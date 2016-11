Edustajainhuone pysyy republikaanien hallussa

Republikaanipuolue säilyttää odotetusti enemmistöasemansa edustajainhuoneessa eli kongressin alahuoneessa, yhdysvaltalaiset uutiskanavat julistavat ennusteidensa perusteella.

Republikaaneilla on ollut edustajainhuoneessa 246 jäsentä ja demokraateilla 186.

Edustajainhuoneen jäsenet valitaan kahden vuoden välein.

Kamppailu senaatista eli kongressin ylähuoneesta on tiukempi, ja demokraateilla on melko hyvät voitonmahdollisuudet. Republikaanit pääsivät senaatissa vuoden 2014 vaaleissa niskan päälle numeroin 54–46.

Demokraatit voivat palata senaatissa valtaan, sillä näissä vaaleissa paikastaan joutuu taistelemaan 24 republikaanisenaattoria mutta vain kymmenen demokraattia.

Senaatin sata jäsentä valitaan aina kuudeksi vuodeksi, joten heistä vaihtuu joka vaaleissa kolmannes.

Senaatti hyväksyy presidentin nimitykset, esimerkiksi tärkeät korkeimman oikeuden tuomarit. Edustajainhuone puolestaan vartioi valtion varoja.

Jos demokraatti Hillary Clinton valittaisiin presidentiksi mutta kongressin molemmat kamarit pysyisivät republikaanien hallussa, kongressi tunkisi jatkuvasti kapuloita presidentin rattaisiin.

BREAKING: Republicans maintain control of the U.S. House of Representatives, @NBCNews projects https://t.co/F2MLlKpC7Y #Decision2016 pic.twitter.com/0pFtcgSUDn