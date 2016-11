Trump vai Clinton? – Vaalihuoneistot sulkeutuivat juuri tärkeässä Floridassa

Onko Yhdysvaltojen seuraava presidentti demokraattien Hillary Clinton, 69, vai republikaanien Donald Trump, 70? Tähän maailman polttavimpaan kysymykseen odotetaan vastausta lähituntien aikana.

Ensimmäiset vaalihuoneistot sulkeutuivat yhden aikaan aamuyöstä ja niiden tuloksia odotetaan parhaillaan. Ääniä lasketaan nyt Indianassa ja Kentuckyssä, missä Trumpin odotetaan voittavan selvästi. Alustavien tietojen mukaan näin onkin käymässä.

Kahdelta äänestys päättyi muun muassa Floridassa, mikä on lopputuloksen kannalta erittäin merkittävä osavaltio. Florida on suurin osavaltioista, joiden voitosta käydään tiukka kisa.

Milloin tulokset tiedetään?

Voittajan nimen pitäisi olla selvillä aamuun mennessä. Kahdessa edellisessä vaalissa häviäjä on tunnustanut tappionsa aamuseitsemän ja -kahdeksan välillä Suomen aikaa. Yllätyksiä saattaa kuitenkin tapahtua. Trump on esimerkiksi sanonut, ettei hän välttämättä hyväksy vaalitulosta, ellei se ole selvä.

Voittaja saattaa alkaa hahmottua jo kolmen jälkeen, kun äänestys päättyy parissakymmenessä osavaltiossa.

Kenen odotetaan voittavan?

Vaalipäivään mennessä selvä ennakkosuosikki on Clinton. Hän on johtanut mielipidetiedusteluja koko presidentinvaalikampanjan ajan. Clintonilla on etumatkaa kannatuksessa Trumpiin keskimäärin muutaman prosenttiyksikön verran.

Moni asiantuntijakaan ei ole kuitenkaan uskaltanut vannoa varmaksi Clintonin voittoa. Moni muistaa esimerkiksi Britannian kansanäänestyksen maan EU-erosta aiemmin tänä vuonna, jolloin populistit voittivat ja enemmistö halusi erota Euroopan unionista.

Presidentinvaaleissa on paljon pelissä. Clinton edustaa jatkuvuutta ja Trump arvaamattomuutta. Eurooppalaisille Trumpin voitto olisi tappio, sillä republikaaniehdokas on halunnut vetäytyä esimerkiksi yhteistyöstä sotilasliitto Natossa.

Mitkä ovat vaalien tärkeimmät osavaltiot?

Ratkaiseva rooli tuloslaskennassa on niin sanotuilla vaa’ankieliosavaltioilla. Ne ovat osavaltioita, joissa kumpi tahansa, Clinton tai Trump, voi realistisesti voittaa äänten enemmistön ja sitä myötä koko osavaltion valitsijamiehet. Ennakkoanalyysien perusteella erittäin tasaväkisiä osavaltioita ovat ainakin Florida (29 valitsijamiestä), Nevada (6) ja New Hampshire (4).

HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtajan Laura Saarikosken ohjeet osavaltioiden tulosseurantaan löydät tästä linkistä.

Helsingin Sanomat seuraa tiiviisti vaalitulosten laskentaa läpi yön. Merkittävä mittari on se, kuinka monta valitsijamiestä kumpikin ehdokas on voittanut taakseen eri osavaltioissa. Voittaakseen ehdokkaan täytyy saada 270 valitsijamiestä, ja luvun kehittymistä voit seurata tästä:

HSTV:n tulosstudio aloittaa lähetyksensä kello 2.30. Lähetystä voit seurata tästä linkistä. Suora lähetys jatkuu tuloksen selviämiseen asti ja luultavasti hieman ylikin, noin kello yhdeksään asti.

Lähetyksessä kuullaan muun muassa kirjeenvaihtaja Laura Saarikosken tunnelmia suoraan Clintonin virallisista vaalivalvojaisista. Uutiskuvaa HSTV:n lähetykseen välittää yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

Aamulla vaalitulosta arvioivat studiossa Suomen parhaat Yhdysvaltain-asiantuntijat. Live-studion lisäksi HS.fissä on runsaasti lyhyempiä videoklippejä tulosyön eri vaiheista.