa.

Trump saattaisi myös liennyttää Venäjän-suhteita. Hän on antanut ymmärtää olevansa Clintonia sovinnollisempi Venäjää kohtaan.

Esimerkiksi Suomen entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd) arvioi Demokraatti-lehdelle yhdeksi ”myönteiseksi momentiksi” Yhdysvaltain ja Venäjän suhteiden parantumista, jos Trump valitaan.

”Onhan se mahdollista, mutta minkä kustannuksella?” Iloniemi kommentoi.

”Jos Trump aikoo parantaa suhteita, hänen pitäisi sanoa, mistä sitten tingitään.”

Yksi mahdollisuus on Iloniemen mukaan se, että Trumpin johdolla Yhdysvallat lopettaisivat Venäjää vastaan Krimin niemimaan valtauksen jälkeen asettamansa talouspakotteet. Iloniemi arvioi, että pakotteiden purkaminen saattaisi saada kannatusta esimerkiksi Saksasta.

Tämä voisi lisätä paineita myös siihen, että EU lopettaa omat pakotteensa.

Ulkopoliittisen kokemuksen suhteen entinen ulkoministeri Clinton ja Trump tuskin voisivat olla kauempana toisistaan.

Trumpia ei ole koskaan aiemmin valittu poliittiseen virkaan eikä hänellä ole juuri mitään kansainvälistä kokemusta. Jos hänet valitaan, hänen ulkoministerinsä ja ulkopoliittinen avustajakaarti saisivat todennäköisesti enemmän valtaa kuin jos presidenttinä on ulkopolitiikan konkari Clinton.

Hämärän peitossa on kuitenkin myös, kuka Trumpin ulkoministeriksi voisi nousta. Yli sata republikaanien ulkopolitiikan asiantuntijaa kirjoitti viime keväänä avoimen kirjeen Trumpia vastaan. Iloniemen mukaan kaikki republikaanien kokeneimmat ulkopolitiikan osaajat ovat kieltäytyneet yhteistyöstä hänen kanssaan.

Tiedossa ei siis ole sen paremmin tarkkaa sisältöä Trumpin ulkopoliittisista näkemyksistä kuin siitäkään, ketkä ulkopolitiikkaa alkaisivat hänen johdollaan tehdä.

”Toki voidaan sanoa, että näin voidaan aloittaa puhtaalta pöydältä”, Iloniemi sanoo.

”Mutta mikä se pöytä on? Se on täysin sumun peitossa.”

Clinton voitti Dixville Notchin äänestyksen neljällä äänellä

New Hampshiren Dixville Notchissa presidentinvaalien äänestys on järjestetty keskiyöllä jo vuodesta 1960. Tänä vuonna kylän äänistä suurimman potin vei Hillary Clinton.